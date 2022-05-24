الهلال يشعل الدوري السعودي بعد فوزه على الاتحاد في قمة الكلاسيكو (فيديو)

وطن – أشعل حامل اللقب الهلال منافسات الدوري السعودي قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بعد فوزه على الاتحاد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة ال27 على ملعب “الملك عبد الله الدولي”.

وأحرز اتحاد جدة أولى أهداف قمة “الكلاسيكو” السعودي، في الدقيقة ال32 عن طريق البرازيلي رومارينو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

👏 قووووووووووول!

رومارينهو يشعل الكلاسيكو 🔥 ⁧ #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/3VjcCIwhZe — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 23, 2022

مباراة الهلال والاتحاد

وأدرك الهلال ” الزعيم الآسيوي” هدف التعادل في الدقيقة ال42 عن طريق ميشال ديلغادو، كما وعزز الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال66 من توقيع النجم المهاري سالم الدوسري.

وعاد ديلغادو لتسجيل هدفه الثاني والثالث لصالح فريق الهلال، داخل شباك مرمى نظيره اتحاد جدة في الدقيقة ال69.

👏 قووووووووووول!

سالم الدوسري يعزز النتيجة🔥 ⁧ #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/HZ8yGelQc9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 23, 2022

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كما وشهدت مباراة قمة “الكلاسيكو” بين الاتحاد والهلال، الإثارة والقوة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديدات اتحاد جدة إلى 13 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الهلال إلى 7 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

👏 قووووووووووول!

ميشيل يوسع الفارق🔥 ⁧ #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/Ffy2auWhre — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 23, 2022

وتفوق فريق الهلال على الاتحاد في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 60%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبته إلى 40%.

تشكيلة فريق الهلال

ولعب المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتشكيلة أساسية أمام منافسه الاتحاد السعودي، حيث كان في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: سعود عبد الحميد، جانح، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، وفي خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، ميشال ديلغادو.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيغالو.

تشكيلة الاتحاد

ودخل المدرب الروماني كوزمين كونترا المباراة بتشكيلة أساسية أمام الهلال، فقد تواجد في حراسة المرمى مارسيلو غروهي.

📸| عـالي المـقـام من أعلى قـمـة 🏟#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/871CNfy1LA — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 23, 2022

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: حمدان الشمري، أحمد حجازي، زياد الصحفي، عبد الرحمن العبود، ولكن في خط الوسط آتى في التشكيلة، أندري، برونو كورسيني، إيجور كورونادو، عبد العزيز البيشي.

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وآتى في خط هجوم الفريق ثنائي اللاعبين، روماريو، عبد الرزاق حمد الله.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ورفع فريق الهلال بهذا الفوز رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي الممتاز، كما وجاء منافسه الاتحاد رغم الخسارة في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.

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