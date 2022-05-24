فابيو كارفاليو أولى صفقات ليفربول الرابحة قبيل الميركاتو الصيفي

وطن – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن إتمام أولى صفقاته بالتعاقد مع الموهبة البرتغالية فابيو كارفاليو، نجم فريق فولهام الإنجليزي، قبيل أسابيع قليلة على بداية موسم الانتقالات الصيفية.

وقال ليفربول “الريدز” في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه : ” يمكننا أن نؤكد أن فابيو كارفاليو سينضم إلى النادي هذا الصيف، لاعب وسط مهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، حيث سيكتمل الانتقال إلى صفوف الفريق في الأول من شهر يوليو/ تموذ المقبل”.

عقد كارفاليو مع ليفربول

من جهته، قال المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، قائلاً: ” نادي ليفربول سيحصل على خدمات اللاعب الشاب فابيو كارفاليو، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2.7 مليون يورو كمتغيرات جديدة على عقده الذي سينتهي في صيف 2027″.

يمكننا أن نؤكد أن فابيو كارفاليو سينضم إلى النادي هذا الصيف. لاعب الهجوم البالغ من العمر 19 عامًا سيكمل رسميًا الانتقال إلى الريدز في 1 يوليو 🙌 pic.twitter.com/GyO2KDyAcV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 23, 2022

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وكان نادي ليفربول، يريد التعاقد مع البرتغالي كارفاليو منذ سنوات طويلة بعد طلب من المدرب الألماني يورغن كلوب بالتوقيع معه، نظراً للمستوى الملفت الذي يقدمه مع نادي فولهام الإنجليزي.

من هو فابيو كارفاليو .. صفقة ليفربول الجديد ؟!

ولد الموهبة البرتغالية الصاعدة في عالم كرة القدم كارفاليو في مدينة توريس فيدراس في منطقة لشبونة عام 2002، التحق في أكاديمية فريق بنفكيا في فترة وجيزة، قبل أن يسافر مع عائلته للعيش في العاصمة البريطانية لندن عام 2013.

لينتقل البرتغالي فابيو كارفاليو وهو في سن الحادية عشر من عمره، للعب في أكاديمية بلهام. قبل التوقيع للانضمام إلى فريق فولهام عام 2015.

Liverpool won't loan Fabio Carvalho out next season. He's gonna be part of the first team as Jurgen Klopp is convinced he could become an important player very soon. 🔴⭐️ #LFC Fulham wanted him to stay on loan but it's never been an option, and Klopp is waiting for Carvalho. pic.twitter.com/rHgdCHaFlN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2022

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كما وقام نادي فولهام في صعود اللاعب إلى الفريق الأول عام 2020، حيث كانت أول مباراة له أمام شيفليد في شهر سبتمبر عام 2020، ليحقق الفوز مع فريقه بهدفين نظيفين دون رد في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

أفضل لاعب صاعد

وحصد البرتغالي كارفاليو مع فريق فولهام الذي تألق منذ قدومه إليه، بلقب أفضل لاعب صاعد في شهر أغسطس/ أب الماضي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وشارك كارفاليو مع نادي فولهام في 44 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 11 هدفاً. وصناعة 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما ولعب دوراً مؤثراً في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية مؤخراً. والصعود إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه الموسم الماضي.

"The fans and the team have given me so much." A final farewell from Fab: 🧊#FFC — Fulham Football Club: Champions (@FulhamFC) May 23, 2022

يشار إلى أن فريق ليفربول فشل في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة الثانية على التوالي، هذا الموسم. بفارق نقطة وحيدة تفصله عن المتوج باللقب مانشستر سيتي برصيد 93 نقطة.

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