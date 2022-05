فضيحة بوريس جونسون في “حفلات داونينغ ستريت” تهزّ بريطانيا (صور)

وطن – خلص تقرير دامغ في ما باتت تعرف بفضيحة “بارتي غيت”، إلى أن موظفي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون كانوا في حالة سُكر وتشاجروا وأساءوا معاملة عمال النظافة خلال حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كوفيد-19.

ويواجه جونسون معركة لإنقاذ رئاسته للوزراء بعد نشر تقرير المسؤولة في الخدمة المدنية، سو غراي، والذي كشف عن صور جديدة له في اجتماعين منفصلين.

وكتبت غراي أن “القيادة العليا في مركز” إدارة جونسون “يجب أن تتحمل المسؤولية” عن الثقافة التي أدت إلى وقوع أحداث “ما كان ينبغي السماح بوقوعها”.

وأضافت أنه “لا يوجد عذر لبعض السلوكيات التي حققت فيها والتي تضمنت الإفراط في شرب الكحول”.

وحقق التقرير في 16 حدثًا وقعت في قلب الحكومة بينما كانت المملكة المتحدة تعيش في ظل قيود صارمة لـ Covid-19.

تم تضمين صورة لجونسون وهو يرفع كأس بيرة في حفل عيد ميلاد أقيم على شرفه. إلى جانب المزيد من صور جونسون في حدث آخر.

وكان موقع “itv news” سرّب الثلاثاء صورة جديدة تظهر جونسون محتفلاً في مقرّ إقامته مع فريق من الموظّفين إلى جانب العديد من زجاجات النبيذ الفارغة.

BREAKING: Sue Gray report is out here, complete with photos of Boris Johnson drinking at his birthday party and also the Lee Cain leaving party (which we exposed earlier this week). https://t.co/Sbe0R2CZEo pic.twitter.com/Wg3gHm1Aww

— Paul Brand (@PaulBrandITV) May 25, 2022