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استبدال ملك البحرين عبارة “جلالة الملك المعظم” قبل اسمه بأخرى يثير السخرية

باسل النجار
كتب باسل النجار
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة watanserb.com
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

وطن- أثار استخدام ملك البحرين حمد بن عيسى، لعبارة “جلالة الملك المعظم” بدلا من “جلالة الملك المفدى” في الخطابات والمكاتبات الرسمية، سخرية واسعة بين النشطاء.

وتحولت فجأة وكالة الأنباء البحرينية والإعلام الرسمي في البحرين، لتطبيق استخدام عبارة “جلالة الملك المعظم” قبل اسم الملك حمد، عوضا عن “جلالة الملك المفدى” العبارة الثابتة قديما عن ذكر اسم العاهل البحريني.

وكتب أحد النشطاء ساخرا من الأمر:”في القرن 21 العالم يخطّط إلى ما هو أبعد من القمر والمريخ والمشتري، والإعلام البحريني الرسمي بوق نظام حمد، يبتكر لقبًا جديدًا سيُطيح بكلّ مشاكل البحرين وأزمته السياسية والاقتصادية.”

حمد بن عيسى
حمد بن عيسى

وقال الناشط البحريني يوسف الجمري، متسنكرا ما وصفه بتفاهة النظام البحريني:”بُشرى للبلاد “جلالة الملك” صار “المُعظّم”، ربما يمكن القول بسخرية أن مشاكل البلاد والعباد في البحرين تم حلّها بشكل نهائي.”

مضيفا:”وأن ثمة عبقري في السلطة اهتدى لحل كل ذلك بجرّة قلم واحدة.” مضيفا أنه “جاء في التعميم ما يلي:الرجاء اعتماد التسمية التالية لجلالة الملك المعظم.”

كما لفت في تغريدة أخرى وثقها بالفيديو أن حمد بن عيسى أضاف الى اسمه “المُعظم” بعد أن أضاف “جلالة” قبل سنوات.

من جانبه سخر شكري الهزيل:”ملك ملوك مملكة الاسطول الخامس.. كانت إمارة وصارت مملكة وكان أمير وصار ملك.. وهساع كان مفدى وصار معظم..كراكوزة القاب..دون كيشوتي.”

فيما غرد محمد الهادي:”زيدها من عندي المقوقس.”

أما محمد الهجاج فغرد بالقول:”لا معظم الا الله.. مساكين من يعيش الوهم وجنون العظمة مرض خطير”

ويشار إلى أن السجل الحقوقي في البحرين تصنفه مؤسسات دولية على أنه سجل أسود، نظرا للانتهاكات الكبيرة التي يمارسها النظام البحريني ضد النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي.

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وهاجم أحد المغردين حمد بن عيسى بالقول:”طقعان البحرين ما عنده شغل غير يغير ألقابه كل فترة.. مره شيخ ومرة ملك مفدى ومرة ملك معظم.. يلعن ابو فضاوتك وحياتك الخايسة.”

ملك البحرين حمد بن عيسى
ملك البحرين حمد بن عيسى

آخرون اعتبروا تغيير حمد بن عيسى لألقابه كل فترة، دليل على إصابته بجنون العظمة وعقدة النقص.

وفي هذا السياق دون محمد العمراني:”ملك البحرين حمد بن عيسى غير الإمارة إلى مملكة، ثم غير ألقابه من” جلالة الملك المعظم إلى “جلالة الملك المفدى”.. وعندما لا يجد من يستقبله يستقبل ولده سلمان بن حمد ويبحثان العلاقات المشتركة.”

وأضاف:”ويشتغل الإعلام البحريني على هذا الخبر! الفراغ قاتل وجنون العظمة أشد فتكا من جنون البقر.!”

ويشار إلى أن حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، هو أكبر أبناء الأمير الراحل عيسى بن سلمان.

كما صار حمد أميرًا على البحرين في مارس عام 1999، وفي فبراير 2002 تغير مسمى أمير دولة البحرين، لملك مملكة البحرين، كما تغير مسمى الدولة إلى مملكة.

في حين تم تعيينه وليا للعهد في عام 1964، حيث كان في سن مبكرة جدا وقتها (14 عاما).

بينما تزوج حمد بن عيسى من 4 نساء، ولديه من الأبناء 12 منهم 7 ذكور و5 بنات.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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