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رياضة

بعد دخولها التاريخ .. ميار شريف تنسحب من بطولة رولان غاروس للتنس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعبة التنس المصرية شريف تنسحب من بطولة رولان غاروس watanserb.com
لاعبة التنس المصرية شريف تنسحب من بطولة رولان غاروس

وطن – قررت لاعبة التنس المصرية ميار شريف 26 عاماً، الانسحاب من بطولة رولان غاروس لكرة التنس المفتوحة، بعد تحقيق إنجازها التاريخي في الوصول إلى الدور الثاني من البطولة الدولية بسبب الإصابة.

وتعرضت المصرية شريف لإصابة قوية خلال مشاركتها في مباراة الدور الأول أمام نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك بنتيجة 2-0، والصعود إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الدولية.

انسحاب ميار شريف

وأكد الاتحاد المصري لكرة التنس في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، انسحاب لاعبة التنس المصرية ميار شريف بعد تألقها في الدور الأول من بطولة رولان غاروس للتنس المفتوح، المقامة في دولة العاصمة الفرنسية باريس.

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كما وأوضح الاتحاد المصري، بأن اللاعبة شريف قد تعرضت لإصابة قوية. خلال مشاركتها في البطولة الدولية، حيث أنها ستغيب لفترة ما بين 6 إلى 8 أسابيع قادمة من أجل تلقي العلاج.

شريف والإنجاز التاريخي

ونجحت لاعبة التنس شريف من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، بعد فوزها على الأوكرانية كوستيوك، وضرب موعد لمواجهة منافستها السلوفينية تامارا زيدانسيك المصنفة ال25. وفق رابطة لاعبات التنس للمحترفات. قبل إعلان تعرضها للإصابة والانسحاب من البطولة.

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وتمكنت لاعبة التنس شريف من الوصول إلى المركز ال49 عالمياً، بعد أن كانت في المركز ال50 في تصنيف رابطة محترفات التنس للسيدات.

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المصدروطن + الاتحاد المصري للتنس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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