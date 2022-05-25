محمد الشناوي يحسم موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

وطن – أكدت تقارير صحفية مصرية، حسم محمد الشناوي 33 عاماً، حارس الأهلي المصري بشكل نهائي من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “ الوطن سبورت” المصرية، نقلاً عن مصادر مقربة من الشناوي حارس الأهلي، إن ” اللاعب يرفض الحديث في ملف رحيله عن صفوف المارد الأحمر بشكل نهائي، كما أنه صب تركيزه الآن مع الفريق في مباراة القمة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

محمد الشناوي وعرض النصر السعودي

وبينت الصحيفة، أن حارس المنتخب المصري “الفراعنة” الشناوي، قد تلقى العديد من العروض، كان من أبرزها عرض نادي النصر السعودي، لكن المسؤولين في النادي قد عقدوا جلسة مع اللاعب، في الآونة الأخيرة. قرر من خلالها غلق ذلك الملف بشكل نهائي، بعد حصوله على وعد بزيادة راتبه والمكافآت.

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كما وأضافت، ” نادي الأهلي المصري قد استقر على ضروة التعاقد مع حارس مرمى جديد، من أجل تأمين مركز حراسة المرمى، مع إعارة مصطفى شوبير الموسم المقبل. من أجل الحصول على الخبرات، نظراً لأن اللاعب لا يشارك مع المارد الأحمر باعتباره الحارس الثالث.

وكانت تقارير أخرى، قد ارتبطت كذلك اسم حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، في الانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

🎙 – الإعلامي مجدي عبدالغني | – إدارة #النصر قدمت عرض للحارس محمد الشناوي لمدة 3 مواسم مقابل 9 مليون دولار . pic.twitter.com/7LqMarQqlc — عالم النصر 🇸🇦 (@NFC1World) May 24, 2022

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة الحارس المصري محمد الشناوي الكروية. في صفوف الأهلي في عام 2002، قبل أن يتنقل إلى صفوف نادي طلائع الجيش عام 2009. وبعدها على سبيل الإعارة إلى فريقا الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

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كما وتعاقد مع نادي بروجيت في عام 2013، قبل العودة مجدداً إلى نادي الأهلي المصري في صيف عام 2016.

🚨صحيفة العرب : #النصر ينوى مواصلة مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات محمد الشناوي في الفترة المقبلة. pic.twitter.com/d6tda8BpIq — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) May 22, 2022

وحقق اللاعب 12 لقباً خلال مشواره مع المارد الأحمر، كان من أبرزها التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 5 مرات، ومرتين بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأفريقي.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد الشناوي حارس الأهلي المصري. سينتهي في صيف موسم 2024-2024، وتبقى 4 مباريات له للوصول إلى 200 مباراة مع الفريق.

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