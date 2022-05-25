استبدال ملك البحرين عبارة “جلالة الملك المعظم” قبل اسمه بأخرى يثير السخرية

وطن- أثار استخدام ملك البحرين حمد بن عيسى، لعبارة “جلالة الملك المعظم” بدلا من “جلالة الملك المفدى” في الخطابات والمكاتبات الرسمية، سخرية واسعة بين النشطاء.

وتحولت فجأة وكالة الأنباء البحرينية والإعلام الرسمي في البحرين، لتطبيق استخدام عبارة “جلالة الملك المعظم” قبل اسم الملك حمد، عوضا عن “جلالة الملك المفدى” العبارة الثابتة قديما عن ذكر اسم العاهل البحريني.

القرن ،21

العالم يخطّط الى ما هو أبعد من القمر والمريخ والمشتري،

صوت الشعوب يعلو أينما كان،

والإعلام البحريني الرسمي/ بوق نظام حمد يبتكر لقبًا جديدًا سيُطيح بكلّ مشاكل #البحرين وأزمته السياسية والاقتصادية "جلالة الملك المعظم"! pic.twitter.com/JeEn3twY2e — 𝕷𝖆𝖙𝖎𝖋𝖆 𝖆𝖑-𝕳𝖚𝖘𝖘𝖊𝖎𝖓𝖎 (@latifahusseini) May 25, 2022

وكتب أحد النشطاء ساخرا من الأمر:”في القرن 21 العالم يخطّط إلى ما هو أبعد من القمر والمريخ والمشتري، والإعلام البحريني الرسمي بوق نظام حمد، يبتكر لقبًا جديدًا سيُطيح بكلّ مشاكل البحرين وأزمته السياسية والاقتصادية.”

وقال الناشط البحريني يوسف الجمري، متسنكرا ما وصفه بتفاهة النظام البحريني:”بُشرى للبلاد “جلالة الملك” صار “المُعظّم”، ربما يمكن القول بسخرية أن مشاكل البلاد والعباد في البحرين تم حلّها بشكل نهائي.”

مضيفا:”وأن ثمة عبقري في السلطة اهتدى لحل كل ذلك بجرّة قلم واحدة.” مضيفا أنه “جاء في التعميم ما يلي:الرجاء اعتماد التسمية التالية لجلالة الملك المعظم.”

[ المُعظم] اعتبارا من اليوم.. ملك البحرين يُضيف الى اسمه [المُعظم] بعد أن اضاف [جلالة] قبل سنوات. pic.twitter.com/6gaAXocdE0 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) May 24, 2022

كما لفت في تغريدة أخرى وثقها بالفيديو أن حمد بن عيسى أضاف الى اسمه “المُعظم” بعد أن أضاف “جلالة” قبل سنوات.

من جانبه سخر شكري الهزيل:”ملك ملوك مملكة الاسطول الخامس.. كانت إمارة وصارت مملكة وكان أمير وصار ملك.. وهساع كان مفدى وصار معظم..كراكوزة القاب..دون كيشوتي.”

فيما غرد محمد الهادي:”زيدها من عندي المقوقس.”

أما محمد الهجاج فغرد بالقول:”لا معظم الا الله.. مساكين من يعيش الوهم وجنون العظمة مرض خطير”

ملك عورة النملة #البحرين يضيف الى اسمه لقب ( المعظم ) بعد ( صاحب الجلالة ) . pic.twitter.com/knPPZPzbzE — الشرعي أسعد (@wathq_13) May 25, 2022

ويشار إلى أن السجل الحقوقي في البحرين تصنفه مؤسسات دولية على أنه سجل أسود، نظرا للانتهاكات الكبيرة التي يمارسها النظام البحريني ضد النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي.

وهاجم أحد المغردين حمد بن عيسى بالقول:”طقعان البحرين ما عنده شغل غير يغير ألقابه كل فترة.. مره شيخ ومرة ملك مفدى ومرة ملك معظم.. يلعن ابو فضاوتك وحياتك الخايسة.”

آخرون اعتبروا تغيير حمد بن عيسى لألقابه كل فترة، دليل على إصابته بجنون العظمة وعقدة النقص.

وفي هذا السياق دون محمد العمراني:”ملك البحرين حمد بن عيسى غير الإمارة إلى مملكة، ثم غير ألقابه من” جلالة الملك المعظم إلى “جلالة الملك المفدى”.. وعندما لا يجد من يستقبله يستقبل ولده سلمان بن حمد ويبحثان العلاقات المشتركة.”

ملك البحرين حمد بن عيسى غير الإمارة إلى مملكة ثم غير ألقابه من" جلالة الملك المعظم إلى "جلالة الملك المفدى "، وعندما لا يجد من يستقبله يستقبل ولده سلمان بن حمد ويبحثان العلاقات المشتركة ، ويشتغل الإعلام البحريني على هذا الخبر .!

الفراغ قاتل ، وجنون العظة أشد فتكا من جنون البقر .! pic.twitter.com/J3IrIM5MWL — محمد مصطفى العمراني (@Moh222alamrni) May 25, 2022

وأضاف:”ويشتغل الإعلام البحريني على هذا الخبر! الفراغ قاتل وجنون العظمة أشد فتكا من جنون البقر.!”

ويشار إلى أن حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، هو أكبر أبناء الأمير الراحل عيسى بن سلمان.

كما صار حمد أميرًا على البحرين في مارس عام 1999، وفي فبراير 2002 تغير مسمى أمير دولة البحرين، لملك مملكة البحرين، كما تغير مسمى الدولة إلى مملكة.

في حين تم تعيينه وليا للعهد في عام 1964، حيث كان في سن مبكرة جدا وقتها (14 عاما).

بينما تزوج حمد بن عيسى من 4 نساء، ولديه من الأبناء 12 منهم 7 ذكور و5 بنات.