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رهف القحطاني في ظهور غير متوقع بعد عودتها من المالديف والعقوبة التي تنتظرها

غرامة مالية ضدها وزميلتها مروج الرحيلي بسبب تصرفاتهما المسيئة في المالديف

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رهف القحطاني ومروج watanserb.com
رهف القحطاني ومروج

وطن – بعد ظهورها الذي أثار ضجةً واسعة مع المشهورة السعودية مروج الرحيلي، في المالديف، ظهرت المشهورة رهف القحطاني بالحجاب بعد عودتها من رحلتهما هناك.

ونشرت رهف عبر حسابها في “سناب شات“، فيديو ظهرت فيه هي ترتدي الحجاب، بعد عودتها من المالديف. وفق ما ذكرت حسابات تهتم بأخبار المشاهير

يأتي هذا الظهور، في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قراراً رسمياً بفرض غرامة مالية ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي  بسبب تصرفاتهما المسيئة في دولة المالديف.

وذكر حساب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الرسمي على “تويتر”، أنه تم فرض غرامات على رهف ومروج دون ذكر أسماءهما صراحةً.

وجاء في نص العقوبة: “الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول”. ويعادل المبلغ نحو 106 آلاف دولار أمريكي.

وأثارت رهف ومروج جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ وصولهما إلى المالديف، بسبب الإطلالات الجريئة والحركات التي يظهران بها. كما تم اتهامهما بالإساءة إلى الدولة ذاتها.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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