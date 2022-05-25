شيرين عبدالوهاب تطلب أمراً غريباً من محامي حسام حبيب بعدما تسببت في القبض عليه!

وطن- كشف محامي الفنان المصري حسام حبيب، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب فاجأته بتصرفها بعدما تسببت في القبض عليه.

إنسانة طيبة

وقال جميل سعيد، المحامي بالنقض، ان شيرين عبدالوهاب اتصلت به لتطمئن على حسام حبيب وتسأله كيف تساعده.

وقال سعيد مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON.:”شيرين كانت اتصلت بي لتطمئن على حسام. وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه إذا كان في دائرة اتهام”.

وأضاف: “هي إنسانة طيبة الفنان له مشاعر أخرى، الفنان مرهف الحس وهي فنانة”.

إخلاء سبيل

وتابع جميل كشف كواليس مكالمته مع شيرين: “قلت لها يا شيرين أنت تعرفين معزتك عندي أنت مثل أحفادي ومكتبي مفتوح لك في أي وقت. وأتمنى أن ينتهي هذا الخلاف لأنك لا تستحقين أن تكوني حديثا للآخرين. بين كل رجل وامرأة تحدث خلافات ودفعتي أنت ثمن الشهرة”.

وأوضح محامي حسام حبيب أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد دفع الكفالة واستدعاء من قال الفنان إنهم كانوا شهودا على واقعة ردها إلى عصمته.

وسبق أن كشف المحامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، إن الخلاف نشب بين شيرين وحسام في الساعة الـ10 مساء. وذلك أثناء وجوده في فيلا الزوجية.

فيلا الزوجية

وأكد محامي حسام إنهما يعيشان معا كزوج وزوجة، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود. من بينهم سارة الطباخ، مديرة اعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتين أخريين.

والد حسام حبيب: “محدش يقدر عليها”

وفي سياق متصل، علق حسين كامل، والد حسام على ما حدث قائلاً: ” تعدي حسام على شيرين عبد الوهاب ملهوش أي أساس من الصحة. وفيه شخص عايز يعمل شائعات على حسام وشيرين وهما علاقتهم كويسة ببعض جدا”.

وتابع في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “شيرين محدش يقدر عليها. دي شخصيتها قوية ومحدش يقدر يضربها.. هو حسام كان ضربها وهما متجوزين عشان يضربها وهما منفصلين؟ وبعدين سلاح إيه اللي بيتكلموا عليه طبعًا كل دا كلام مش منطقي.”