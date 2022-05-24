سلطنة عمان .. “الصحة” تصدر بياناً هاماً حول جدري القرود (شاهد)

وطن – أصدرت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الثلاثاء، بيانا هاما حول فيروس جدري القرود، الذي بدأ يجتاح العديد من دول العالم.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” إنها تتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بالمرض.

واكدت الوزارة على انه لم يتم -حتى الآن- رصد أي حالة مشتبه بها في سلطنة عمان. وانها على اتم الاستعداد للتعامل مع الوباء.

اتباع إجراءات الوقاية

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنب المخالطة المباشرة لأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو طفح جلدي، وخصوصا القادمين من دول تم تسجيل حالات بها.

ودعت الوزارة المخالطين لهذه الحالات -حال رصدها- إلى المبادرة بلبس الكمامة. والمحافظة على نظافة اليدين بالماء والصابون والمعقمات الكحولية.

كما دعت الوزارة، المواطنين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة.

ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات من إصدار وزارة الصحة المغربية، بيانا كشفت فيه عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود.

وكشفت الوزارة أن هذه الحالات المشتبه بها في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة. وقد خضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.