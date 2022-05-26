سلطنة عمان تعلن عن توقيع اتفاقية شراكة مع قطر بشأن مونديال2022

وطن – كشفت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، عن عزم السلطنة ودولة قطر توقيع اتفاقية شراكة بينهما، الخميس، تتعلق ببطولة كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مساء الأربعاء: “نقلا عن معالي وزير التراث والسياحة التوقيع غدا على اتفاقية الشراكة بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة تتعلق بكأس العالم”.

نقلا عن معالي وزير التراث والسياحة التوقيع غدا على اتفاقية الشراكة بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة تتعلق بكأس العالم.#تراث_وسياحة pic.twitter.com/uNvp6HFne9 — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) May 25, 2022

استقطاب المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر إلى سلطنة عمان

وكان باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة في سلطنة عمان، قد كشف في مارس/آذار الماضي بأن هناك تنسيقًا مع الاتحاد العماني لكرة القدم لاستقطاب مجموعة من المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022 لإقامة معسكرات لها قبل انطلاق البطولة.

وأكد حينها بأنه تم إعداد المرافق الرياضية لهذه المنتخبات بمواصفات مطابقة للمواصفات الدولية.

اتفاقيات بين قطر وإيران بشأن المونديال

وكانت قطر وإيران قد وقعتا في أبريل/نيسان الفائت ست وثائق واتفاقيات لتطوير التعاون حول مونديال قطر 2022.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، بأن هذه الوثائق تشمل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين خلال زيارة الرئيس “إبراهيم رئيسي” إلى قطر، وثلاث وثائق تتعلق بتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران، ووثيقة واحدة حول التعاون في مجال النقل البحري، ومحضر التعاون المشترك لدعم مونديال قطر.

وكان أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، قد أكد خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني مؤخرا، ضرورة الانتفاع من مطارات إيران (منها مطار جزيرة كيش)، في تنظيم المونديال.

وأدرجت منظمة المنطقة الحرة في جزيرة كيش، في جدول أعمالها الاستفادة من فرصة إقامة مونديال 2022 في قطر، نظرا لقرب الجزيرة من الدوحة، حيث تقرر رصد رساميل لتوسيع البنية التحتية الرياضية ومن ضمنها تحديث وإنشاء أرضيات ملاعب.

وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة إجمالية بالغة 19 ألف سرير، ومطار دولي بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام، وميناء بسعة 110 هكتارات، مع إمكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.

موعد انطلاق مونديال قطر2022

ستقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، مع الإشارة إلى انه من المتعارف عليه أن يقام المونديال في فصل الصيف، بين شهري يونيو ويوليو، ولكن ستكون نسخة 2022 استثنائية وستقام في الشتاء، بالرغم من أن ملاعب البطولة ستكون مزودة بأنظمة تكييف للهواء.

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