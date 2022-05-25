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لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أجرأ وضعيات على الشاطئ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أجرأ وضعيات على الشاطئ (شاهد) watanserb.com
لاميتا فرنجية

وطن– أثارت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، الجدل بأحدث جلسة تصوير لها وُصفت بالأكثر جرأة على الإطلاق.

اسرق نظرة

وظهرت لاميتا فرنجية بالصور التي نشرتها على حسابها في “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أشبه بالكاش مايوه أخضر يكشف أكثر مما يغطي.

وبدت لاميتا بالصور وهي مستلقية على الشاطئ بطريقة مغرية، وبدت بإحدى الصور وكأنها نائمة.

لاميتا فرنجية لاميتا فرنجية

وعقبت لاميتا على الصور: ” اسرق نظرة إلى هذا الفستان الجذاب”.

وقبل أيام، ظهرت لاميتا ببكيني فاضح كإعلان لإحدى الماركات، وعلقت: ” لقد انتهيت من عطلة نهاية الأسبوع في هذا المايوه الاستوائي الجميل”.

لاميتا فرنجية لاميتا فرنجية

سيارة فارهة

وعلى طريقة مواطنتها هيفاء وهبي، خضعت لاميتا لجلسة تصوير بجانب سيارة BMW  فارهة.

لاميتا فرنجية

وارتدت  لاميتا فستاناً أوف شولدر أزرق، وقصيراً للغاية كشف عن ساقيها بشكل فاضح.

واتخذت عارضة الازياء اللبنانية وضعيات جريئة أيضاً في محاولة لإبراز أنوثتها.

رحلة سفاري في الصحراء

ولا تترك لاميتا ملابسها المثيرة حتى خلال رحلة سفاري في الصحراء بدبي.

وظهرت لاميتا بالصور وهي ترتدي بنطال ضيق وتيشرت نصف بطن بنفس النقشة بدرجات الزهري والفوشي.

وتركت لاميتا شعرها منسدلاً، بينما التقطت صوراً بوضعيات جريئة على السيارة المخصصة لرحلات السفاري في الصحراء.

وعقبت عارضة الأزياء اللبنانية على الصور بالقول: “اترك منطقة الراحة الخاصة بك، وانطلق إلى الجنون”.

وأطلق المتابعون لقب “حسناء الصحراء”، على لاميتا، بينما انتقدها آخرون قائلين إن كل ما تقدمه فقط استعراض جسدها بالصور.

من هي لاميتا فرنجية؟

الجدير بالذكر أن فرنجية بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم.

وخاضت فرنجية تجربة المشاركة في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2004، التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع.

وفازت حينها فرنجية بلقب الوصيفة الأولى، بعد أن تأهلت إلى المرحلة النهائية. ما أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ​ملكة جمال العالم​ عام 2005.

ودخلت لاميتا عالم الفن والتمثيل حين شاركت في مسلسل عصر الحريم كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع.

كما مثلت لاميتا في فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز . وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده” إنتاج 2011.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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