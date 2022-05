الكشف عن تفاصيل اتفاق الشراكة بين سلطنة عمان وقطر بشأن مونديال 2022

وطن – أعلن الطيران العماني صباح، الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة كبيرة مع الخطوط القطرية، لربط مشجعي كرة القدم في كأس العالم “قطر 2022″، بين مسقط والدوحة.

وأكد الطيران العماني في تغريدات له عبر الحساب الرسمي على “تويتر” بأنه سيوفر رحلات مكوكية في يوم المباراة مع تجربة سلسة ومريحة على مدار 24 ساعة لجميع مشجعي كرة القدم بين بين مسقط والدوحة طول أيام البطولة.

Match Day Shuttle Flights will provide a seamless and convenient 24-hour experience for all football fans between #Muscat and #Doha throughout the tournament. pic.twitter.com/3hYUA0ZFCT

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني، المهندس عبدالعزيز الرئيسي: “بينما يجتمع عالم كرة القدم في قطر، فإن الطيران العماني على استعداد للترحيب بكل شخص على متن الطائرة للاستمتاع بالدفء المميز والضيافة التي يشتهر بها العمانيون”.

“As the football world comes together in Qatar, Oman Air is ready to welcome everyone on board to enjoy the signature warmth and hospitality Omanis are renowned for,” said Oman Air Chief Executive Officer, Eng. Abdulaziz Al Raisi. pic.twitter.com/wLFuOQYHWB

