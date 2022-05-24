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رياضة

فابيو كارفاليو أولى صفقات ليفربول الرابحة قبيل الميركاتو الصيفي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليفربول والتوقيع مع البرتغالي فابيو كارفاليو watanserb.com
البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد

وطن – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن إتمام أولى صفقاته بالتعاقد مع الموهبة البرتغالية فابيو كارفاليو، نجم فريق فولهام الإنجليزي، قبيل أسابيع قليلة على بداية موسم الانتقالات الصيفية.

وقال ليفربول “الريدز” في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه : ” يمكننا أن نؤكد أن فابيو كارفاليو سينضم إلى النادي هذا الصيف، لاعب وسط مهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، حيث سيكتمل الانتقال إلى صفوف الفريق في الأول من شهر يوليو/ تموذ المقبل”.

عقد كارفاليو مع ليفربول

من جهته، قال المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، قائلاً: ” نادي ليفربول سيحصل على خدمات اللاعب الشاب فابيو كارفاليو، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2.7 مليون يورو كمتغيرات جديدة على عقده الذي سينتهي في صيف 2027″.

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وكان نادي ليفربول، يريد التعاقد مع البرتغالي كارفاليو منذ سنوات طويلة بعد طلب من المدرب الألماني يورغن كلوب بالتوقيع معه، نظراً للمستوى الملفت الذي يقدمه مع نادي فولهام الإنجليزي.

من هو فابيو كارفاليو .. صفقة ليفربول الجديد ؟!

ولد الموهبة البرتغالية الصاعدة في عالم كرة القدم كارفاليو في مدينة توريس فيدراس في منطقة لشبونة عام 2002، التحق في أكاديمية فريق بنفكيا في فترة وجيزة، قبل أن يسافر مع عائلته للعيش في العاصمة البريطانية لندن عام 2013.
لينتقل البرتغالي فابيو كارفاليو وهو في سن الحادية عشر من عمره، للعب في أكاديمية بلهام. قبل التوقيع للانضمام إلى فريق فولهام عام 2015.

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كما وقام نادي فولهام في صعود اللاعب إلى الفريق الأول عام 2020، حيث كانت أول مباراة له أمام شيفليد في شهر سبتمبر عام 2020، ليحقق الفوز مع فريقه بهدفين نظيفين دون رد في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

أفضل لاعب صاعد

وحصد البرتغالي كارفاليو مع فريق فولهام الذي تألق منذ قدومه إليه، بلقب أفضل لاعب صاعد في شهر أغسطس/ أب الماضي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وشارك كارفاليو مع نادي فولهام في 44 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 11 هدفاً. وصناعة 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما ولعب دوراً مؤثراً في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية مؤخراً. والصعود إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه الموسم الماضي.

يشار إلى أن فريق ليفربول فشل في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة الثانية على التوالي، هذا الموسم. بفارق نقطة وحيدة تفصله عن المتوج باللقب مانشستر سيتي برصيد 93 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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