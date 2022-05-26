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الهدهد

الكشف عن تفاصيل اتفاق الشراكة بين سلطنة عمان وقطر بشأن مونديال 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مشجعي كأس العالم مسقط الدوحة watanserb.com
اتفاق بين الطيران العماني والخطوط القطرية لنقل مشجعي كأس العالم بين قطر وسلطنة عمان

وطن – أعلن الطيران العماني صباح، الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة كبيرة مع الخطوط القطرية، لربط مشجعي كرة القدم في كأس العالم “قطر 2022″، بين مسقط والدوحة.

وأكد الطيران العماني في تغريدات له عبر الحساب الرسمي على “تويتر” بأنه سيوفر رحلات مكوكية في يوم المباراة مع تجربة سلسة ومريحة على مدار 24 ساعة لجميع مشجعي كرة القدم بين بين مسقط والدوحة طول أيام البطولة.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني، المهندس عبدالعزيز الرئيسي: “بينما يجتمع عالم كرة القدم في قطر، فإن الطيران العماني على استعداد للترحيب بكل شخص على متن الطائرة للاستمتاع بالدفء المميز والضيافة التي يشتهر بها العمانيون”.

وتمّ اليوم الخميس الإعلان عن برنامج رحلات طيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم “فيفا قطر 2022″، حيث ستكون الرحلات من جدة والرياض والكويت ودبي ومسقط.

السفر لقطر والعودة في نفس اليوم

ويتيح البرنامج لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022” القدوم إلى قطر لمتابعة المواجهات والعودة في نفس اليوم.

الخطوط القطرية

كما يمكّن القادمين من دول الخليج الدخول والخروج في نفس اليوم بدون الحاجة إلى حجز سكن في قطر.

الباكر يتعهد للمشجعين بتجربة مريحة وسريعة

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في هذا الصدد: “ستحظى جماهير المونديال بتجربة مريحة وسريعة”.

وأضاف الباكر: “الرحلات الجوية ستنقل يومياً آلاف الجماهير وتعيدهم في ذات اليوم للدول التي غادروا منها”.

وتابع: “الرحلات ستوسّع خيارات الإقامة لجماهير المونديال لتشمل فنادق دول الجوار”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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