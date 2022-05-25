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رياضة

محمد الشناوي يحسم موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد الشناوي وعرض نادي النصر السعودي watanserb.com
محمد الشناوي وعرض نادي النصر السعودي

وطن – أكدت تقارير صحفية مصرية، حسم محمد الشناوي 33 عاماً، حارس الأهلي المصري بشكل نهائي من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “ الوطن سبورت” المصرية، نقلاً عن مصادر مقربة من الشناوي حارس الأهلي، إن ” اللاعب يرفض الحديث في ملف رحيله عن صفوف المارد الأحمر بشكل نهائي، كما أنه صب تركيزه الآن مع الفريق في مباراة القمة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

محمد الشناوي وعرض النصر السعودي

وبينت الصحيفة، أن حارس المنتخب المصري “الفراعنة” الشناوي، قد تلقى العديد من العروض، كان من أبرزها عرض نادي النصر السعودي، لكن المسؤولين في النادي قد عقدوا جلسة مع اللاعب، في الآونة الأخيرة. قرر من خلالها غلق ذلك الملف بشكل نهائي، بعد حصوله على وعد بزيادة راتبه والمكافآت.

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كما وأضافت، ” نادي الأهلي المصري قد استقر على ضروة التعاقد مع حارس مرمى جديد، من أجل تأمين مركز حراسة المرمى، مع إعارة مصطفى شوبير الموسم المقبل. من أجل الحصول على الخبرات، نظراً لأن اللاعب لا يشارك مع المارد الأحمر باعتباره الحارس الثالث.

وكانت تقارير أخرى، قد ارتبطت كذلك اسم حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، في الانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة الحارس المصري محمد الشناوي الكروية. في صفوف الأهلي في عام 2002، قبل أن يتنقل إلى صفوف نادي طلائع الجيش عام 2009. وبعدها على سبيل الإعارة إلى فريقا الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

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كما وتعاقد مع نادي بروجيت في عام 2013، قبل العودة مجدداً إلى نادي الأهلي المصري في صيف عام 2016.

وحقق اللاعب 12 لقباً خلال مشواره مع المارد الأحمر، كان من أبرزها التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 5 مرات، ومرتين بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأفريقي.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد الشناوي حارس الأهلي المصري. سينتهي في صيف موسم 2024-2024، وتبقى 4 مباريات له للوصول إلى 200 مباراة مع الفريق.

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المصدروطن + الوطن سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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