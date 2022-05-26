بعد دخولها التاريخ .. ميار شريف تنسحب من بطولة رولان غاروس للتنس

وطن – قررت لاعبة التنس المصرية ميار شريف 26 عاماً، الانسحاب من بطولة رولان غاروس لكرة التنس المفتوحة، بعد تحقيق إنجازها التاريخي في الوصول إلى الدور الثاني من البطولة الدولية بسبب الإصابة.

وتعرضت المصرية شريف لإصابة قوية خلال مشاركتها في مباراة الدور الأول أمام نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك بنتيجة 2-0، والصعود إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الدولية.

انسحاب ميار شريف

وأكد الاتحاد المصري لكرة التنس في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، انسحاب لاعبة التنس المصرية ميار شريف بعد تألقها في الدور الأول من بطولة رولان غاروس للتنس المفتوح، المقامة في دولة العاصمة الفرنسية باريس.

❌ المصرية ميّار شريف تنسحب من بطولة رولان غاروس بعدما تعرضت لشرخ في القدم، و من المحتمل غيابها عن الملاعب لمدة 6-8 اسابيع. pic.twitter.com/chEGh7ZIho — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) May 25, 2022

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كما وأوضح الاتحاد المصري، بأن اللاعبة شريف قد تعرضت لإصابة قوية. خلال مشاركتها في البطولة الدولية، حيث أنها ستغيب لفترة ما بين 6 إلى 8 أسابيع قادمة من أجل تلقي العلاج.

شريف والإنجاز التاريخي

ونجحت لاعبة التنس شريف من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، بعد فوزها على الأوكرانية كوستيوك، وضرب موعد لمواجهة منافستها السلوفينية تامارا زيدانسيك المصنفة ال25. وفق رابطة لاعبات التنس للمحترفات. قبل إعلان تعرضها للإصابة والانسحاب من البطولة.

#انجازات_مصر 🇪🇬

الف مبروك لبنت مصر..

حققت البطلة المصرية #ميار_شريف فوزها الأول في بطولة #رولان_جاروس والذي يعد أول فوز في التاريخ للاعبة مصرية بالبطولة بعد بلوغ الدور الثاني بفوزها على الاوكرانية كوستيوك بمجموعتين نظيفتين 3-6 5-7. pic.twitter.com/CqJ83FzaYf — انجازات مصر Egypt 🇪🇬 (@engazatmasr2020) May 24, 2022

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شريف تتوج ببطولة “كارلسروه” للتنس المفتوح في ألمانيا (فيديو) كما وتعد المصرية شريف أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور في بطولة التنس الدولية، بعد النجم المصري إسماعيل الشافعي الذي سبق وأن حقق ذلك في عامي 1969 و1974 في مسابقة رولان غاروس.

للتاريخ.. ميار شريف تتأهل في رولان جاروس🎾🇪🇬 🔸تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعد الفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد 🔸ميار حققت أول فوز للاعبة مصرية في تاريخ البطولة pic.twitter.com/SnUJF9T4fo — Yallakora (@Yallakoranow) May 24, 2022

وتمكنت لاعبة التنس شريف من الوصول إلى المركز ال49 عالمياً، بعد أن كانت في المركز ال50 في تصنيف رابطة محترفات التنس للسيدات.

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