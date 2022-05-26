الكشف عن تفاصيل اتفاق الشراكة بين سلطنة عمان وقطر بشأن مونديال 2022

وطن – أعلن الطيران العماني صباح، الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة كبيرة مع الخطوط القطرية، لربط مشجعي كرة القدم في كأس العالم “قطر 2022″، بين مسقط والدوحة.

وأكد الطيران العماني في تغريدات له عبر الحساب الرسمي على “تويتر” بأنه سيوفر رحلات مكوكية في يوم المباراة مع تجربة سلسة ومريحة على مدار 24 ساعة لجميع مشجعي كرة القدم بين بين مسقط والدوحة طول أيام البطولة.

Match Day Shuttle Flights will provide a seamless and convenient 24-hour experience for all football fans between #Muscat and #Doha throughout the tournament. pic.twitter.com/3hYUA0ZFCT — Oman Air (@omanair) May 26, 2022

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني، المهندس عبدالعزيز الرئيسي: “بينما يجتمع عالم كرة القدم في قطر، فإن الطيران العماني على استعداد للترحيب بكل شخص على متن الطائرة للاستمتاع بالدفء المميز والضيافة التي يشتهر بها العمانيون”.

“As the football world comes together in Qatar, Oman Air is ready to welcome everyone on board to enjoy the signature warmth and hospitality Omanis are renowned for,” said Oman Air Chief Executive Officer, Eng. Abdulaziz Al Raisi. pic.twitter.com/wLFuOQYHWB — Oman Air (@omanair) May 26, 2022

وتمّ اليوم الخميس الإعلان عن برنامج رحلات طيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم “فيفا قطر 2022″، حيث ستكون الرحلات من جدة والرياض والكويت ودبي ومسقط.

السفر لقطر والعودة في نفس اليوم

ويتيح البرنامج لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022” القدوم إلى قطر لمتابعة المواجهات والعودة في نفس اليوم.

كما يمكّن القادمين من دول الخليج الدخول والخروج في نفس اليوم بدون الحاجة إلى حجز سكن في قطر.

الباكر يتعهد للمشجعين بتجربة مريحة وسريعة

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في هذا الصدد: “ستحظى جماهير المونديال بتجربة مريحة وسريعة”.

وأضاف الباكر: “الرحلات الجوية ستنقل يومياً آلاف الجماهير وتعيدهم في ذات اليوم للدول التي غادروا منها”.

وتابع: “الرحلات ستوسّع خيارات الإقامة لجماهير المونديال لتشمل فنادق دول الجوار”.

عاجل: قطر تعلن عن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد يتضمن تسيير رحلات جوية من دول خليجية والعودة في نفس اليوم وهي: السعودية 🇸🇦: الرياض وجدة 40 رحلة يومياً

فلاي دبي 🇦🇪: دبي 60 رحلة يومياً

الطيران العماني🇴🇲: مسقط 48 رحلة يومياً

الخطوط الجوية الكويتية🇰🇼: الكويت 16 رحلة يوميا pic.twitter.com/lHXGnHfCOY — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 26, 2022

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