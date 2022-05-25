الأربعاء, مايو 25, 2022
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ارتباط خلود المقرحي عارضة الأزياء الليبية وأحمد أبو هشيمة .. ما القصة؟! (صور)

بعد انفصاله عن ياسمين صبري

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
خلود المقرحي وأحمد أبو هشيمة watanserb.com
خلود المقرحي وأحمد أبو هشيمة

وطن – منذ إعلان انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تلاحق الأخير شائعات حول ارتباطه بفنانات وممثلات عربيات وأجنبيات.

وكانت شائعات انتشرت عن خطوبة مي عز الدين وأحمد أبو هشيمة،  لكنّ الفنانة ردّت بطريقةٍ غير مباشرة، على ذلك، نافية ما يتداول بشأنها.

مي عز الدين watanserb.com
مي عز الدين

كما انتشرت صور لمن قيل عنها إنها “حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة“، وهي شابة من “كوسوفو” تبلغ من العمر ٢٩ عامًا وتدعى “مورينا تاراكو” وتعيش في اسطنبول.

حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة - صورة متداولة
حبيبة أبو هشيمة الجديدة – صورة متداولة

الجديد، تداول شائعات حول علاقة رومانسية جديدة تربط أحمد أبو هشيمة بالاعلامية وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرجي.

خلود المقرحي
خلود المقرحي

غير أنّ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تجاهل تلك الإشاعات، رغم عودته للنشاط على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بنشر صور جديدة له، بعد انفصاله عن ياسمين صبري.

ارتبط اسم خلود المقرحي بأحمد أبوهشيمة
ارتبط اسم خلود المقرحي بأحمد أبوهشيمة

وفي بداية، مايو/أيار الجاري، أعلنت ياسمين صبري انفصالها عن أحمد أبوهشيمة.

وقالت لموقع “صدى البلد” المصري إن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل. مؤكدة أنها تكنّ له كل احترام.

وكانت الفنانة وطليقها ألغيا متابعة بعضهما البعض، بعد دقائق من إعلان انفصالهما، على انستغرام.

المصدروطن - متابعات
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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