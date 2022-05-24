الرئيسيةالهدهدسلطنة عمان .. "الصحة" تصدر بياناً هاماً حول جدري القرود (شاهد)
الهدهد

سلطنة عمان .. “الصحة” تصدر بياناً هاماً حول جدري القرود (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جدري القرود watanserb.com
جدري القرود

وطن – أصدرت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الثلاثاء، بيانا هاما حول فيروس جدري القرود، الذي بدأ يجتاح العديد من دول العالم.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” إنها تتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بالمرض.

بيان الصحة العمانية حول جدري القرود
بيان الصحة العمانية حول جدري القرود

واكدت الوزارة على انه لم يتم -حتى الآن- رصد أي حالة مشتبه بها في سلطنة عمان. وانها على اتم الاستعداد للتعامل مع الوباء.

اتباع إجراءات الوقاية

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنب المخالطة المباشرة لأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو طفح جلدي، وخصوصا القادمين من دول تم تسجيل حالات بها.

ودعت الوزارة المخالطين لهذه الحالات -حال رصدها- إلى المبادرة بلبس الكمامة. والمحافظة على نظافة اليدين بالماء والصابون والمعقمات الكحولية.

كما دعت الوزارة، المواطنين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة.

ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات من إصدار وزارة الصحة المغربية، بيانا كشفت فيه عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود.

وكشفت الوزارة أن هذه الحالات المشتبه بها في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة. وقد خضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

 

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو “أم تناجي بأولادها” يثير غضب العمانيين ضد وزارة الإسكان والتنمية الاجتماعية

الهدهد

الزعيم الهندوسي “سادغورو” يهاجم الإسلام والمسلمين ويؤكد موقف مفتي سلطنة عمان منه

حياتنا

خبراء يبحثون في الاتصالات الجسدية بين الرجال للتأكد من سبب انتشار وباء جدري القرود

الهدهد

داعية عماني يكشف عن واقعة عنصرية تعرض لها في السفارة الهندية

الهدهد

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصل سلطنة عمان والسلطان هيثم بن طارق على رأس مستقبليه

الهدهد

سلطنة عمان تعلن وقف جميع التدابير الخاصة بكورونا والحياة تعود لطبيعتها

تقارير

“جدري القرود” تقرير مرعب توقع تفشيه قبل عام.. سيموت بسببه أكثر من 200 مليون

الهدهد

موقع فلسطيني يروج إشاعة كاذبة عن انتشار جدري القرود في سلطنة عمان

الهدهد

هل تنشر بارات وملاهي دبي جدري القرود في الإمارات.. إجراءات مشددة تم اتخاذها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الفواكه والخضروات كل يوم؟

بعد خرقها للهدنة.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس سعودية في سماء صنعاء

مشاهدة التلفاز بهذه الطريقة ستقتلك مبكراً

مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

تطبيق إلكتروني يخفف الأرق بطريقة أفضل من الحبوب المنومة.. بريطانيا أوصت باستخدامه رسمياً

5 غيابات مهمة لنجوم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حميمية جويل مردينيان وزوجها في مهرجان “كان” تثير الجدل وفستانها أشبه بقميص النوم! (شاهد)

اعتقال خلية لـ”حماس”خططت لاغتيال المتطرف ايتمار بن غفير واستهداف مرافق بطائرات مسيرة

تحقيق لـ”أسوشييتد برس” يؤكد استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

مصادر: هذا ما حدث مع الأمير حمزة في صلاة العيد ودفع الملك لاتخاذ قراره الصعب ضدّه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا