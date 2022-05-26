بايرن ميونخ يضع شروطه من أجل انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ الألماني وضع العديد من الشروط، من أجل الموافقة على انتقال نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف فريق برشلونة هذا الصيف.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ ” البافاري” وضع العديد من شروطه، من أجل التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

شروط بايرن ميونخ لانتقال ليفاندوفسكي

كما وأردفت الصحيفة، “الحد الأدنى الذي وضعه النادي البافاري للتفاوض عليه. بشأن صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي، لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئياً”.

🚨🚨 بيني زهافي وكيل روبيرت ليفاندوفسكي يطلق تصريحات ناريه : ليفاندوفسكي يريد الرحيل هذا الصيف، نحن لا نهتم بالمال، الحقيقة هي أنه لم يعد يشعر باحترام قادة بايرن ميونيخ، خسر بايرن روبيرت ليس فقط كلاعب بل كرجل، نعم لديه عقد حتى 2023 لكن لا أنصحهم بإبقائه حتى نهاية عقده !! pic.twitter.com/iAmlzNQH9X — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022

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ليفاندوفسكي معروض للبيع .. وهذا ما سيطلبه بايرن ميونخ كما وأضافت، ” وكيل اللاعب زهافي يعمل بكل استطاعاته من أجل مساعدة موكله إلى صفوف نادي برشلونة، حيث أنه اتفق مع رئيس الفريق الكتالوني خوان لابورتا على الشروط الشخصية”.

وأوضحت الصحيفة، بأن بايرن ميونخ الألماني قد رفض التوصل إلى أي اتفاق مع برشلونة بشأن نجمه البولندي ليفاندوفسكي، يتمثل بأن العرض المقدم يناسب قيمة اللاعب وهي 50 مليون يورو. وكذلك إيجاد البديل لمن يخلفه في مركز هجوم الفريق البافاري.

عقد ليفاندوفسكي

واستكملت، ” في حال عدم تحقيق الشروط التي وضعها نادي بايرن ميونخ، فإنه سيتمسك باللاعب. حتى انتهاء السنة المتبقية من عقده مع الفريق البافاري”.

MD | يعتقد برشلونة أن بايرن سيبيع في النهاية ليفاندوفسكي لكنه سيطلب ما يقرب من 50 مليون يورو. – لذلك قد تكون خطوة استراتيجية لبيع دي يونغ للنادي الألماني والحصول على ليفا وبعض النقود في المُقابل. pic.twitter.com/JDWNYr7jMP — BARÇA (@BRC_ae) May 26, 2022

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وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، يفضل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، كما ولا يوجد أي اتصالات من قبل ريال مدريد للتفاوض معه.

رفض التجديد

وكان نادي برشلونة من أوائل النوادي في القارة الأوروبية، التي قامت بتقديم عرضه لضم البولندي. مكينة أهداف فريق بايرن ميونخ الذي بلغ قيمته 32 مليون يورو، من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في موسم الميركاتو الصيفي المقبل.

كما وبينت الصحيفة الألمانية، بأن النجم البولندي ليفاندوفسكي ينتظر ما يسفر عنه المفاوضات بين برشلونة وإدارة ناديه البايرن. خلال الأيام المقبلة، كما وفي ظل رغبة اللاعب في الرحيل ورفض تجديد عقده.

يشار إلى أن عقد نجم البايرن الألماني ليفاندوفسكي. سينتهي عقده مع البافاري في صيف عام 2023، حيث وصلت الأمور إلى طريق مسدود مع ناديه لتجديد عقده هذا الصيف.

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