موعد مباراة روما وفينورد روتردام والقناة الناقلة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة روما وفينورد المثيرة والقوية، الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب “طيران ألبانيا”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين روما وفينورد روتردام الهولندي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. كما وستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث أحداث المباراة النهائية بين روما “الذئاب” ونظيره فينورد الهولندي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية.

— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 23, 2022

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

Quality (training) time! 😊

🇵🇹 #STORIES of our time in Lagos:#UECLfinal • #RoadToTirana

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 22, 2022