والدة لميس “سنوات الضياع” تصاب بالسرطان وترفض الاقلاع عن التدخين!

وطن– أعلنت الممثلة التركية بيلور كالكافان، خبراً مفاجئاً لجمهورها دون سابق إنذار، حين كشفت أنها مصابة بمرض سرطان الرئة.

تشعر بالتعب والإنهاك

ونشرت بيلور كالكافان التي عرفها الجمهور في مسسل “سنوات الضياع”، حين جسدت دور والدة لميس، صورا لها عبر صفحتها على إنستغرام وهي حليقة الرأس.

وكانت بيلور برفقة صديقها المخرج التركي الشهير حمدي ألكان والذي شكرته قائلة: “زيارة خاصة من حمدي ألكان…. لم أكن أعلم أنك تحبني كثيراً، أنا سعيدة جداً، بارك الله فيك. حاولت تعديل الصورة قليلا لكن للأسف”.

وطلبت بيلور من ألكان منه عدم الاتصال والاكتفاء بالرسائل النصية، لأنها تشعر بالإنهاك والتعب.

بدوره، نشر ألكان ذات الصورة عبر حسابه على “انستجرام”، وكتب: “قلبك الجميل وطاقتك سيتغلبان على هذا المرض بيلور.. أنا معك دائماً”.

سرطان الرئة وفيروس كورونا

وسبق أن كشفت بيلور أنها اكتشفت سرطان الرئة أثناء علاجها من فيروس كورونا.

وقالت بيلور حينها في تصريحات صحفية: “لو لم أصب بكورونا،، لربما اكتشفت السرطان في وقت متأخر، وهذا بالنسبة لي ولادة جديدة”.

وتابعت: “أصبت بفيروس كورونا في شهر كانون الثاني الماضي، نجوت من الفيروس، لكن كنت أعاني من صعوبة في التنفس. ومع ذلك، لم أكن حتى أدخن. وخمنوا أن يكون الأمر بسبب نزلة البرد وأن كورونا تسبب الضرر”.

تدهور حالة بيلور الصحية دفعها لإجراء مزيد من الصور والفحوصات التي بينت أنه يوجد ورم خبيث في رئتها.

وقالت والدة لميس حول ذلك: “قرر الأطباء أن العلاج الكيماوي مناسب للحالة، بدلاً من خضوعي للجراحة. وعلاجي يسير على ما يرام بعد الجرعة الثالثة”.

رفضت الإقلاع عن التدخين

ورغم معنوياتها المرتفعة، إلا أن مقربين من بيلور كشفوا أن المرض في مراحل متقدمة. مؤكدين أنها في البداية حين علمت بمرضها رفضت الإقلاع عن التدخين رغم معرفتها بتأثيره على علاجها.

وعرفت بيلور بجمالها الصارخ، وكان لها الكثير من الأعمال المعروفة فيها، وعرفت بأنها السيدة الغاضبة.

ومع عرض أول مسلسل تركي مدبلج للعربية “سنوات الضياع“، حظيت بيلور بشهرة واسعة، حين جسدت دور والدة لميس التي لعبت دورها الممثلة التركية توبا بويوكستون.

يشار إلى أن بيلور ولدت عام 1962 في تركيا. و سافرت إلى أمريكا لإمال دراستها هناك وحصلت على دورات في علم النفس.

واقتحمت بيلور عالم السينما وهي طفلة بعمر السابعة عام 1980. حيث شاركت في إحدى المسرحيات.

وفي عام 2011 بدأت بيلور بالظهور في الإعلانات التجارية وقدّمت برنامجاً يناقش الحياة الجنسية.