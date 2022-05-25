ارتباط خلود المقرحي عارضة الأزياء الليبية وأحمد أبو هشيمة .. ما القصة؟! (صور)

وطن – منذ إعلان انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تلاحق الأخير شائعات حول ارتباطه بفنانات وممثلات عربيات وأجنبيات.

وكانت شائعات انتشرت عن خطوبة مي عز الدين وأحمد أبو هشيمة، لكنّ الفنانة ردّت بطريقةٍ غير مباشرة، على ذلك، نافية ما يتداول بشأنها.

كما انتشرت صور لمن قيل عنها إنها “حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة“، وهي شابة من “كوسوفو” تبلغ من العمر ٢٩ عامًا وتدعى “مورينا تاراكو” وتعيش في اسطنبول.

الجديد، تداول شائعات حول علاقة رومانسية جديدة تربط أحمد أبو هشيمة بالاعلامية وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرجي.

غير أنّ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تجاهل تلك الإشاعات، رغم عودته للنشاط على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بنشر صور جديدة له، بعد انفصاله عن ياسمين صبري.

وفي بداية، مايو/أيار الجاري، أعلنت ياسمين صبري انفصالها عن أحمد أبوهشيمة.

وقالت لموقع “صدى البلد” المصري إن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل. مؤكدة أنها تكنّ له كل احترام.

وكانت الفنانة وطليقها ألغيا متابعة بعضهما البعض، بعد دقائق من إعلان انفصالهما، على انستغرام.