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فتاة عارية في منتجعات “العلا” التابعة لمنطقة المدينة المنورة تثير غضب السعوديين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فتاة عارية منتجعات العلا watanserb.com
مقطع فيديو يظهر وجود فتاة عارية في منتجعات العلا السعودية

وطن – في واقعة جديدة تعكس رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يعكف على سلخ بلاده عن الإسلام وارتباطها به، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة شبه عارية تستجم في منطقة “العلا” التابعة للمدينة المنورة التي تضم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت الفتاة مستلقية على كرسي أمام أحد حمامات السباحة، حيث ظهرت مرتدية “مايو” لا يستر إلا جزءا بسيطا من جسدها، وهو أمر كان مستحيل الحدوث قبل تولي “ابن سلمان” مسؤولياته.

تغريم رهف القحطاني ومروج الرحيلي

ومع تداول الفيديو، سخر بعض المغردين من قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية بفرض غرامة مالية ضد نجمتي مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني ومروج الرحيلي بتهمة مخالفة الآداب العامة خلال زيارتهما للمالديف. في حين طالب آخرون بضرورة وقف مثل هذه التجاوزات، مستنكرين ما يحدث في المملكة باعتباره خرقا لقيم المجتمع واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وأعلنت الهيئة عن فرض غرامة وصلت قيمتها إلى 400 ألف ريال سعودي (106 آلاف دولار أمريكي) وذلك بسبب مخالفتهما الضوابط العامة والإساءة لإحدى الدول خلال رحلتهما في المالديف.

وجاء في تغريدة الهيئة: “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول”.

سخرية من فرض غرامة على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

وقال حساب “نفقات هيئة التفريط” ساخرا: “من الجيد إيقاف رهف القحطاني لأنها تبرجت في المالديف لكن الأفضل غلق مناطق التبرج داخل السعودية وإيقاف المتبرجات فيها”.

وقال آخر: “رهف ومروج لو رايحين العلا كان سلموا من الغرامة”.

من جانبه، استنكر أحمد عبد العزيز ما ظهر في الفيديو، قائلا: “أتمنى من مركز الرصد النيابي أن يتحقق من صحة المقاطع المنتشرة لنساء عاريات في العلا فإن ثبت صحتها فهو خرق لقيم ومبادىء المجتمع السعودي المسلم واستفزاز لمشاعر أبناء الوطن يتوجب إيقافه ومعاقبة المسؤولين عنه”.

كما استنكرت مغردة “نفاق” البعض الذين هاجموا “رهف القحطاني” وسكتوا عما يحدث في “العلا” قائلة:” هذي في العلا وانت ساكت. بس ذابحكم الحسد. وش الكلام البذيء اللي تزعم ان رهف قالته؟ ما قالت شيء! نفاق”.

في حين قال حساب يحمل اسم “فتى الجنوب الثائر: “مدينة العُلا السعودية تتحول من مدينة نبي الله صالح الى مدينة شيطانية لا صلاح فيها، تم تحويلها الى منتجعات وملاهي واندية رقص ليلية وتجارة للجنس!!!”.

وفي رد حاسم على من يروج لفكرة بأن “العلا” منطقة سياحية مفتوحة للأجانب وما يحدث فيها لا يمكن ان يحدث خارجها، تداول نشطون مقطع فيديو آخر، لسائحة أثناء تواجدها على احد شواطئ جازات.

بينما ظهرت السائحة في الفيديو مرتدية “المايوه” ومتحدثة بلغة عربية ركيكة قائلة: “مرحبا..جازان جميلة”.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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