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“كلنا لبنى” وسم أصبح قضية رأي عام بالمغرب.. تحرش بفتاة واعتداء وحشي عليها

باسل النجار
كتب باسل النجار
كلنا لبنى watanserb.com
"كلنا لبنى" وسم أصبح قضية رأي عام بالمغرب..

وطن- فجر مقطع فيديو متداول في المغرب، يوثق اعتداء شخص على فتاة مغربية تدعى لبنى والتحرش بها داخل محلها، غضب المغاربة على مواقع التواصل.

وسم “كلنا لبنى” يتصدر في المغرب

وبحسب روايات النشطاء التي تابعتها (وطن)، فإن لبنى فتاة مغربية تملك محلا خاصا بها.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل المحل، في “برشيد” بالمغرب اعتداء شاب عليها بوحشية والتحرش بها.

وأوضح النشطاء أنه بعد القبض عليه، تم إطلاق سراحه بعد ساعات متهمين أفراد في الشرطة بالتواطئ معه مقابل المال والعلاقات.

دعم واسع للبنى المغربية

وعبر وسم “كلنا لبنى” دعا النشطاء للتضامن مع البنت المغربية وتحويل قضيتها لقضية رأي عام، حتى يتم محاكمة هذا الشاب على جريمته وتقديمه للعدالة.

وسائل إعلام مغربية أوضحت أن الشاب العشريني الظاهر في الفيديو كان مخمورا.

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ولفتت تقارير إلى أنه “بعد كل هذا الضرب والاعتداء الظاهر في الفيديو على الفتاة خرج الشاب بكفالة.

وهو الآن حر طليق وهذا ما أشعل مواقع التواصل فطالبوا بمحاكمته وإدخاله السجن.

وكتبت ناشطة باسم ميهاف عبر وسم “كلنا لبنى”: “شروع في القتل ويطلع كفالة، ضرباته كانت قاتلة ضربات موجعة للقفص الصدري وناحية البلعوم واللي أكيد انها تؤدي للاختناق ! حسبي الله عليكم.”

غضب من إطلاق سراح المجرم

فيما دون الشريف الإدريسي:”فوجئت اليوم بقصة الشابة المغربية لبنى التي تعرضت لتعنيف همجي من لدن شخص داخل أحد المحلات التجارية.”

وتابع أن “الكارثة هي أنه تم إطلاق سراحه بعد دفعه لكفالة مالية، لولا وسائل التواصل الاجتماعي لكان هذا الشخص طليقا يمارس ساديته على شابة أخرى،متى يكون لنا قانون يردع مثل هذا المجرم؟”

وتساءل ناشطون: “هل يرجع حق لبنى بعد كل هذا الضغط على مواقع التواصل في المغرب أم أن الأمر سيمر مرور الكرام؟!”

ومن جانبها شددت منى على أن “المجرم موجود ويتكاثر إذا ما فيه نظام قوي يوقفه عند حده.”

وتابعت في تهكم:”النظام الوحيد القوي وما يميز بين الرجل والمرأة في الدول العربية هو مصلحة الضرائب.”

السلطات المغربية تتحرك بعد الضجة

هذا وبعد الضجة الواسعة، أفاد ناشطون بأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع شريط الفيديو المنتشر، وبادرت بإشعار النيابة العامة المختصة.

وقالت إنها تنفذ تعليمات النيابة بشأن فتح بحث قضائي بخصوص الجرائم التي يوثقها الشريط المنشور.

كما أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه به المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

فيديو يوثّق تحرش شاب بفتاة في طنجة بالمغرب أمام الناس!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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