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خبيرة لياقة بدنية: هذا هو أفضل وقت لشرب الماء

"شرب الكثير من الماء قد يؤدي إلى الانتفاخ"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
أفضل وقت لشرب الماء watanserb.com
يساعد الماء جسد الانسان على البقاء رطبًا

وطن – نعلم جميعًا أهمية شرب كمية كافية من الماء. إذ لا يساعد الماء الشخص على البقاء رطبًا فحسب، بل ينظم أيضًا درجة حرارة الجسم ويحافظ على العديد من وظائف الجسم مثل طرد الفضلات من الكلى، وتكوين اللعاب، وإتاحة العناصر الغذائية لأجزاء الجسم المختلفة.

أفضل وقت لشرب الماء

ومع ذلك، هل هناك وقت مثالي لشرب الماء؟. نعم، وفقًا لخبيرة اللياقة البدنية سونيا باكشي، التي انتقلت مؤخرًا إلى Instagram للتوسع في الأمر.

تنصح الخبيرة “باكشي” بعدم تناول الماء مع وجبة الطعام.

إنّ كوب أو أكثر من الماء مع الوجبة يعيق بشدة قدرة المعدة على الهضم، ويؤدي إلى تقلب مستويات الأنسولين بشكل كبير. إذا لزم الأمر، اشرب القليل من الماء مع وجبتك.

كما قالت إنّ شرب الماء دائمًا بعد الأكل بساعة سيسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

شرب الماء
يُنصح بعدم تناول الماء مع وجبة الطعام

وأضافت أن اشرب كوبًا من الماء على الأقل عند الاستيقاظ يمكن أن يساعد في محاربة الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

ونصحت بشرب كوب ماء على الأقل في منتصف النهار لمكافحة التعب.كما ذكر موقع “indianexpress

فقد يكون الجفاف هو السبب الجذري للركود في منتصف فترة الظهيرة. لذا فإن شرب الماء يمكن أن يساعد في مكافحة التعب والأعراض الأخرى غير المرغوب فيها.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تتناولها؟

بدلًا من شرب الكثير من الماء الذي قد يؤدي إلى الانتفاخ، اشرب وفقًا لمتطلبات الجسم.

وقالت الدكتورة ديكسا بهافسار وفق ترجمة وطن عن الموقع: “كان أيضًا لدي انطباع بأننا بحاجة إلى شرب الكثير من الماء لتحسين البشرة، والمناعة ، والهضم. لكن هذا ليس صحيحًا”.

وأضافت: “إذا كنت تشرب الكثير من الماء، فقد تشعر بالانتفاخ. أيضا، يمكن أن يثبط الجهاز الهضمي. لذا، الماء مهم ويجب أن تشرب ما يكفي ولكن ليس أكثر.

 

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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