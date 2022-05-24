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هل يمهد السيسي لمجاعة مقبلة في مصر بعد حديثه عن أكل ورق الشجر؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
السيسي يمهد لمجاعة watanserb.com
السيسي يمهد لمجاعة في مصر

وطن- تصدر وسم بعنوان “السيسي يمهد لمجاعة”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب حديث رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أيام عن “أكل ورق الشجر”.

هل يمهد السيسي لمجاعة مقبلة في مصر؟

وكان السيسي الذي دمر اقتصاد البلاد بسياساته وخلال خطاب له بافتتاح أحد المشروعات، يحث المصريين على الصبر والتقشف مستشهدا بقصة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته في فجر الإسلام، عندما حوصروا في شعب أبي طالب.

وعبر الوسم الذي تصدر التريند المصري، اعتبر ناشطون أن تصريحات السيسي تلك “تمهيد لمجاعة” مقبلة ستعاني منها مصر، حسب وصفهم.

وشبه البعض السيسي بالشيطان الذي قدم العديد من الوعود للمصريين، ثم أخلف وعده وفاق كذبه كل التوقعات.

السيسي يطالب الشعب بالتقشف بينما يعيش حياة البذخ

وكتب ناشط باسم سعيد مخاطبا السيسي:”عاوز الشعب يتحمل ويشرب مياه مجاري ويأكل ورق الشجر.. ده لما تكون بتعانى زيهم ورابط على بطنك الحجر مش لابس ساعة يد من ماركة كارتيه سعرها 17,490 دولار.”

وأضاف:”مش عمال تبني في قصور بفلوس الشعب وتطلع تقول بكل بجاحة: عامل قصور وهعمل.”

كما انتشر عبر الوسم العديد من الكومكسات الساخرة من تصريحات السيسي، خاصة حديثه عن “أكل ورق الشجر”.

ويعاني الاقتصاد المصري الآن من أزمات كارثية وضعته في حال مزر غير مسبوق بتاريخ مصر الحديث، حيث من المحتمل أن تصل ديون الدولة الخارجية إلى 400 مليار دولار بنهاية العام.

ودون ناشط آخر:”فرعون مصر الجديد باع البلد كلها واخرتها يأكل الشعب ورق الشجر.”

مصر على شفا “مجاعة” وسنوات عجاف.. النظام يعترف بعجز غير مسبوق بحصة البلاد من مياه النيل

تنبؤات بثورة جديدة في مصر

فيما اعتبر آخرون أن سياسات السيسي ونظامه الحالية، ربما تدفع إلى ثورة شعبية جديدة تقتلع نظامه، حيث وصل المصريون لوضع صعب في عهده.

وقال ناشط إن الحل يكمن في تنفيذ إضراب عام، حتى رحيل نظام السيسي.

وغرد ناشط باسم فتحي السيد:”انتهت مراحل السهوكة والهرتلة والأكاذيب والوعود الحالمة والأماني الكاذبة والمشروعات الفاشلة. ووصلنا للحقيقة المرّة الفشل المزمن والديون الباهظة والجوع وأكل ورق الشجر.”

السيسي يستشهد بقصة حصار النبي

وكان السيسي طالب المصريين بالتقشف، أثناء افتتاحه مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، وقال إن الرسول الكريم وصحابته أكلوا ورق الشجر لمدة 3 سنوات عندما تم حصارهم في شعب أبي طالب، ولم يعترض منهم أحد.

تلك التصريحات التي قوبلت بانتقادات حادة من قبل النشطاء، الذين رأوا أن السيسي يستخدم الخطاب العاطفي للتغطية على فشله الذريع وسياساته التي دمرت البلاد.

وتشهد مصر حاليا موجة من التضخم والغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية، جراء اتجاه النظام إلى طلب قرض جديد من البنك الدولي.

ما تسبب بموجة غلاء فاحشة قصمت ظهور المصريين، وأصبح الفقر والبطالة والكساد عنوان المرحلة الحالية بامتياز.

السيسي للمصريين: “النبي وصحابته أكلوا ورق الشجر 3 أعوام ولم يعترض أحد”

المصدرتوتير ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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