ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين الإمارات وقطر إلى 1900٪ قبل كأس العالم

وطن – شهدت تذاكر الطيران من الإمارات العربية المتحدة إلى قطر طفرة كبيرة قبل كأس العالم لكرة القدم، حيث قفزت تذاكر الدرجة الاقتصادية بنحو 1900 في المائة.

وكشفت بيانات شركات الطيران أن أسعار تذاكر السفر بالطائرة ذات الاتجاه الواحد والتي كانت تبدأ من حوالي 360 ريالاً قطريًا في 25 مايو، تبلغ الآن حوالي 7070 ريالًا قطريًا في 20 نوفمبر، أي قبل يوم من بدء الرحلة المنتظرة.وفقًا لصحيفة الخليج تايمز

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ومن المتوقع أن تشهد سماء قطر والإمارات تدفقاً للمسافرين، خاصة من دبي، حيث يتطلع العديد من مشجعي كرة القدم إلى الحدث.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الإماراتية فلاي دبي والاتحاد والعربية للطيران رحلات بين البلدين الخليجيين.

أسعار تذاكر الطيران يمكن أن تزيد

قال العضو المنتدب لشركة بلوتو للسفريات، أفيناش عدناني، إن هناك الكثير من التحديات بسبب نقص المقاعد المتاحة على طريق الإمارات العربية المتحدة وقطر بسبب نقص السعة.

وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران يمكن أن تزيد إذا فشلت قدرات الطيران في التوسع وفقًا لذلك.

وقال العدناني لصحيفة “الخليج تايمز”: “التحدي هو أننا لسنا بعيدين عن الحدث. وبالتالي ، يجب أن يكون لدى الخطوط الجوية القطرية والإماراتية ترتيبات حيث يمكن للأشخاص الذهاب في النهار والعودة في المساء بعد مشاهدة المباريات”.

مخاوف أسعار رحلات كأس العالم

يقدر منظمو كأس العالم أن حوالي 1.5 مليون زائر سيحضرون حدث كرة القدم الكبير القادم.

ورفعت شركات الطيران أسعار رحلاتها إلى قطر بشكل كبير خلال مواعيد البطولة بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب.

وتشمل البلدان التي طلبت معظم طلبات التذاكر حتى الآن الدولة المضيفة قطر وكذلك الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

واعتبارًا من فبراير، تجاوزت الأسعار من الأرجنتين إلى الدوحة في 20 نوفمبر 17000 ريال قطري لتذكرة ذهاب على متن الخطوط الجوية القطرية. في حين ارتفعت أسعار التذاكر من إنجلترا إلى 5000 ريال قطري.

بالنسبة للبرازيل، قد يضطر المشجعون أيضًا إلى دفع مبلغ يقترب من 12596 ريالًا قطريًا للتذكرة ذهابًا وإيابًا. وتقريبًا ضعف المبلغ لرحلة ذهابًا وإيابًا على الدرجة الاقتصادية.

التعاون السياحي بين قطر وإيران

خلال زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إلى جزيرة كيش الإيرانية في أوائل أبريل، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين قطر وإيران في إطار تعزيز قطاع السياحة قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتضمنت الاتفاقيات الوثائق التي وقعها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لقطر في فبراير، ثلاث وثائق ثنائية في قطاع الطيران، واتفاقية في النقل البحري. إضافة لوثيقة توضح بالتفصيل أسس التعاون فيما يتعلق بكأس العالم.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن ست وثائق تم تفعيلها أو توقيعها حديثًا.

وتضمنت اتفاقية موقعة عمليات ربط منطقة معلومات الطيران بالدوحة، التي تم إنشاؤها وفقًا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي.

كما تم توقيع اتفاقية ثنائية لزيادة عدد الرحلات الجوية بين قطر وإيران.

وقال الرئيس الإيراني للأمير في اتصال هاتفي إن الجمهورية الإسلامية: “مستعدة لتقديم أي مساعدة في جزيرة كيش في إقامة مباريات كأس العالم بأفضل وأروع طريقة ممكنة”.

كما اقترحت وزارة الخارجية الإيرانية خطة بدون تأشيرة لتمكين زوار كأس العالم 2022 من دخول طهران دون مقابل. حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء

وتتوافق هذه الخطوة المحتملة مع رؤية طهران والدوحة لتعزيز التعاون في قطاع السياحة استعدادًا للبطولة الكبرى المقرر عقدها في نوفمبر.