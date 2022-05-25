وفاة عائلة سورية غرقت كلها في المياه الليبية أثناء محاولة السفر لأوروبا

وطن- في فاجعة مروعة تكشف عن مأسآة السوريين المستمرة في محاولات الهجرة واللجوء، توفيت أسرة سورية بأكملها غرقا في المياه الليبية، أثناء محاولتهم السفر لأوروبا.

وبحسب وسائل إعلام سورية فقد توفي الطبيب البيطري “أحمد ديب” المنحدر من محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، وزوجته “إسراء الشولي” وأولادهما جميعا غرقا، أمام السواحل الليبية صباح، الثلاثاء.

كما توفيت أيضا برفقتهم السيدة “منيرة الشولي” وابنها، في المياه الإقليمية الليبية أثناء سفرهم إلى أوروبا.

وهيج الحادث المؤلم أحزان النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم مقربون من عائلة الطبيب البيطري “ديب”.

ونعى النشطاء الضحايا في حادثة مؤلمة تكررت لدى العديد من السوريين الراغبين بالهجرة عن طريق السماسرة.

وفي هذا السياق رثى “أحمد الشولي” شقيقته إسراء وصهره أحمد ديب وأولادهما وابنة عمه منيرة الشولي وابنها، الذين غرقوا على سواحل الشط الليبي.

إنقاذ 17 مهاجراً

وكان جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية، قد أفاد عن انقلاب قارب مهاجرين قرب شاطئ “مليتة” بتاريخ 23/5/2022.

وأشار بيان له إلى أن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن المواني برئاسة أركان القوات البحرية، تمكن من إنقاذ (17) مهاجراً.

وكان من بينهم 4 جثث وعدد 3 مفقودين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة مليتة)، وتم تسليمهم إلي الجهات المختصة.

متوفون ومصابون

ونشر الجهاز المذكور على صفحته في “فيسبوك” قائمة بخط اليد تضم أسماء المصابين الذين تم إنقاذهم ومعظمهم سوريو الجنسية.

وهم “عزت باشا”، “روهان السمان”، “مهند السمان” “نور باشا” و”نور الدنسولي”.

وكذلك:”محمد الشوكي”، “محمود أحمد”، “سائر أحمد”، “أحمد مصطفى” “هاني موسى”، و”سارة هاني” و”سجود المحمودي” و”سليمان عبد الحميد” مصري الجنسية.

أما المتوفين فهم “منيرة الشولي” و”عبد الرحمن الشاب”، و”إسراء الشولي” و”آية الديب”.

فيما لم تتضمن القائمة اسم الطبيب أحمد ديب، الذي يبدو أنه لم يكن قد عثر على جثته بعد.