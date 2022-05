“ابن سلمان” يؤجل جولته الخارجية لأسباب داخلية طارئة..هل مات الملك “سلمان”؟

وطن – كشفت مصادر دبلوماسية غربية مقيمة في العاصمة السعودية، الرياض، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أرجأ جولته الخارجية التي كانت مقررة مع بدايات شهر يونيو/حزيران المقبل لكل من اليونان وقبرص وتركيا ودول أخرى من بينها مصر.

وقال مصدران شريطة عدم كشف هويتهما، أن سبب تأجيل الجولة يعود لارتباطات داخلية تأخذ الكثير من وقت الأمير، وفق ما نقلته وكالة الانباء الألمانية.

وقال أحد المصدرين إن الرياض أبلغت العواصم التي كانت ستشملها الجولة بتأجيل الموعد إلى وقت لاحق، متوقعا أن تتم الجولة بعد منتصف شهر يوليو/تموز المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج الذي يبدأ مطلع الشهر نفسه.

وأثار خبر إرجاء ولي العهد حولته الخارجية الشكوك حول صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإن كان قد مات، خاصة وأنه قضى مؤخرا، نحو أسبوع في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد تعرضه لوعكة صحية، لم يتمكن خلالها ولي العهد من الذهاب للإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

من جانبه، رأى الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري، أن تفسير تأجيل محمد بن سلمان لجولته الدولية، يعود لما كشفه موقع “آكسيوس” الأمريكي عن قيام اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة سرية إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات حول ترتيب محتمل بين المملكة وإسرائيل ومصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك بحث اتفاق لزيادة إنتاج النفط والعلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض.

وقال “الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على ما كشفه “آكسيوس”: “هذا ما يفسر تأجيل اللحظة الأخيرة لجولة محمد بن سلمان المخطط لها والتي تشمل تركيا وقبرص ومصر والأردن والجزائر”.

وأوضح “الجبري” بأن محمد بن سلمان “يتوق لإعادة احتضان الولايات المتحدة وسيحرص على تأمين توقف بايدن في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل”.

