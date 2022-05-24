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حياتنا

ردّة فعل “بطولية” لامرأة لمس فخذها شاب تحسساً وتحرشاً! (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ردة فعل امرأة تحرش بها شاب watanserb.com
أظهرت السيدة ردة فعل "بطولية" لم يتوقعها المتحرش

وطن – وثّقت كاميرات المراقبة، داخل فرع للوجبات السريعة بمدينة Porto Alegre في جنوب البرازيل، ردّة فعل “بطولية” لامرأة اقترب منها شاب ولمس فخذها تحسسا وتحرشا.

وبحسب موقع “العربية” فإنّ المرأة تعمل موظفة في محطة للوقود في المدينة، تظهر في المقطع، وهي تنهض غاضبة من تحرش الشاب بها وتنقضّ عليه وتشبعه ضربا.

صورة السيدة التي تصدت للمتحرش
صورة السيدة التي تصدت للمتحرش

وسقط المتحرش على الأرض في مشهد بدا وكأنه لقطة من مباراة مصارعة من جانب واحد على الحلبة.

وحاولت امرأة ثانية احتواء الموقف تقريبا، فاستغل الشاب الفرصة ونهض ومضى. إلا أن من تحرش بها لحقت به وضربته ثانية إلى أن وصل إلى الباب وغادر المكان.

لكن الشاب لم يتمكن من الإفلات من عقاب آخر حل به بعد أن سقطت هويته الشخصية خارج المحل.

وقالت “العربية” في خبرها، إنّه تم العثور على هوية الشاب المعتدي، وجرى تسليمها للشرطة التي اعتقلته في اليوم التالي.

ويتوقع أنّ يواجه الشاب تهماً قد تدخله السجن 3 أشهر مع غرامة مقدارها يعادل 1800 دولار.وفق الموقع

المصدرالعربية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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