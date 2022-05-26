روان بن حسين تكشف طبيعة علاقتها بعمرو دياب ومفاجأة خاصة للمصريين! (فيديو)

وطن– تصدرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما كشفته عن حياتها الخاصة في أحدث لقاء.

أسرتي متابعيني

وقالت روان بن حسين، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، إنها تُؤمن بالمصارحة مع المتابعين لها. وهذا مكنها من تكوين أسرة كبيرة عبر السوشيال ميديا تخطت 12 مليون متابع.

وأشارت بن حسين إلى أنها بدأت العمل بمجال السوشيال ميديا قبل 7 أعوام، بعد حصولها على ماجستير في القانون من إنجلترا.

وتحدثت بن حسين عن زواجها قائلة: “تزوجت في سن 22 عامًا وانفصلت عن زوجي بعد عامين من الارتباط. بالرغم من العاطفة والمشاعر الجميلة التي جمعتني بزوجي”.

انفصالي ليس خطأ

وأضافت: “لا اعتبر انفصالي عن زوجي خطأ، كله مقدر من الله وأنا سعيدة بابنتي. الأمومة جعلتني أكثر رزانة وأصبحت في أفضل نسخة”.

وأكدت روان أنها لا ترى نفسها ضحية رجل بل ضحية غرورها وكبريائها. وعقبت: “عندما شعرت أني في مرحلة علاقة سامة قررت الانفصال”.

وترى روان أن الفارق المادي بين الزوج وزوجته يجعله لا يشعر بالثقة في نفسه، بعكس الزوجة إذا كانت أقل في المستوى المادي من زوجها فقد تشعر بالثقة.

علاقة روان بن حسين وعمرو دياب

وأردفت الفاشينستا الكويتية: “أحب الرجل الغيور ولكن هناك للغيرة حدود. أنا من أسرة متواضعة وأحب عملي، وانفصالي عن زوجي بعد عامين من الزواج علمني أن أرتبط بإنسان مستقر ماديًا”.

وتحدثت روان عن كواليس إحياء الفنان المصري عمرو دياب لعيد ميلادها قائلة: “عمرو دياب صديقي وأحيا حفل عيد ميلادي، ومعرفة شخصية فنية بقيمة وقامة الهضبة عمرو دياب شرف لأي إنسان”.

وكشفت روان أنها تتابع عدداً من الشخصيات الفنية المصرية عبر صفحاتهم الشخصية مثل الفنان عمرو دياب وسلمى أبو ضيف ورامي صبري وياسمين صبري.

أغنية مصرية صايعة

وحول دعم المواهب الجديدة، أكدت بن حسين أنها تدعم موهب صوتية مثل الغناء والشعر والاستاند كوميدي من خلال أبليكيشن وولف. مردفة: ” أحاول تقديم العون لتلك المواهب من خلال نشر أعمالهم من خلال انستجرام” .

وعن وفاة والدتها، قالت: “كانت السند والداعم لي، خسارة أمي كانت صعبة وتفوق خسارة الزوج بمراحل ولم أتجاوزها للآن”.

وعلى الصعيد الفني، كشفت روان عن تجهيزها لأغنية باللهجة المصرية، تزامنا مع تواجدها بمصر خلال الفترة الحالية.



ونشرت روان بن حسين صورتها داخل الاستديو عبر “انستجرام” وقالت: “ما ينفعش آجي مصر وماعملكوش أغنية مصرية صايعة.. اشتغلنا على حاجة تحفة وبإذن الله حتعجبكوا أوي، ده أنا مدلّعاكو الصيف ده”.