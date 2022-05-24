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نادين نجيم مع طليقها وأبناءهما في مناسبة خاصة.. هل عادت المياه لمجاريها؟ (شاهد)

وطن
كتب وطن
نادين نجيم مع طليقها وأبناءهما في مناسبة خاصة.. هل عادت المياه لمجاريها؟ (شاهد) watanserb.com
نادين نجيم وطليقها

وطن– تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، التريند ومحركات البحث بعد ظهورها الأول مع طليقها هادي الأسمر، منذ انفصالهما.

المناولة الأولى

حيث وثقت نادين نجيم بالصور والفيديوهات التي نشرتها عبر “انستجرام”، المناولة الأولى لإبنتها هيفين أسمر.

وخطفت نادين الأنظار بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، مع فتحة جانبية تبرز ساقها.

أما هيفين، فقد وصفها الجمهور بالأميرة، وهي ترتدي فستاناً أبيض واسع وطويل.

نادين نجيم وطليقها

وظهرت نادين في الصور برفقة طليقها رجل الأعمال هادي الأسمر، من داخل الكنيسة.

وبدأت الأقاويل بالانتشار حول عودتهما معاً، بينما رأى آخرون أن رقي نادين وطليقها جعلهما يظهران بهذه الصورة اهتماماً بأطفالهما.

وظهرت نادين بفيديو آخر وهي ترقص بحماس مع ابنتها هافين وأصدقائها خلال الاحتفال الذي أقيم للمناسبة.

طلاق نادين نجيم

وسبق أن تحدثت نادين نجيم عن طلاقها، وقالت إنها اتخذت القرار بعد الوصول لطريق مسدود.

وأضافت الفنانة اللبنانية في مقابلة سابقة مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة “CBC” المصرية: “قرار الانفصال لم يكن سهلا والطلاق يؤثر على أي امرأة”.

وأشارت نادين حينها إلى أنها أنها لم تخش على شهرتها وحاربت بضراوة عند طلاقها من زوجها ووالد أطفالها من أجل أبنائها.

وتابعت: “بعض الآباء عند الانفصال يضغطون على الزوجات بسلاح الأطفال ويخترعون قصصا وروايات عشان بس يكسر أمومتها”.

نادين: يحاربوني أشخاص ضعاف

وتمسكت نادين بالصمت حول أسباب طلاقها الحقيقية، مؤكدة أن ذلك نابع من حرصها على أن تكون سيرة حياتها وأولادها بعيدة عن ألسنة الناس.

وأردفت نادين: “لو لسه واقفة على رجلي عشان ولادي.. أنا فعلا واجهت ووقفت وصمدت بسببهم.. واللي بيحاربوني أشخاص ضعاف لأن القوي ما بيحارب.. وآخر همي أرد على الشائعات وكل شىء موجود بالمحكمة وعند المحامي.. آخر همي أطلع أحكي ايه حصل والسبب ايه، أو أشوه سمعة غيري”.

وأكدت نادين حينها أن ما يهمها هو حياتها مع أولادها، لذلك تسعى لمواصلة العمل والنجاح من أجل سعادتهم.

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