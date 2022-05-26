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رياضة

بايرن ميونخ يضع شروطه من أجل انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني watanserb.com
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ الألماني وضع العديد من الشروط، من أجل الموافقة على انتقال نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف فريق برشلونة هذا الصيف.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ ” البافاري” وضع العديد من شروطه، من أجل التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

شروط بايرن ميونخ لانتقال ليفاندوفسكي

كما وأردفت الصحيفة، “الحد الأدنى الذي وضعه النادي البافاري للتفاوض عليه. بشأن صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي، لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئياً”.

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وأوضحت الصحيفة، بأن بايرن ميونخ الألماني قد رفض التوصل إلى أي اتفاق مع برشلونة بشأن نجمه البولندي ليفاندوفسكي، يتمثل بأن العرض المقدم يناسب قيمة اللاعب وهي 50 مليون يورو. وكذلك إيجاد البديل لمن يخلفه في مركز هجوم الفريق البافاري.

عقد ليفاندوفسكي

واستكملت، ” في حال عدم تحقيق الشروط التي وضعها نادي بايرن ميونخ، فإنه سيتمسك باللاعب. حتى انتهاء السنة المتبقية من عقده مع الفريق البافاري”.

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وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، يفضل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، كما ولا يوجد أي اتصالات من قبل ريال مدريد للتفاوض معه.

رفض التجديد

وكان نادي برشلونة من أوائل النوادي في القارة الأوروبية، التي قامت بتقديم عرضه لضم البولندي. مكينة أهداف فريق بايرن ميونخ الذي بلغ قيمته 32 مليون يورو، من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في موسم الميركاتو الصيفي المقبل.

كما وبينت الصحيفة الألمانية، بأن النجم البولندي ليفاندوفسكي ينتظر ما يسفر عنه المفاوضات بين برشلونة وإدارة ناديه البايرن. خلال الأيام المقبلة، كما وفي ظل رغبة اللاعب في الرحيل ورفض تجديد عقده.

يشار إلى أن عقد نجم البايرن الألماني ليفاندوفسكي. سينتهي عقده مع البافاري في صيف عام 2023، حيث وصلت الأمور إلى طريق مسدود مع ناديه لتجديد عقده هذا الصيف.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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