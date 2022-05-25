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الهدهد

إعلامي سوري يثير الفتنة بين السعودية وسلطنة عمان بعد زيارة رئيسي.. وسعوديون يتصدون

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فتنة السعودية سلطنة عمان عبدالجليل السعيد watanserb.com
الإعلامي السوري المرتزق عبدالجليل السعيد

وطن – بعد محاولته إشعال فتنة بين الشعبين، اضطر الإعلامي السوري المرتزق ومقدم البرامج على “قناة24” السعودية، عبدالجليل السعيد إلى حذف تغريدة له حملت “همزا ولمز” على سلطنة عمان لاستقبالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكان “السعيد” قد غرد عبر حسابه في “تويتر” تعليقا على استقبال سلطان عمان هيثم بن طارق للرئيس الإيراني، موجها تغريدته للسعوديين، قائلا: “ما هو رأيك كمواطن سعودي يتعرض بلده لهجمات إرهابية حوثية بدعم من إيران باستقبال سلطنة عمان الشقيقة لرئيس إيران اليوم”.

تغريدة “السعيد” لاقت ردودا كثيرة من قبل السعوديين الذين تصدوا له، مستنكرين محاولاته للفتنة بين الشعبين، مؤكدين على حق سلطنة عمان السيادي في استقبال ضيوفها.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي صاحب حساب “nobody”: “الشأن السعودي لا يخصك و كفاك تسلقاً على اسم المواطن السعودي. لماذا تخصيص المواطن السعودي بينما وطنك الاصلي عانى الامرّين من ايران و ازلامها حتى اصبحت انت و غيرك من المواطنين السوريين مهجرين في دول العالم؟”.

وقال المغرد الخالدي: “وانت بأي صفه تخاطب المواطن السعودي !!؟؟ سؤال خبيث يخدم جهات خارجيه”.

وعلق المغرد السعودي خالد عليه قائلا: “تمام انك حذفت و لا عاد تعودها يا عبدالجليل السعيد، يالله اتكل على الله وسو لك حلقة في اليوتيوب عن طيور الجنة 🙂”.

من جانبه، استنكر المغرد السعودي، سعد بن محمد العمري، محاولة “السعيد” إشعال الفتنة بأبيات شعرية، قائلا: “ولاتامن فروخ الداب لو عاشن وابوهن مات.. يجن الصبح بانياب تنسل كنها أنيابه.. ولاتامن من النجس القريب يدور الفرصات.. ولو حطك بعينه واقتنعت إنك من أحبابه”.

وقال صاحب حساب “saloooh”: “يا اخي من كثر مايمدح السعوديه احس انه يكن لها عداوة لكن يظهرها بالعكس حسابه كله يخص السعودية حتى السعودي ما امتلك نص الوطنية الي يملكها ذا”.

وقال المغرد هاني صنيتان: “مهوب شغلك ايها المرتزق الخبيث .. انشغل في بلدك واترك عنك التدخل في الشأن السعودي ، ونحن نعرف كيف نتعامل مع #ايران وغير ايران”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد حل، الإثنين، ضيفاً على سلطنة عُمان، في زيارة هي الأولى له للسلطنة كما أنّها الثانية له لدولة خليجية بعد زيارته لقطر خلال فبراير/شباط الماضي.

زيارة رئيسي لعمان، فضلاً عن دلالاتها ورسائلها المختلفة، لعلّ العامل الاقتصادي هو الدافع الأهم لها، إذ أكد سفيرها لدى مسقط علي نجفي في تغريدة أنّ الاقتصاد يتصدر أجندة مباحثات رئيسي خلال زيارته لعمان والتي كانت ليوم واحد فقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن عُمان وإيران وقّعتا خلال الزيارة، مذكرات تفاهم وبرامج تعاون تشمل قطاعي الطاقة والنقل والدراسات الدبلوماسية والتجارة والاستثمار.

وأضافت الوكالة، أن عدد مذكرات التفاهم بلغ ثمانية وبرامج التعاون أربعة، وهي في عدة مجالات بينها النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتجارة والاستثمار.

ومن المتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة اتفاق بناء خط أنابيب لتوريد الغاز من الجمهورية الاسلامية إلى السلطنة يعود إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.

المصدرتويتر + وكالة الأنباء العمانية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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