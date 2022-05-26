الكلمات الأخيرة لمسلح تكساس بعد أن قتل 19 طفلاً في المدرسة الابتدائية

وطن– قُتل سلفادور راموس برصاص ضباط الشرطة في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس بعد ان ارتكب مذبحة راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمين.

وتحصن راموس، البالغ من العمر 18 عاما، في فصل دراسي للصف الرابع الإبتدائي، عندما بدأ في إطلاق النار وظل داخل هذا الفصل حتى قتل على يد عنصر أمني.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة ديلي ستار البريطانية مع بيرليندا إيرين أريولا وهي جدة أميري جو غارزا (طالبة في الصف الرابع تبلغ من العمر 10 سنوات وهي إحدى ضحايا المجزرة). والتي كشفت عن ما قاله المراهق قبل أن يرتكب الجريمة المروعة.

حاولت الاتصال برقم النجدة

ونقلت الصحيفة عن بيرلندا قولها :”دخل المسلح وقال للأطفال” ستموتون”. وكانت أميري تحمل هاتفها وحاولت الاتصال برقم النجدة عبر هاتفها المحمول.”

مضيفة “كان من الممكن أن يأخذ هاتفها منها، أو كان بإمكانه كسره، أو فعل شيء ما. لكنه أطلق عليها الرصاص، كانت تجلس بجوار صديقتها المقربة التي كانت غارقة بدمائها.”

يتجول بسلاحه داخل المدرسة

يأتي هذا بعد أن أصدرت الشرطة لقطات أمنية “مخيفة” تظهر راموس وهو يتجول داخل المدرسة بالسلاح الذي استخدمه قبل أن يقتل هؤلاء الأطفال.

وقد تم الكشف عن هويات بعض من الطلاب المقتولين علنََا، وهم Xavier Lopez و Makenna Lee Elrod، وAmerie Jo Garza، و Eliahana ‘Elijah Cruz’ Torres و Uziyah Garcia و Steven Garcia و وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 9 أو 10 سنوات. والمعلمتان إيفا ميريليس وإيرما جارسيا.