“كلنا لبنى” وسم أصبح قضية رأي عام بالمغرب.. تحرش بفتاة واعتداء وحشي عليها

وطن- فجر مقطع فيديو متداول في المغرب، يوثق اعتداء شخص على فتاة مغربية تدعى لبنى والتحرش بها داخل محلها، غضب المغاربة على مواقع التواصل.

وسم “كلنا لبنى” يتصدر في المغرب

وبحسب روايات النشطاء التي تابعتها (وطن)، فإن لبنى فتاة مغربية تملك محلا خاصا بها.

لبنى فتاة مغربية عندها محل خاص فيها حتى دخل عليها واحد و قذفها و عنفها و تحرش فيها (زي ما تشوفون بالفيد) بعدها طلع ساعات بعد اعتقاله بفلوسه و معارفه و المحضر اتغير

لهيك اتمنى كلنا نتضامن مع البنت عشان تتحول القضية لقضية راي عام و يتحاكم قدام العامة #كلنا_لبنى pic.twitter.com/KRX3C62lh2 — زينب النفزاوية (@aylalalune) May 25, 2022

ووثقت كاميرات المراقبة داخل المحل، في “برشيد” بالمغرب اعتداء شاب عليها بوحشية والتحرش بها.

وأوضح النشطاء أنه بعد القبض عليه، تم إطلاق سراحه بعد ساعات متهمين أفراد في الشرطة بالتواطئ معه مقابل المال والعلاقات.

دعم واسع للبنى المغربية

وعبر وسم “كلنا لبنى” دعا النشطاء للتضامن مع البنت المغربية وتحويل قضيتها لقضية رأي عام، حتى يتم محاكمة هذا الشاب على جريمته وتقديمه للعدالة.

#كلنا_لبنى مستوعبين بعد هالضرب لي كان بيؤدي لموىها و الاعتداء و التحىرش طلع بكفالة !!!! pic.twitter.com/pVvPFp7A3h — اليزا 🧝🏻‍♀️🎧 ᥫ᭡ (@imeliizaa) May 25, 2022

وسائل إعلام مغربية أوضحت أن الشاب العشريني الظاهر في الفيديو كان مخمورا.

ولفتت تقارير إلى أنه “بعد كل هذا الضرب والاعتداء الظاهر في الفيديو على الفتاة خرج الشاب بكفالة.

من مقحبه الانظمه الابويه

الاستماته لحماية المجرمين مثلاً هذا الكائن المخصي ما استخدمه كشبشب عندي ما يشرف ، فما بالك اكفله للخروج من السجن والفرار من العقوبه ؟

الاستهانه بقضايا العنف ضد المرأه عمداً وعلانيه دليل على تطبيع اضطهاد النساء و محاولة قمعهم #كلنا_لبنى https://t.co/2nBrnmwpYB — venus (@Themis_V7) May 25, 2022

وهو الآن حر طليق وهذا ما أشعل مواقع التواصل فطالبوا بمحاكمته وإدخاله السجن.

وكتبت ناشطة باسم ميهاف عبر وسم “كلنا لبنى”: “شروع في القتل ويطلع كفالة، ضرباته كانت قاتلة ضربات موجعة للقفص الصدري وناحية البلعوم واللي أكيد انها تؤدي للاختناق ! حسبي الله عليكم.”

#كلنا_لبنى شروع في القتل ويطلع كفالة ! ضرباته كانت قاتلة ضربات موجه للقفص الصدري و ناحية البلعوم واللي اكيد انها تؤدي للاختناق ! حسبي الله عليكم — ميهاف (@myhaf54) May 26, 2022

غضب من إطلاق سراح المجرم

فيما دون الشريف الإدريسي:”فوجئت اليوم بقصة الشابة المغربية لبنى التي تعرضت لتعنيف همجي من لدن شخص داخل أحد المحلات التجارية.”

وتابع أن “الكارثة هي أنه تم إطلاق سراحه بعد دفعه لكفالة مالية، لولا وسائل التواصل الاجتماعي لكان هذا الشخص طليقا يمارس ساديته على شابة أخرى،متى يكون لنا قانون يردع مثل هذا المجرم؟”

فوجئت اليوم بقصة الشابة المغربية لبنى التي تعرضت لتعنيف همجي من لدن شخص داخل أحد المحلات التجارية،والكارثة هي أنه تم إطلاق سراحه بعد دفعه لكفالة مالية،لولا وسائل التواصل الاجتماعي لكان هذا الشخص طليقا يمارس ساديته على شابة أخرى،متى يكون لنا قانون يردع مثل هذا المجرم؟#كلنا_لبنى — الشريف الإدريسي (@AsharifELidrisi) May 26, 2022

وتساءل ناشطون: “هل يرجع حق لبنى بعد كل هذا الضغط على مواقع التواصل في المغرب أم أن الأمر سيمر مرور الكرام؟!”

ومن جانبها شددت منى على أن “المجرم موجود ويتكاثر إذا ما فيه نظام قوي يوقفه عند حده.”

وتابعت في تهكم:”النظام الوحيد القوي وما يميز بين الرجل والمرأة في الدول العربية هو مصلحة الضرائب.”

المجرم موجود ويتكاثر اذا مافيه نظام قوي يوقفه عند حده.. النظام الوحيد القوي ومايميز بين الرجل والمرأه في الدول العربية هو مصلحة الضرائب💔👎🏼 #كلنا_لبنى — Mona (@mon_a87) May 26, 2022

السلطات المغربية تتحرك بعد الضجة

هذا وبعد الضجة الواسعة، أفاد ناشطون بأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع شريط الفيديو المنتشر، وبادرت بإشعار النيابة العامة المختصة.

وقالت إنها تنفذ تعليمات النيابة بشأن فتح بحث قضائي بخصوص الجرائم التي يوثقها الشريط المنشور.

#كلنا_لبني

مهما حصل من البنت تبقى ضعيفه والضرب والعنف والتهديد والصياح اللي ماله داعي ماهو حل إن كنتو زوجين فيه حلول كثيره لو تفترقون وإن كانت أختك ولا بنتك فهي أولى برحمتك وعطفك وتفهمك الله يستر على المسلمين — 𝑾𝑨𝑬𝑬𝑳 𝑨𝑳𝑨𝑵𝑨𝒁𝑰 (@alrakan_1) May 26, 2022

كما أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه به المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.