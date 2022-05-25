عودة مزرواي وغياب زياش .. تشكيلة منتخب المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – شهدت تشكيلة منتخب المغرب المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عودة اللاعب نصير مزرواي نجم فريق بايرن ميونخ الجديد واستمرار غياب حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، بعد رفضه الرجوع إلى منتخب أسود الأطلس وتمسكه بقرار الاعتزال الدولي.

وغاب عن تشكيلة المنتخب المغربي ” أسود الأطلس”، 3 نجوم مهمين، وهم سفيان بوفال لاعب أنجيه الفرنسي، وريان ماي نجم فريق فيرينتسفاروشي المجري.

النهاية ❌ لا زياش مع مُنتخب المغرب في الفترة المقبلة. اللاعب رفض بشكل قاطع الحديث مع وحيد أو حتى فوزي لقجع وأغلق الباب في وجه أهم شخص في عائلته بعد والدته. الجامعة كانت تعول على عودته لهولندا اليوم ليتدخل لاعب دولي سابق، لكن لا فائدة: زياش اعتزل دوليًا. pic.twitter.com/anSz6Scy8o — Taha IMANI (@Tahamurcielago) May 23, 2022

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وكذلك اللاعب عمران لوزا نجم فريق واتفورد الإنجليزي بسبب إصابتهم. مع استمرار استبعاد بدر بانون من التشكيلة بسبب الإصابة الذي أبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة مع ناديه الأهلي المصري.

خاليلوزيتش وتشكيلة منتخب المغرب

وأعلن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش 69 عاماً ، المدير الفني للمنتخب المغربي، في بيان رسمي نشر على حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم “تويتر”، عن قائمة أسود الأطلس المغربي المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا لعام 2023.

كما وجاءت تشكيلة منتخب المغرب ” أسود الأطلس” في تصفيات أمم أفريقيا 2023، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، أنس الزنيتي، منير المحمدي.

مركز الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، سفيان شاكلا، سفيان العكوش، أدم ماسينا، جواد يميق.

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خط الوسط: سفيان أمرابط، إلياس الشاعر، سليم ملاح، عز الدين أوناحي، عادل تاعرابت، فيصل فجر، أيمن برقوق.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، أيوب الكعبي، طارق تسيودالي، أمين حارث، سفيان رحيمي، منير الحدادي، زكريا بوخلال.

تصفيات أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، أمام نظيره الولايات المتحدة الأمريكية ” أمريكا” ودياً، في الثاني من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

كما وسيواجه أولى التصفيات في كأس أمم أفريقيا 2023، أمام جنوب أفريقيا، وبعدها أمام ليبيريا في 9-13 من شهر يونيو/ حزيران القادم. في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات للبطولة الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، قد أعلن في وقت سابق عن استضافة دولة ساحل العاج ” كوت ديفوار”، بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في ال23 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

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