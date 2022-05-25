الرئيسيةحياتناشيرين عبدالوهاب تطلب أمراً غريباً من محامي حسام حبيب بعدما تسببت في...
حياتنا

شيرين عبدالوهاب تطلب أمراً غريباً من محامي حسام حبيب بعدما تسببت في القبض عليه!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيرين عبدالوهاب تطلب أمراً غريباً من محامي حسام حبيب بعدما تسببت في القبض عليه! watanserb.com
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وطن- كشف محامي الفنان المصري حسام حبيب، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب فاجأته بتصرفها بعدما تسببت في القبض عليه.

إنسانة طيبة

وقال جميل سعيد، المحامي بالنقض، ان شيرين عبدالوهاب اتصلت به لتطمئن على حسام حبيب وتسأله كيف تساعده.

وقال سعيد مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON.:”شيرين كانت اتصلت بي لتطمئن على حسام. وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه إذا كان في دائرة اتهام”.

وأضاف: “هي إنسانة طيبة الفنان له مشاعر أخرى، الفنان مرهف الحس وهي فنانة”.

إخلاء سبيل

وتابع جميل كشف كواليس مكالمته مع شيرين: “قلت لها يا شيرين أنت تعرفين معزتك عندي أنت مثل أحفادي ومكتبي مفتوح لك في أي وقت. وأتمنى أن ينتهي هذا الخلاف لأنك لا تستحقين أن تكوني حديثا للآخرين. بين كل رجل وامرأة تحدث خلافات ودفعتي أنت ثمن الشهرة”.

وأوضح محامي حسام حبيب أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد دفع الكفالة واستدعاء من قال الفنان إنهم كانوا شهودا على واقعة ردها إلى عصمته.

وسبق أن كشف المحامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، إن الخلاف نشب بين شيرين وحسام في الساعة الـ10 مساء. وذلك أثناء وجوده في فيلا الزوجية.

فيلا الزوجية

وأكد محامي حسام إنهما يعيشان معا كزوج وزوجة، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود. من بينهم سارة الطباخ، مديرة اعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتين أخريين.

والد حسام حبيب: “محدش يقدر عليها”

وفي سياق متصل، علق حسين كامل، والد حسام على ما حدث قائلاً: ” تعدي حسام على شيرين عبد الوهاب ملهوش أي أساس من الصحة. وفيه شخص عايز يعمل شائعات على حسام وشيرين وهما علاقتهم كويسة ببعض جدا”.

وتابع في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “شيرين محدش يقدر عليها. دي شخصيتها قوية ومحدش يقدر يضربها.. هو حسام كان ضربها وهما متجوزين عشان يضربها وهما منفصلين؟ وبعدين سلاح إيه اللي بيتكلموا عليه طبعًا كل دا كلام مش منطقي.”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: موكلي يعيش مع شيرين كزوج وزوجة بعد أسبوعين فقط من الطلاق

حياتنا

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب وبناتها بسلاح ناري والشرطة تقبض عليه

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تستنجد بالشرطة خوفاً على بناتها.. وهذا ما حدث مع حسام حبيب في الفيلا!

حياتنا

 شيرين عبد الوهاب لم تنفصل عن حسام حبيب وينتظران مولودهما الأول! (فيديو)

حياتنا

“مُقرفة ومُريبة”.. ملكة جمال سوريا تهاجم شيرين عبدالوهاب وما فعلته بعد انتقادها غريب!

حياتنا

بطن شيرين المنتفخ يثير ضجة بعد انفصالها .. عريس يضع يده عليه! (شاهد)

حياتنا

مُفسرة أحلام تحذر المقربين من شيرين عبدالوهاب: “ستنتحر بهذه الطريقة”!

حياتنا

منتج مصري يفجر مفاجأة حول شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. هل عادت المياه إلى مجاريها؟

حياتنا

هل أزمة طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مصطنعة؟ فنان شهير مقرب منهما يثير الشك!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا