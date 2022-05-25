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تقارير

فضيحة بوريس جونسون في “حفلات داونينغ ستريت” تهزّ بريطانيا (صور)

بعد نشر تقرير المسؤولة في الخدمة المدنية سو غراي

أنس السالم
كتب أنس السالم
فضيحة بوريس جونسون بارتي غيت watanserb.com
فضيحة بوريس جونسون (بارتي غيت)

وطن – خلص تقرير دامغ في ما باتت تعرف بفضيحة “بارتي غيت”، إلى أن موظفي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون كانوا في حالة سُكر وتشاجروا وأساءوا معاملة عمال النظافة خلال حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كوفيد-19.

ويواجه جونسون معركة لإنقاذ رئاسته للوزراء بعد نشر تقرير المسؤولة في الخدمة المدنية، سو غراي، والذي كشف عن صور جديدة له في اجتماعين منفصلين.

وكتبت غراي أن “القيادة العليا في مركز” إدارة جونسون “يجب أن تتحمل المسؤولية” عن الثقافة التي أدت إلى وقوع أحداث “ما كان ينبغي السماح بوقوعها”.

وأضافت أنه “لا يوجد عذر لبعض السلوكيات التي حققت فيها والتي تضمنت الإفراط في شرب الكحول”.

وحقق التقرير في 16 حدثًا وقعت في قلب الحكومة بينما كانت المملكة المتحدة تعيش في ظل قيود صارمة لـ Covid-19.

تم تضمين صورة لجونسون وهو يرفع كأس بيرة في حفل عيد ميلاد أقيم على شرفه. إلى جانب المزيد من صور جونسون في حدث آخر.

بارتي غيت
جونسون يرفع كأس بيرة

وكان موقع “itv news” سرّب الثلاثاء صورة جديدة تظهر جونسون محتفلاً في مقرّ إقامته مع فريق من الموظّفين إلى جانب العديد من زجاجات النبيذ الفارغة.

وترافقت الصورة مع معلومات جديدة عن سهرة صاخبة استمرّت حتى ساعات متأخرة من الليل. ما دفع بعض الموظّفين إلى البقاء في مقرّ إقامة رئيس الوزراء حتى صباح اليوم التالي.

بارتي غيت
بارتي غيت

وقدّم بوريس جونسون اعتذاراً لعمال النظافة في مقر إقامته بعدما أشار تقرير “سو غراي” إلى تعرضهم لمضايقات خلال تجمعات داونينغ ستريت.

وقال جونسون لمجلس العموم إنه تعلم درساً من تقرير سو غراي “لكن حان الوقت للمضي قدماً”.

وتسلّم جونسون يوم الاربعاء تقرير سو غراي المنتظر منذ ستة أشهر. وينطوي التقرير على 37 صفحة و9 صور.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنّ جونسون “يقود البلاد إلى الهاوية”.

 

المصدرitv news
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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