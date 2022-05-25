لماذا بكى الملك الأردني عبدالله الثاني خلال حفل عيد الاستقلال؟!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتأثر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث لم يتمالك نفسه لتذرف عيناه الدموع أمام الجميع خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الـ76 الذي أقيم، مساء الأربعاء في قصر الحسينية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تأثر الملك عبدالله الثاني بقصة شاب أردني من الزرقاء، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يدعى علي شجراوي رواها بنفسه من خلال مقطع فيديو مسجل تم عرضه في الحفل.

قصة كفاح علي شجراوي

وبحسب الفيديو، فقد روى “شجراوي” قصة فقره وكفاحه ونجاحه ليكون مديرا لشركة رأسمالها مليارات الدولارات رغم صغر سنه.

وخلال الفيديو المباشر للاحتفال لم يتمالك جلالة الملك دموعه خلال حديث الشاب علي شجراوي عن قصة كفاحه.

وتحدث “شجراوي” عن أكثر شخصيتين مؤثرتين في حياته، مؤكدا بأن الشخص الأول هو والده “الفقير” الذي ضحى بالكثير ليكمل ابنه تعليمه ويصل إلى ما وصل إليه، وكذلك الملك عبدالله الثاني، الذي روى عنه موقفا يثبت بأنه أب للأردنيين.

وقال الشاب انه عانى الفقر قبل ان يحظى بفرصة تعليمية في أكاديمية “كينغر أكاديمي” من خلال منحة تفوق.

وتطرق الشاب لقصة تظهر تواضع الملك عبدالله خلال رحلة إلى وادي رم أجلسه فيها مكانه بينما هو اكتفى بالجلوس أرضا.

الأردن الجديد

هذا واحتفل الأردن، الأربعاء، بذكرى عيد الاستقلال الـ76، حيث وجّه الملك عبدالله الثاني خطابا لتهنئة الشعب تضمن استعمال عبارة “الأردن الجديد” لأول مرة في خطاب ملكي، معلنا بأن المملكة الجديدة ستكون لـ”الأجيال الشابة”.

وقال إن “الأردن الجديد سيكون ملكاً للأجيال الشابة، وهي التي ترسم له معالم الطريق، بقوة طموحها وعلمها، والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية، التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها، ومنظومة التحديث السياسي توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، متجاوزين مخاوف الماضي، في ظل تشريعات تصون حقوقهم، وتعبّد الطريق أمامهم لصنع التغيير”.

كما أكد الملك عبدالله في خطابه على وقوف الأردن إلى جانب الأمة العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني، ومواصلة حمل الأردن أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

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