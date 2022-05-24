موعد مباراة روما وفينورد روتردام والقناة الناقلة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة روما وفينورد المثيرة والقوية، الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب “طيران ألبانيا”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين روما وفينورد روتردام الهولندي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. كما وستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث المباراة النهائية بين روما “الذئاب” ونظيره فينورد الهولندي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية.

لحظات ما قبل وبعد إعلان تأهلنا الرسمي إلى نهائي #دوري_المؤتمر_الأوروبي 🏆 استشعروا القلق والتوتر والشغف والعشق لكل ما له علاقة بنادي #روما من الأوليمبيكو 🐺❤️💛pic.twitter.com/iaw4h7mEGW — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 23, 2022

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة روما وفينورد روتردام

ومن المقرر أن يعلق على القمة النهائية بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات “beIN Sports“، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة فريق روما

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بتشكيلة أساسية أمام منافسه فينورد روتردام الهولندي، روي باتريسيو.

بكل تركيز عمل الذئاب مستمر في حصة تدريبات يوم الأحد 🏃🐺

#روما #دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/x4qSTGsMAe — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 22, 2022

وفي تشكيلة دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جيانلوكا مانشيني، سمولينغ، روجير إيبانيز، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، ريك كارسدورب، هنريخ مخيتاريان، برايان كريستانتي، نيكولا زاليفسكي، لورينزو بيليغريني.

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وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثنائي، نيكولو زانيولو، تامي أبراهام.

وحجز روما الإيطالي بطافة التأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي القادمة، بعد انتهاء هذا الموسم في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.

بينما أنهى منافسه فينورد في المركز الثالث برصيد 71 نقطة من ترتيب الدوري الهولندي، الذي يضم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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