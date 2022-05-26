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النائب عبدالكريم الكندري يحرج عاشقة “السيسي”: إذا مو عاجبتك الكويت روحي مصر” لترد بشتمه

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
عبدالكريم الكندري عاشقة السيسي watanserb.com
النائب عبدالكريم الكندري - الإعلامية عائشة الرشيد

وطن – شهدت ساحة الإرادة في الكويت سجالا حادا بين النائب عبدالكريم الكندري والإعلامية عائشة الرشيد المعروفة بلقب “عاشقة السيسي”، وذلك خلال الوقفة التي شارك فيها العشرات بمشاركة نواب في البرلمان، احتجاجا على حالة الجمود السياسي التي وصلت إليها البلاد، في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لنحو شهرين.

وبحسب مقطع فيديو رصدته “وطن“، فبينما كان النائب عبدالكريم الكندري يتحدث مع بعض المشاركين في الوقفة، طلبت منه “الرشيد” القدوم إليها ليقول لها “لا لا قولي من بعيد موقفك واضح”.

وردت عليه “الرشيد” قائلة: “مجلسكم هذا”، لينشأ سجالا رد عليها فيه “الكندري” بالقول: “هذا مو مجلسنا هذا مجلس الكويت”.

لترد قائلة: “ما الكم علاقة بالكويت”، ليرد علها قائلا: “إنتي جاية اليوم في اعتصام دستوري، وإذا ما كن عاجبك الكويت روحي مصر”، لترد عليه: “تعال قابلني يالجبان.. إقلب وجهك”.

عائشة الرشيد تثير غضب الكويتيين بحديثها عن مصر

وكانت “الرشيد” قد اثارت استياء المغردين بسبب تصريحاتها عن مصر خلال بداية الوقفة الاحتجاجية، متغنية بـ”السيسي” ونظامه وما فعله من إنجازات، بحسب قولها.

وقالت في تصريح لها مستنكرة حالة الشوارع في الكويت: “مصر في 2013 كانت خرابة.. شوفوا شوارعم الحين شلون صارت في 6 شهور احنا 7 سنين هذي شوارعنا؟”.

كما انتقدت الأوضاع التعليمية والصحية في الكويت .

استشهاد عائشة الرشيد بمصر، أثار سخرية المغردين بشكل كبير، مؤكدين بأن حالة شوارع الكويت أفضل من مصر، منتقدين تناقضها في مدح مصر وانتقادها للأوضاع الصحية والتعليمية التي يسيطر عليهما العمالة الوافدة من مصر.

وقال المغرد صاحب حساب “حديب بن ديرة”: “غير صحيح شوارعنا جنه للدوله اللي ذكرتيها والتعليم متدني من اللي تمدحينهم بس خلاص”.

كما سخر المغرد صاحب حسب “جبوب” من تناقضها قائلا: “قارنت شوارع الكويت بشوارع مصر ولمن تكلمت عن التعليم والصحة طقت بريك..وتقول التعلم والصحه مستواهم بالقاع طيب منو اكثر مدرسين و اطباء يشتغلون بالكويت وطيحو حظ التعليم والصحة ؟! وليش ما قارنتيهم بمصر ٫٫ صدق عبدالكريم الكندري يوم قالها روحي مصر”.

وقال المغرد “وائل”: “خلوها تعيش بالترعه اذا عاجبتها وبعدين كلامها عن مصر چذاااااابه”.

واستنكر المغرد “محمد عبدالله حديثها قائلا: “تفضل تبينا نصير مثل مصر الشعب المصري يعاني من السيسي وجلاوزته الفاسدين وهذي تطبل حق مصر أذا مصر حلوة بعينك ليش ماتروحين تعيشين فيها ؟؟؟”.

وعبرت المغردة “أم حسين” عن غضبها من حديثها عن مصر، قائلة: “ابيه ابيه احنا شكو بمصر لا الوضع ماينسكت عليه مو لهدرجه مدخلينهم بحياتنا اذا قدوتج مصر مصيبه اذا شعبها يشتكي انتي مصريه اكثر من المصريين نفسهم”.

الجمود السياسي

وكان عشرات الكويتيين، قد شاركوا، الأربعاء، في وقفة بالعاصمة الكويت، احتجاجا على حالة الجمود السياسي التي وصلت إليها البلاد. في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لنحو شهرين.

وصدر أمر أميري من ولي العهد الشيخ “مشعل الأحمد الصباح”، الذي فوضه الأمير غالبية صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ “صباح الخالد الصباح” والوزراء وتكليفهم بتصريف الأعمال، بعد أكثر من شهر من تقديم الاستقالة في 5 أبريل/ نيسان.

تعطل جلسات البرلمان

ومنذ ذلك الحين، تعطلت جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة. ولم يتم تسمية رئيس الوزراء المقبل حتى الآن.

بينما لقيت الوقفة الاحتجاجية، التي أقيمت في ساحة الإرادة من أمام مجلس الأمة بدعوة من “صالح الملا” النائب السابق في البرلمان الكويتي، تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من النواب المعارضين.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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