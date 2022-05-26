جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الوصيف بيراميدز أمام فيوتشر

وطن – أهدر فريق بيراميدز النقاط الغالية لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022، بعد تعادله السلبي بدون أي من الأهداف أمام منافسه فيوتشر، في إطار منافسات الجولة ال20 التي جمعت الفريقين على ملعب “30 يونيو”.

ولم يفلح فريق بيراميدز من تسجيل هدف التقدم داخل شباك نظيره فيوتشر، طيلة مجريات دقائق المباراة المثيرة والقوية في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

"يا ولد يا جون.. من الكاميرون للكاميرون" 🗣️ تسديدة مدوية من جوناثان كادت تسفر عن أول أهداف فيوتشر أمام بيراميدز 🚀 تابعوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/IaMeQKdh0x pic.twitter.com/elrPzgfPgE — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 26, 2022

نتيجة مباراة بيراميدز وفيوتشر

وشهدت المباراة تفوق بيراميدز أمام نظيره فيوتشر على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 13 تسديدة، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

إصابة قوية لـ عمر كمال لاعب فيوتشر أمام بيراميدز وخروجه من الملعب على نقالة 📹 تابعوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/IaMeQKdh0x pic.twitter.com/zuRgUxj4kS — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 26, 2022

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كما ووصلت عدد تسديدات فريق الخصم فيوتشر في المباراة إلى 5 تسديدات فقط، فيما وصلت نسبة الاستحواذ في اللقاء ب30%.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية قادمة أمام المصري البورسعيدي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر حامل اللقب فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

"بتصفر في وسط الهجمة يا كابتن" 🗣️ انفعال كبير من لاعبي بيراميدز على حكم مباراة فيوتشر ونزول الجهاز الفني بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول أثناء هجمة خطيرة.. والإنذار حاضر 😟 pic.twitter.com/48MHDtVVFA — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 26, 2022

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 37 نقطة، كما ويليه فيوتشر في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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وفي المركز الخامس جاء فريق سموحة بفارق نقطة واحدة برصيد 34 نقطة، بينما آتى فريقا البنك الأهلي وطلائع الجيش في المركزين السادس والسابع من جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

بعد تعادل بيراميدز مع فيوتشر.. إليكم جدول ترتيب الدوري المصري ⏫⚽ pic.twitter.com/OC677Kp6Cg — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2022

ولكن في المركز الثامن آتى فريق فاركو برصيد 28 نقطة، أما في المركزين التاسع والعاشر فجاء فريقا غزل المحلة وإنبي برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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