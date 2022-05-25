فتاة عارية في منتجعات “العلا” التابعة لمنطقة المدينة المنورة تثير غضب السعوديين

وطن – في واقعة جديدة تعكس رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يعكف على سلخ بلاده عن الإسلام وارتباطها به، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة شبه عارية تستجم في منطقة “العلا” التابعة للمدينة المنورة التي تضم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت الفتاة مستلقية على كرسي أمام أحد حمامات السباحة، حيث ظهرت مرتدية “مايو” لا يستر إلا جزءا بسيطا من جسدها، وهو أمر كان مستحيل الحدوث قبل تولي “ابن سلمان” مسؤولياته.

فتاة تبدو مستمتعه بالاجواء في العلا .. pic.twitter.com/eXlDFPAMgg — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 24, 2022

تغريم رهف القحطاني ومروج الرحيلي

ومع تداول الفيديو، سخر بعض المغردين من قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية بفرض غرامة مالية ضد نجمتي مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني ومروج الرحيلي بتهمة مخالفة الآداب العامة خلال زيارتهما للمالديف. في حين طالب آخرون بضرورة وقف مثل هذه التجاوزات، مستنكرين ما يحدث في المملكة باعتباره خرقا لقيم المجتمع واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وأعلنت الهيئة عن فرض غرامة وصلت قيمتها إلى 400 ألف ريال سعودي (106 آلاف دولار أمريكي) وذلك بسبب مخالفتهما الضوابط العامة والإساءة لإحدى الدول خلال رحلتهما في المالديف.

وجاء في تغريدة الهيئة: “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول”.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول. للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية تواصلوا معنا عبر #منصة_إعلام:https://t.co/U8I9MMVgNx pic.twitter.com/7J8PE61Kks — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 23, 2022

سخرية من فرض غرامة على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

وقال حساب “نفقات هيئة التفريط” ساخرا: “من الجيد إيقاف رهف القحطاني لأنها تبرجت في المالديف لكن الأفضل غلق مناطق التبرج داخل السعودية وإيقاف المتبرجات فيها”.

من الجيد #ايقاف_رهف_القحطاني لأنها تبرجت في المالديف

لكن الأفضل غلق مناطق التبرج داخل السعودية وإيقاف المتبرجات فيها. فتاة عارية في منتجعات العلا التابعة لمنطقة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/vqlhJv0u9w — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) May 24, 2022

وقال آخر: “رهف ومروج لو رايحين العلا كان سلموا من الغرامة”.

رهف ومروج لو رايحين العلا كان سلموا من الغرامه . https://t.co/HouHZQLFM9 — TR (@Tiger06433441) May 24, 2022

من جانبه، استنكر أحمد عبد العزيز ما ظهر في الفيديو، قائلا: “أتمنى من مركز الرصد النيابي أن يتحقق من صحة المقاطع المنتشرة لنساء عاريات في العلا فإن ثبت صحتها فهو خرق لقيم ومبادىء المجتمع السعودي المسلم واستفزاز لمشاعر أبناء الوطن يتوجب إيقافه ومعاقبة المسؤولين عنه”.

أتمنى من مركز الرصد النيابي أن يتحقق من صحة المقاطع المنتشرة لنساء عاريات في العلا فإن ثبت صحتها فهو خرق لقيم ومبادىء المجتمع السعودي المسلم واستفزاز لمشاعر أبناء الوطن يتوجب إيقافه ومعاقبة المسؤولين عنهhttps://t.co/XwMQhzORcO — Ahmed Abdul Aziz (@Ayham1511) May 24, 2022

كما استنكرت مغردة “نفاق” البعض الذين هاجموا “رهف القحطاني” وسكتوا عما يحدث في “العلا” قائلة:” هذي في العلا وانت ساكت. بس ذابحكم الحسد. وش الكلام البذيء اللي تزعم ان رهف قالته؟ ما قالت شيء! نفاق”.

هذي في العلا وانت ساكت. بس ذابحكم الحسد. وش الكلام البذيء اللي تزعم ان رهف قالته؟ ماقالت شيء!

نفاق 😏🫵 https://t.co/KJStYfQfFE — #MBS 🇸🇦 الجني المحافظ (@ConsrvativGenie) May 24, 2022

في حين قال حساب يحمل اسم “فتى الجنوب الثائر: “مدينة العُلا السعودية تتحول من مدينة نبي الله صالح الى مدينة شيطانية لا صلاح فيها، تم تحويلها الى منتجعات وملاهي واندية رقص ليلية وتجارة للجنس!!!”.

مدينة العُلا السعودية تتحول من مدينة نبي الله صالح الى مدينة شيطانية لا صلاح فيها، تم تحويلها الى منتجعات وملاهي واندية رقص ليلية وتجارة للجنس!!! pic.twitter.com/QUN9OaZ3DX — ⚡فتى الجنوب الثائر⚡ (@ThayirAljanub) May 24, 2022

وفي رد حاسم على من يروج لفكرة بأن “العلا” منطقة سياحية مفتوحة للأجانب وما يحدث فيها لا يمكن ان يحدث خارجها، تداول نشطون مقطع فيديو آخر، لسائحة أثناء تواجدها على احد شواطئ جازات.

بينما ظهرت السائحة في الفيديو مرتدية “المايوه” ومتحدثة بلغة عربية ركيكة قائلة: “مرحبا..جازان جميلة”.

سائحة تبدو مستمتعه بالاجواء في سواحل جازان pic.twitter.com/PvkQT7MXYl — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 24, 2022

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