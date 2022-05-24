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جدري القرود يظهر في الإمارات وبيان رسمي يكشف التفاصيل

باسل النجار
كتب باسل النجار
جدري القرود في الإمارات watanserb.com
جدري القرود في الإمارات

وطن- باتت الإمارات أول دولة عربية يظهر فيها مرض “جدري القرود” الذي انتشر في أوروبا ويثير الذعر في العالم.

وأعنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نقلا عن وزارة الصحة، أنه تم رصد أول حالة في البلاد مصابة بجدري القرود.

بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أفاد بأن الحالة التي تم اكتشافها تعود إلى زائرة من غرب أفريقيا.

وأوضح البيان أن الزائرة التي تبلغ من العمر (29 عاما)، تتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة تحت إشراف وزارة الصحة الإماراتية.

وكانت كل من السعودية والكويت، أعلنتا قبل يومين خلوهما من مرض “جدري القرود” الذي انتشر في عدة دول أوروبية.

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هل بارات وملاهي دبي السبب؟

ويشار إلى أن إعلان وزارة الصحة الإماراتية هذا يأتي بالتزامن مع توقعات (وطن) قبل أيام، عن أن جدري القرود قد يظهر في الإمارات أولا بالنسبة للمنطقة العربية، بسبب الملاهي والبارات المنتشرة في الدولة والتي تأوي المثليين أيضا.

وقبل أيام، اتخذت السلطات الصحية في الإمارات وبتوجيه من القيادة العليا في الدولة، إجراءات احترازية مشددة، لمنع انتشار مرض “جدري القرود”.

وأرجعت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا سبب تفشي “جدري القرود” إلى تجمعات المثليين، وعمليات التواصل الجنسي بينهم.

الإمارات باتت مركز عالمي للدعارة

وتشتهر إمارة دبي بأنها مركز للدعارة تستقطب بائعات الهوى حول العالم، فضلا عن البارات والملاهي الليلية المنتشرة هناك.

حيث تتم كل هذه الممارسات تحت أعين السلطات بل وبدعم منها، كما ذكرت العديد من التقارير الأجنبية سابقا.

ومما لا شك فيه أن تجمعات مثل هذه هذه في بارات وخمارات دبي، والتي يقصدها أجانب وعرب من شتى الدول والجنسيات حول العالم، لابد أن يكون بها نماذج للمثليين جنسيا.

واشتهرت الإمارات عن بقية دول الخليج بانفتاحها سريعا على العالم الخارجي، وتضييع الهوية العربية وتقاليد العرب المحافظة بشكل علني.

وسبق أن أشارت تقارير أجنبية إلى أن الإمارات صارت مقصد راغبي المتعة الحرام الأول، نظرا لأنها تستقطب بائعات الهوى من شتى المشارب والأجناس وتوفر خيارات متعددة في هذا الأمر.

إجراءات احترازية مشددة

السلطات الصحية في الإمارات أعلنت، السبت، اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع ظهور وتفشي جدري القرود.

وعبر بعض النشطاء وقتها بحسب ما رصدت (وطن) عن تخوفهم من انتقال المرض داخل الدولة، بسبب البارات والملاهي في دبي وأبوظبي، والتي يرتادها أجانب من جنسيات مختلفة قد يكون بينهم مثليين.

جدري القرود

ويسود العالم حاليا موجة رعب من تفشي مرض جدري القرود، التي أرجعت منظمات صحية عالمية سببه إلى الممارسات الجنسية بين المثليين.

ويتهم ناشطون منظمة الصحة العالمية بأنها تضلل الرأي العام، ولا تعطي معلومات صحيحة بشأن المرض وقللت من خطورته.

هذا ودعا ناشطون سعوديون حكومتهم وقف جميع الرحلات القادمة للمملكة، من الإمارات وإفريقيا لمنع دخول مرض جدري القرود للدولة.

هل تنشر بارات وملاهي دبي جدري القرود في الإمارات.. إجراءات مشددة تم اتخاذها

المصدروكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، توتير ، رصد وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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