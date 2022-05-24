هل يمهد السيسي لمجاعة مقبلة في مصر بعد حديثه عن أكل ورق الشجر؟

وطن- تصدر وسم بعنوان “السيسي يمهد لمجاعة”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب حديث رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أيام عن “أكل ورق الشجر”.

هل يمهد السيسي لمجاعة مقبلة في مصر؟

وكان السيسي الذي دمر اقتصاد البلاد بسياساته وخلال خطاب له بافتتاح أحد المشروعات، يحث المصريين على الصبر والتقشف مستشهدا بقصة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته في فجر الإسلام، عندما حوصروا في شعب أبي طالب.

تخيلوا #السيسى الي بيكلمكم على أكل #ورق_الشجر زوجته انتصار بتلبس مجوهرات من جيوب الشعب المصري في اي مؤتمر ٧٥١ الف دولار يعني بحوالي ١٤ مليون جنيه تخيلوا الفلوس دي تزرع كام شجره عشان الناس تاكل الورق pic.twitter.com/LfsVxRuhbp — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 22, 2022

وعبر الوسم الذي تصدر التريند المصري، اعتبر ناشطون أن تصريحات السيسي تلك “تمهيد لمجاعة” مقبلة ستعاني منها مصر، حسب وصفهم.

وشبه البعض السيسي بالشيطان الذي قدم العديد من الوعود للمصريين، ثم أخلف وعده وفاق كذبه كل التوقعات.

#السيسي_يمهد_لمجاعه وعدكم الشيطان فاخلف وعده وكذبه فاق كل التوقعات pic.twitter.com/HqkyrpIshp — 🐝النحل الإلكترونى🐝 (@Ele_Bees) May 23, 2022

السيسي يطالب الشعب بالتقشف بينما يعيش حياة البذخ

وكتب ناشط باسم سعيد مخاطبا السيسي:”عاوز الشعب يتحمل ويشرب مياه مجاري ويأكل ورق الشجر.. ده لما تكون بتعانى زيهم ورابط على بطنك الحجر مش لابس ساعة يد من ماركة كارتيه سعرها 17,490 دولار.”

وأضاف:”مش عمال تبني في قصور بفلوس الشعب وتطلع تقول بكل بجاحة: عامل قصور وهعمل.”

عايز الشعب يتحمل و يشرب مية مجارى

وياكل ورق الشجر

بس لما تكون بتعانى زيهم ورابط على بطنك الحجر مش لابس ساعه يد من ماركه كارتيه

سعرها 17,490 دولار..

مش عمال تبني في قصور بفلوس الشعب وتطلع تقول بكل بجاحه عامل قصور وهعمل #السيسي_يمهد_لمجاعه pic.twitter.com/xNBO6Lpzde — 🇪🇬🥇سَعِيد 🇵🇸 (@egyptionsa3ed22) May 23, 2022

كما انتشر عبر الوسم العديد من الكومكسات الساخرة من تصريحات السيسي، خاصة حديثه عن “أكل ورق الشجر”.

ويعاني الاقتصاد المصري الآن من أزمات كارثية وضعته في حال مزر غير مسبوق بتاريخ مصر الحديث، حيث من المحتمل أن تصل ديون الدولة الخارجية إلى 400 مليار دولار بنهاية العام.

هو الريص ماقالش بعد ماناكل ورق الشجر هنسف التراب امتي ياولاد 😁😁😐#مبقاش_بيخيل_علينا#السيسي_يمهد_لمجاعه pic.twitter.com/yB2SW46H0D — مًلَکْ مًصّر (@MalkMaesr) May 23, 2022

ودون ناشط آخر:”فرعون مصر الجديد باع البلد كلها واخرتها يأكل الشعب ورق الشجر.”

تنبؤات بثورة جديدة في مصر

فيما اعتبر آخرون أن سياسات السيسي ونظامه الحالية، ربما تدفع إلى ثورة شعبية جديدة تقتلع نظامه، حيث وصل المصريون لوضع صعب في عهده.

وقال ناشط إن الحل يكمن في تنفيذ إضراب عام، حتى رحيل نظام السيسي.

فاكرين الناس اللى ماتت دى و انتو نزلتو رقصتو على جثثهم

دول كانو عايزنكم تعيشوا بكرامه

بس وقفتوا فى صف القاتل و ايدتوه عشان فى الاخر يبنى قصور و يخليكم تاكلوا من ورق الشجر عشان ده مقامكم #تستحقوا_السيسى #السيسي_يمهد_لمجاعه pic.twitter.com/bT9CZAk2Wu — ⌛🔞السيسي خربها🔞 ⏳ (@hmomta) May 24, 2022

وغرد ناشط باسم فتحي السيد:”انتهت مراحل السهوكة والهرتلة والأكاذيب والوعود الحالمة والأماني الكاذبة والمشروعات الفاشلة. ووصلنا للحقيقة المرّة الفشل المزمن والديون الباهظة والجوع وأكل ورق الشجر.”

السيسي يستشهد بقصة حصار النبي

وكان السيسي طالب المصريين بالتقشف، أثناء افتتاحه مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، وقال إن الرسول الكريم وصحابته أكلوا ورق الشجر لمدة 3 سنوات عندما تم حصارهم في شعب أبي طالب، ولم يعترض منهم أحد.

تلك التصريحات التي قوبلت بانتقادات حادة من قبل النشطاء، الذين رأوا أن السيسي يستخدم الخطاب العاطفي للتغطية على فشله الذريع وسياساته التي دمرت البلاد.

وتشهد مصر حاليا موجة من التضخم والغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية، جراء اتجاه النظام إلى طلب قرض جديد من البنك الدولي.

ما تسبب بموجة غلاء فاحشة قصمت ظهور المصريين، وأصبح الفقر والبطالة والكساد عنوان المرحلة الحالية بامتياز.