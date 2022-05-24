خبيرة لياقة بدنية: هذا هو أفضل وقت لشرب الماء

وطن – نعلم جميعًا أهمية شرب كمية كافية من الماء. إذ لا يساعد الماء الشخص على البقاء رطبًا فحسب، بل ينظم أيضًا درجة حرارة الجسم ويحافظ على العديد من وظائف الجسم مثل طرد الفضلات من الكلى، وتكوين اللعاب، وإتاحة العناصر الغذائية لأجزاء الجسم المختلفة.

أفضل وقت لشرب الماء

ومع ذلك، هل هناك وقت مثالي لشرب الماء؟. نعم، وفقًا لخبيرة اللياقة البدنية سونيا باكشي، التي انتقلت مؤخرًا إلى Instagram للتوسع في الأمر.

View this post on Instagram A post shared by DtF @ Sonia Bakshi (@_dancetofitness_)

تنصح الخبيرة “باكشي” بعدم تناول الماء مع وجبة الطعام.

إنّ كوب أو أكثر من الماء مع الوجبة يعيق بشدة قدرة المعدة على الهضم، ويؤدي إلى تقلب مستويات الأنسولين بشكل كبير. إذا لزم الأمر، اشرب القليل من الماء مع وجبتك.

كما قالت إنّ شرب الماء دائمًا بعد الأكل بساعة سيسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

وأضافت أن اشرب كوبًا من الماء على الأقل عند الاستيقاظ يمكن أن يساعد في محاربة الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

ونصحت بشرب كوب ماء على الأقل في منتصف النهار لمكافحة التعب.كما ذكر موقع “indianexpress”

فقد يكون الجفاف هو السبب الجذري للركود في منتصف فترة الظهيرة. لذا فإن شرب الماء يمكن أن يساعد في مكافحة التعب والأعراض الأخرى غير المرغوب فيها.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تتناولها؟

بدلًا من شرب الكثير من الماء الذي قد يؤدي إلى الانتفاخ، اشرب وفقًا لمتطلبات الجسم.

وقالت الدكتورة ديكسا بهافسار وفق ترجمة وطن عن الموقع: “كان أيضًا لدي انطباع بأننا بحاجة إلى شرب الكثير من الماء لتحسين البشرة، والمناعة ، والهضم. لكن هذا ليس صحيحًا”.

وأضافت: “إذا كنت تشرب الكثير من الماء، فقد تشعر بالانتفاخ. أيضا، يمكن أن يثبط الجهاز الهضمي. لذا، الماء مهم ويجب أن تشرب ما يكفي ولكن ليس أكثر.