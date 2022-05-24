هنا الزاهد تنشر صورة إصابتها القوية أثناء التصوير في مكان حساس (شاهد)

وطن– كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تعرضها لإصابة قوية أثناء تصويرها فيلم “بحبك”، مع مواطنها النجم تامر حسني.

إصابة في الركبة

واستعرضت هنا الزاهد عبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام”، حجم الإصابة في منتصف ركبتها التي ظهرت بها كدمات زرقاء.

وكتبت هنا: “إصابات التصوير المستمر في الركبة”.

وأوشك فيلم “بحبك” على الانتهاء من التصوير، حيث تبقى له ما يقارب 5 أيام. وسيتم بعدها وضع اللمسات الأخيرة ليكون جاهزاً للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

أول تجربة إخراج لتامر حسني

وكان البرومو الخاص بالفيلم قد حقق نسبة مشاهدات عالية جداً فور طرحه من قبل بطل العمل تامر حسني.

والفيلم أيضاً من تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

ويشاركه وهنا البطولة كل من حمدي الميرغني، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق آخر، كشفت هنا الزاهد بعض تفاصيل حياتها الشخصية في دردشة مع متابعيها عبر خاصية السؤال والجواب على “انستجرام”.

هنا الزاهد تفتح قلبها لجمهورها

وقالت هنا الزاهد عن الأشياء التي لا تحبها في نفسها: “نفسى ماخدش على الناس بسرعة، وأصدقهم وأبطل أقلق واتسرع”.

وكشفت هنا أنها تتمنى زيارة المغرب مرة أخرى، وتونس والجزائر.

وسألها أحد المتابعين عن الممثل الذي تتمنى العمل معه من الزمن الجميل، فأجابت: “رشدي أباظة وعمر الشريف، وأحمد رمزي”.

وحول تعرضها للتنمر من قبل، أجابت هنا ساخرة: “ايوة وانا في المدرسة وكانوا بتنمروا على مناخيري. ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملتلي عقدة”.

كما كشفت الممثلة المصرية أنها تهوى الرسم بجانب التمثيل.

وتحدثت الزاهد عن كواليس عملها مع النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل ” في لا لا لاند”. وقالت: “كانت أجمل كواليس رغم اننا كنا بنصور في تايلاند ودنيا من أجمل الشخصيات اللي قابلتها”.

وقالت الزاهد إن أكلتها المفضلة ليست السوشي إنما “ملوخية وفراخ من غير عضم”، وإن مطربها المفضل هو النجم تامر حسني.