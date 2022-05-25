ملك الأردن يكرم شيرين أبو عاقلة.. منحها أحد أرفع الأوسمة في الدولة

وطن- منح العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، الأربعاء، الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

ملك الأردن يمنح شيرين أبو عاقلة وسام الاستقلال

ويعد “وسام الاستقلال” الذي منحه عاهل الأردن، لمراسة الجزيرة الراحلة أبو عاقلة، أحد أرفع الأوسمة الرسمية في الدولة.

وجاء ذلك خلال فاعلية الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ76، والتي حضرها الملك وأفراد الأسرة الحاكمة ـ باستثناء الأمير حمزة الموضوع تحت الإقامة الجبرية ـ ، كما حضرها عدد كبير من المسؤولين.

وتسلم “وسام الاستقلال” شقيق شيرين، طارق أنطوان أبو عاقلة.

أبو عاقلة نقلت معاناة الفلسطينيين بكل شجاعة

وذكر مقدم الحفل أنه تم منح هذا الوسام للصحفية الراحلة، تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميداينة وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أنه تم اغتيال شيرين أبو عاقلة في، 11 مايو 2022، داخل مخيم جنين، برصاصة إسرائيلية غادرة.

ونفت إسرائيل في البداية مسؤوليتها عن الجريمة وألصقتها بما وصفتهم مسلحين فلسطينيين، إلا أن الضغط الإعلامي والغضب الدولي دفعها للتراجع والتلميح بمسؤوليتها.

آخر ما نطقت به شيرين أبو عاقلة

وكان ناشطون تداولوا مقطعا مصورا، وثق لحظات من جريمة اغتيال “أبو عاقلة”.

وأظهر الفيديو محاولة شيرين أبو عاقلة، الاحتماء من رصاص الاحتلال بالجدار والشجرة في موقعها قبيل اغتيالها.

المقطع الذي وثقه مصور الجزيرة مجدي بن نورة، أظهر أن شيرين احتمت بالجدار والشجرة في موقعها، كما التفتت إلى زميلها علي السمودي بعد إصابته.

آخر كلمات شيرين قبل استهدافها برصاصة غادرة في الرأس خرجت من بندقية قناص صهيوني كانت: “بتصوب علي”، ورددتها مرتين قبل أن تباغتها الطلقة وتسقط أرضا مفارقة الحياة.