رهف القحطاني في ظهور غير متوقع بعد عودتها من المالديف والعقوبة التي تنتظرها

وطن – بعد ظهورها الذي أثار ضجةً واسعة مع المشهورة السعودية مروج الرحيلي، في المالديف، ظهرت المشهورة رهف القحطاني بالحجاب بعد عودتها من رحلتهما هناك.

ونشرت رهف عبر حسابها في “سناب شات“، فيديو ظهرت فيه هي ترتدي الحجاب، بعد عودتها من المالديف. وفق ما ذكرت حسابات تهتم بأخبار المشاهير

رهف القحطاني بالحجاب بعد عودتها من المالديف pic.twitter.com/gTuADWK5TP — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 24, 2022

يأتي هذا الظهور، في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قراراً رسمياً بفرض غرامة مالية ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب تصرفاتهما المسيئة في دولة المالديف.

وذكر حساب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الرسمي على “تويتر”، أنه تم فرض غرامات على رهف ومروج دون ذكر أسماءهما صراحةً.

وجاء في نص العقوبة: “الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول”. ويعادل المبلغ نحو 106 آلاف دولار أمريكي.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول. للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية تواصلوا معنا عبر #منصة_إعلام:https://t.co/U8I9MMVgNx pic.twitter.com/7J8PE61Kks — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 23, 2022

وأثارت رهف ومروج جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ وصولهما إلى المالديف، بسبب الإطلالات الجريئة والحركات التي يظهران بها. كما تم اتهامهما بالإساءة إلى الدولة ذاتها.