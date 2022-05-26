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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الوصيف بيراميدز أمام فيوتشر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة بيراميدز وفيوتشر في منافسات الدوري المصري الممتاز watanserb.com
ترتيب الدوري المصري بعد تعثر بيراميدز أمام فيوتشر

وطن – أهدر فريق بيراميدز النقاط الغالية لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022، بعد تعادله السلبي بدون أي من الأهداف أمام منافسه فيوتشر، في إطار منافسات الجولة ال20 التي جمعت الفريقين على ملعب “30 يونيو”.

ولم يفلح فريق بيراميدز من تسجيل هدف التقدم داخل شباك نظيره فيوتشر، طيلة مجريات دقائق المباراة المثيرة والقوية في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

نتيجة مباراة بيراميدز وفيوتشر

وشهدت المباراة تفوق بيراميدز أمام نظيره فيوتشر على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 13 تسديدة، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

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كما ووصلت عدد تسديدات فريق الخصم فيوتشر في المباراة إلى 5 تسديدات فقط، فيما وصلت نسبة الاستحواذ في اللقاء ب30%.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية قادمة أمام المصري البورسعيدي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر حامل اللقب فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 37 نقطة، كما ويليه فيوتشر في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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وفي المركز الخامس جاء فريق سموحة بفارق نقطة واحدة برصيد 34 نقطة، بينما آتى فريقا البنك الأهلي وطلائع الجيش في المركزين السادس والسابع من جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

ولكن في المركز الثامن آتى فريق فاركو برصيد 28 نقطة، أما في المركزين التاسع والعاشر فجاء فريقا غزل المحلة وإنبي برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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