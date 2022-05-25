ميار شريف تدخل التاريخ بعد تأهلها في بطولة رولان غاروس للتنس

وطن – نجحت لاعبة التنس المصرية ميار شريف 26 عاماً، من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الدولية لكرة التنس المفتوحة المقامة في العاصمة الفرنسية (باريس)، بعد تحقيقها الفوز على نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك.

ميار الشريف والانجاز التاريخي

وتعد شريف أول لاعبة تنس مصرية تصل إلى الدوري الثاني من بطولة رولان غاروس، بعد فوزها على الأكروانية كوستيوك بنتيجة 2-0.

كما وتعد البطولة “رولان غاروس” لكرة التنس، التي تشارك فيها المصرية ميار شريف. وهي ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لكرة التنس الدولية.

ميار شريف تحقق إنجازًا تاريخيًا وتتأهل للدور الثاني في بطولة رولان جاروس بعد فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 2-0. 🌟🎾 ميار أصبحت أول مصرية تصل للدور الثاني في بطولة رولان جاروس.🇪🇬 pic.twitter.com/xG316zb2V5 — FilGoal (@FilGoal) May 24, 2022

وتمكنت المصرية شريف من تحقيق الفوز على منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة ال58 على مستوى العالم، في المجموعتين من المباراة التي جمعت كلا المنافستين بنتيجة 6-3، و7-5، الثلاثاء، في الدور الأول من البطولة الدولية.

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وعلقت ميار في منشور لها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بعد تأهلها للدور الثاني في بطولة رولان غاروس ونشر صورة لها. ومن خلفها الجماهير المصرية الداعمة لها، قائلة: “الحمد الله”.

🔝دخلت المصرية ميّار شريف هذا الأسبوع لقائمة التوب 50 للمرة الأولى بمسيرتها حيث إحتلّت المركز 50 و ذلك بعد تتويجها بلقب كارلسروه بألمانيا، لتصبح ثاني لاعبـ/ـة من مصر تدخل لهذه القائمة بعد إسماعيل الشافعي الذي وصل للتصنيف 34 على العالم في سبعينات القرن الماضي. pic.twitter.com/Re9d0foVLv — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) May 18, 2022

شريف ومواجهة تمارا

وستواجه لاعبة التنس شريف المصنفة ال45 وفق التصنيف العالمي لمحترفات كرة التنس للسيدات، المواجهة القوية أمام نظيرتها السلوفينية تمارا زيدانسيك صاحب التصنيف ال56 على مستوى العالم، الخميس، في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس.

📊 ميار شريف هي أول لاعبـ/ـة مصرية تحقق فوز في بطولة رولان غاروس منذ مواطنها اسماعيل الشافعي عام 1977. pic.twitter.com/NvNluWRbIT — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) May 24, 2022

كما وحصدت المصرية ميار شريف، خلال مشوارها الاحترافي في عالم رياضة كرة التنس، لقبها الثاني على التوالي مؤخراً. في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس.

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وكانت شريف قد تقدمت خمس مراكز إلى الأمام في التصنيف العالمي للاعبات كرة التنس للسيدات، بعد تواجدها في المركز ال50 منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. بعد فوزها الأخير على الأوكرانية كوستيوك.

ميار شريف تتأهل للدور الثانى ببطولة رولان جاروس بعد الفوز على الأوكرانية كوستيوك#10الصبح_في_الأهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/KcSy04c88I — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) May 25, 2022

ولم تكن المرة الأولى التي تحقق فيها المصرية شريف الإنجاز التاريخي في البطولات الدولية. لكرة التنس على الصعيد المصري، بل حققت ذلك في العام الماضي. حينما تمكنت من الوصول إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا لكرة التنس المفتوحة، لكنها تلقت الخسارة أمام السلوفينية كايان يوفان.

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