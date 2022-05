مؤسسة إسرائيلية تنسق عمليات التطبيع: “السعودية الشريك غير الرسمي والحتمي في اتفاقيات أبراهام”

وطن – علقت مؤسسة “سما وال” الإسرائيلية التي تنسق عمليات التطبيع وصاحبة الخبرة الواسعة في الاقتصاد والتمويل والجغرافيا السياسية والعلاقات الحكومية، على ما كشفه موقع “آكسيوس” الأمريكي عن تنسيق الولايات المتحدة لمفاوضات جارية بين السعودية ومصر وإسرائيل حول ترتيبات نقل السيادة على الجزر المصرية “تيران وصنافير” المصريتين للسيادة السعودية.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “السعودية هي الشريك غير الرسمي والحتمي في اتفاقيات إبراهيم، ولن يكون الدافع وراء إضفاء الطابع الرسمي على التطبيع هو المخاوف الأمنية من إيران، ولكن النفوذ الاقتصادي لنيوم، الذي يتطلب سيطرة السعودية على مضيق تيران”.

