مشاهدة التلفاز بهذه الطريقة ستقتلك مبكراً

وطن– أشارت دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج البريطانية وتحدثت عنها صحيفة “ذا صن” إلى أن مشاهدة التلفاز لساعات متواصلة يزيد من مخاطر الإصابة والوفاة المبكرة بأمراض القلب.

هذه الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة BMC Medicine. نصح من خلالها الباحثون بتقليص وقت مشاهدة التلفزيون اليومي إلى أقل من ساعة.مشيرين إلى أن الجلوس بعد تناول وجبة مسائية كبيرة، وتناول وجبة خفيفة أمام التلفزيون، جميعها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أظهرت الدراسة أن حالة واحدة من كل 10 حالات من أمراض القلب يمكن منعها إذا اختار المرء مشاهدة برامج تلفزيونية لساعات قليلة فقط في اليوم.

من جهته، قال كبير الباحثين الدكتور يونجون كيم، من جامعة هونج كونج:” إن الحد من مقدار الوقت الذي تشاهد فيه التلفزيون جالسًا يمكن أن يكون تغييرًا بسيطًا نسبيًا في نمط الحياة يمكن أن يساعد الناس”.

أمراض القلب

في ذات السياق، أوضحت كاترين ويجندايلي من جامعة كامبريدج أن أمراض القلب تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة. مشيرة إلى أنه من المهم إيجاد طرق لمساعدة الأشخاص للوقاية منها.

تؤدي أمراض القلب إلى حوالي 64000 حالة وفاة سنويًا في المملكة المتحدة.

عادات تضر بصحة القلب

تؤدي عادات نمط الحياة غير الصحية مثل قلة ممارسة التمارين الرياضية وقضاء الكثير من الوقت في الجلوس إلى الإصابة بأمراض القلب.

كما يمكن أن يؤدي التدخين أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول ومرض السكري إلى حدوث تصلب في الشرايين.

وبالحديث عن الدراسة، التي أجريت على 370 ألف شخص في المملكة المتحدة، وجدت نتائجها كذلك أن الذين يشاهدون التلفزيون لمدة تقل عن ساعة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 16% مقارنة بمن جلسوا يشاهدون البرامج لمدة أربع ساعات أو أكثر.

وفي هذا الإطار، كتب الدكتور كيم في مجلة BMC Medicine، أن مشاهدة التلفزيون بعد تناول وجبة العشاء من شأنه أن يؤدي الى تراكم الدهون والسكر في مجرى الدم.”

كما لم يجد الفريق مخاطر أعلى لدى الأشخاص الذين يقضون وقت فراغهم على الكمبيوتر.

كيف تحمي صحة قلبك؟

قالت كلوي ماك آرثر، من مؤسسة القلب البريطانية: “نعلم منذ عقود من البحث أن نمط الحياة المستقرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة. وعندما تريد مشاهدة حلقة أخرى على التلفزيون، حاول الوقوف ومط أطرافك أو الذهاب في نزهة مسائية بدلا من ذلك”.

مضيفة: “إن التوقف عن تناول وجبات خفيفة في المساء مع التأكد من تناول نظام غذائي صحي متوازن كلها أمور من شانها أن تعزز صحة قلبك.”