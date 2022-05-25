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رياضة

ميار شريف تدخل التاريخ بعد تأهلها في بطولة رولان غاروس للتنس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعبة التنس المصرية ميار شريف watanserb.com
إنجاز تاريخي للاعبة التنس المصرية ميار شريف

وطن – نجحت لاعبة التنس المصرية ميار شريف 26 عاماً، من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الدولية لكرة التنس المفتوحة المقامة في العاصمة الفرنسية (باريس)، بعد تحقيقها الفوز على نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك.

ميار الشريف والانجاز التاريخي

وتعد شريف أول لاعبة تنس مصرية تصل إلى الدوري الثاني من بطولة رولان غاروس، بعد فوزها على الأكروانية كوستيوك بنتيجة 2-0.

كما وتعد البطولة “رولان غاروس” لكرة التنس، التي تشارك فيها المصرية ميار شريف. وهي ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لكرة التنس الدولية.

وتمكنت المصرية شريف من تحقيق الفوز على منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة ال58 على مستوى العالم، في المجموعتين من المباراة التي جمعت كلا المنافستين بنتيجة 6-3، و7-5، الثلاثاء، في الدور الأول من البطولة الدولية.

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وعلقت ميار في منشور لها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بعد تأهلها للدور الثاني في بطولة رولان غاروس ونشر صورة لها. ومن خلفها الجماهير المصرية الداعمة لها، قائلة: “الحمد الله”.

شريف ومواجهة تمارا

وستواجه لاعبة التنس شريف المصنفة ال45 وفق التصنيف العالمي لمحترفات كرة التنس للسيدات، المواجهة القوية أمام نظيرتها السلوفينية تمارا زيدانسيك صاحب التصنيف ال56 على مستوى العالم، الخميس، في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس.

كما وحصدت المصرية ميار شريف، خلال مشوارها الاحترافي في عالم رياضة كرة التنس، لقبها الثاني على التوالي مؤخراً. في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس.

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وكانت شريف قد تقدمت خمس مراكز إلى الأمام في التصنيف العالمي للاعبات كرة التنس للسيدات، بعد تواجدها في المركز ال50 منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. بعد فوزها الأخير على الأوكرانية كوستيوك.

ولم تكن المرة الأولى التي تحقق فيها المصرية شريف الإنجاز التاريخي في البطولات الدولية. لكرة التنس على الصعيد المصري، بل حققت ذلك في العام الماضي. حينما تمكنت من الوصول إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا لكرة التنس المفتوحة، لكنها تلقت الخسارة أمام السلوفينية كايان يوفان.

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المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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