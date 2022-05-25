صنع القهوة بهذه الطريقة يؤثر على صحتك

وطن– تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية واستهلاكًا حول العالم. يشربها الكثير من الناس ليكونوا مفعمين بالطاقة والنشاط في الفترة الصباحية، على الرغم من أن الخبراء ينصحون بالانتظار لبضع ساعات بعد الاستيقاظ من النوم لشرب فنجان القهوة.

وعلى الرغم من أن جميع طرق صنع القهوة متشابهة، فإن الأمر ليس كذلك. حيث أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة “Open Heart“، أن هناك بيانات مثيرة للاهتمام حول هذا المشروب.

تحضير القهوة

بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الباحثون أرادوا مقارنة تأثيرات الإسبريسو مع أشكال تحضير القهوة الأخرى. للقيام بذلك، أخذوا كعينة مجموعة من 21083 بالغًا بمتوسط ​​عمر 56 عاما، يقيمون في بلدية ترومسو (النرويج).

أولاً، سألوا المشاركين عن عدد أكواب القهوة التي يشربونها يوميًا: فنجانا أو أكثر. كما أرادوا أيضًا معرفة كيفية تحضيرها: من خلال ماكينة صنع القهوة، آلة إسبرسو، المصفاة، آلة سريعة التحضير أو غيرها.

لتكون الدراسة متكاملة، أخذ الباحثون عينات دم من المشاركين. ثم وزنوهم وأخذوا قياس طولهم أيضًا وتم إعطاؤهم استبيانًا حول عادات نمط حياتهم على غرار: النظام الغذائي والنشاط البدني بالإضافة إلى استهلاك الكحول والتبغ.

الكوليسترول والقهوة

بناءً على المعلومات التي تم جمعها، وجد الباحثون أن النساء يشربن في المتوسط ​​ما يقارب من أربعة فناجين من القهوة يوميًا ويشرب الرجال ما يقارب من خمسة فناجين. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنهم اكتشفوا أن العلاقة بين الكوليسترول والقهوة تغيرت اعتمادًا على كيفية صنع المشروب.

ووفق ما ترجمته “وطن”، كان استهلاك ما بين ثلاثة إلى خمسة أكواب من قهوة الإسبريسو يوميًا مرتبطًا بشكل كبير بزيادة مستويات الكوليسترول في الدم. خاصة بين الرجال.



كما تم العثور على علاقة بين استهلاك ستة أكواب أو أكثر من مكبس القهوة الفرنسي وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. فيما يتعلق بالقهوة سريعة الذوبان أ, ما يسمى القهوة الفورية مثل النسكافيه، تحدث الزيادة في الكوليسترول بشكل متساوٍ لدى الرجال والنساء.

يعتقد الباحثون أن أنواعاً مختلفة من الإسبرسو، مثل آلات القهوة، توجد مواد كيميائية مختلفة بشكل طبيعي. يختلف وجود كل مادة حسب نوع القهوة ودرجة التحميص والمعالجة. من بين المركبات الموجودة في القهوة التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم الكهويل والكافستول.