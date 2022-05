فابيو كارفاليو أولى صفقات ليفربول الرابحة قبيل الميركاتو الصيفي

وطن – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن إتمام أولى صفقاته بالتعاقد مع الموهبة البرتغالية فابيو كارفاليو، نجم فريق فولهام الإنجليزي، قبيل أسابيع قليلة على بداية موسم الانتقالات الصيفية.

وقال ليفربول “الريدز” في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه : ” يمكننا أن نؤكد أن فابيو كارفاليو سينضم إلى النادي هذا الصيف، لاعب وسط مهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، حيث سيكتمل الانتقال إلى صفوف الفريق في الأول من شهر يوليو/ تموذ المقبل”.

من جهته، قال المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، قائلاً: ” نادي ليفربول سيحصل على خدمات اللاعب الشاب فابيو كارفاليو، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2.7 مليون يورو كمتغيرات جديدة على عقده الذي سينتهي في صيف 2027″.

وكان نادي ليفربول، يريد التعاقد مع البرتغالي كارفاليو منذ سنوات طويلة بعد طلب من المدرب الألماني يورغن كلوب بالتوقيع معه، نظراً للمستوى الملفت الذي يقدمه مع نادي فولهام الإنجليزي.

ولد الموهبة البرتغالية الصاعدة في عالم كرة القدم كارفاليو في مدينة توريس فيدراس في منطقة لشبونة عام 2002، التحق في أكاديمية فريق بنفكيا في فترة وجيزة، قبل أن يسافر مع عائلته للعيش في العاصمة البريطانية لندن عام 2013.

لينتقل البرتغالي فابيو كارفاليو وهو في سن الحادية عشر من عمره، للعب في أكاديمية بلهام. قبل التوقيع للانضمام إلى فريق فولهام عام 2015.

Liverpool won't loan Fabio Carvalho out next season. He's gonna be part of the first team as Jurgen Klopp is convinced he could become an important player very soon. 🔴⭐️ #LFC

Fulham wanted him to stay on loan but it's never been an option, and Klopp is waiting for Carvalho. pic.twitter.com/rHgdCHaFlN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2022