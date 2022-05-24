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رياضة

موعد مباراة روما وفينورد روتردام والقناة الناقلة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي watanserb.com
مباراة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة روما وفينورد المثيرة والقوية، الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب “طيران ألبانيا”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين روما وفينورد روتردام الهولندي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. كما وستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة  

وستبث أحداث المباراة النهائية بين روما “الذئاب” ونظيره فينورد الهولندي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة روما وفينورد روتردام

ومن المقرر أن يعلق على القمة النهائية بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات “beIN Sports“، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة فريق روما  

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بتشكيلة أساسية أمام منافسه فينورد روتردام الهولندي، روي باتريسيو.

وفي تشكيلة دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جيانلوكا مانشيني، سمولينغ، روجير إيبانيز، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، ريك كارسدورب، هنريخ مخيتاريان، برايان كريستانتي، نيكولا زاليفسكي، لورينزو بيليغريني.

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وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثنائي، نيكولو زانيولو، تامي أبراهام.

وحجز روما الإيطالي بطافة التأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي القادمة، بعد انتهاء هذا الموسم في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.

بينما أنهى منافسه فينورد في المركز الثالث برصيد 71 نقطة من ترتيب الدوري الهولندي، الذي يضم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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