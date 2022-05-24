ردّة فعل “بطولية” لامرأة لمس فخذها شاب تحسساً وتحرشاً! (شاهد)

وطن – وثّقت كاميرات المراقبة، داخل فرع للوجبات السريعة بمدينة Porto Alegre في جنوب البرازيل، ردّة فعل “بطولية” لامرأة اقترب منها شاب ولمس فخذها تحسسا وتحرشا.

وبحسب موقع “العربية” فإنّ المرأة تعمل موظفة في محطة للوقود في المدينة، تظهر في المقطع، وهي تنهض غاضبة من تحرش الشاب بها وتنقضّ عليه وتشبعه ضربا.

وسقط المتحرش على الأرض في مشهد بدا وكأنه لقطة من مباراة مصارعة من جانب واحد على الحلبة.

وحاولت امرأة ثانية احتواء الموقف تقريبا، فاستغل الشاب الفرصة ونهض ومضى. إلا أن من تحرش بها لحقت به وضربته ثانية إلى أن وصل إلى الباب وغادر المكان.

لكن الشاب لم يتمكن من الإفلات من عقاب آخر حل به بعد أن سقطت هويته الشخصية خارج المحل.

وقالت “العربية” في خبرها، إنّه تم العثور على هوية الشاب المعتدي، وجرى تسليمها للشرطة التي اعتقلته في اليوم التالي.

ويتوقع أنّ يواجه الشاب تهماً قد تدخله السجن 3 أشهر مع غرامة مقدارها يعادل 1800 دولار.وفق الموقع