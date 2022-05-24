نانسي عجرم مكشوفة الصدر بفستان مثير في صورة جريئة!

وطن – نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي تجلس على أريكة، مرتدية فستاناً كشف صدرها بطريقة جريئة .

وأرفقت نانسي عجرم الصورة بتعليق اقتضبته من كلمات اغنيتها “بدي حدا حبو“: “خدني على دنيي ما فيها حدا إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب”.

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نانسي متهمة بالعنصرية ضد السود

في سياقٍ آخر، وقبل أيام، واجهت نانسي عجرم موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات بـِ”العنصرية ضد السود” بعد أن نشرت مقطع فيديو على صفحتها على إنستجرام، حيث ظهرت فيه بوجه أسود في شوارع بيروت احتفالاً بعيد ميلادها بطريقةٍ غريبة.

وتنكرت نانسي، بعمل مكياج حوّل بشرتها للون الأسود، وارتدت باروكة شعر مجعد. حيث كانت تهدف إلى معرفة ما إذا كان المارة سيستمرون في التعرف عليها.

وبحسب الفيديو، الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة، فإن عجرم لم تدل بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السواد، لكنّ العديد من المعلقين المغنية اللبنانية بالاعتذار عن المزحة المزعومة

ويمكن رؤية نانسي وهي تدفع ثمن أغراض اشترتها من البقالة، وتسأل المارة عن الاتجاهات.

كما تظهر وهي تتوقف في مقهى، ثم تتناول عشاء عيد ميلاد مع صديق.

ويختتم الفيديو مع إزالة عجرم لمكياجها في المطعم المزدحم والتقاط الصور مع الموظفين.