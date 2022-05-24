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رياضة

الهلال يشعل الدوري السعودي بعد فوزه على الاتحاد في قمة الكلاسيكو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الهلال والاتحاد في قمة الكلاسيكو السعودي watanserb.com
مباراة الهلال والاتحاد في قمة الكلاسيكو السعودي

وطن – أشعل حامل اللقب الهلال منافسات الدوري السعودي قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بعد فوزه على الاتحاد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة ال27 على ملعب “الملك عبد الله الدولي”.

وأحرز اتحاد جدة أولى أهداف قمة “الكلاسيكو” السعودي، في الدقيقة ال32 عن طريق البرازيلي رومارينو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

مباراة الهلال والاتحاد

وأدرك الهلال ” الزعيم الآسيوي” هدف التعادل في الدقيقة ال42 عن طريق ميشال ديلغادو، كما وعزز الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال66 من توقيع النجم المهاري سالم الدوسري.

وعاد ديلغادو لتسجيل هدفه الثاني والثالث لصالح فريق الهلال، داخل شباك مرمى نظيره اتحاد جدة في الدقيقة ال69.

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كما وشهدت مباراة قمة “الكلاسيكو” بين الاتحاد والهلال، الإثارة والقوة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديدات اتحاد جدة إلى 13 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الهلال إلى 7 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

وتفوق فريق الهلال على الاتحاد في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 60%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبته إلى 40%.

تشكيلة فريق الهلال  

ولعب المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتشكيلة أساسية أمام منافسه الاتحاد السعودي، حيث كان في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: سعود عبد الحميد، جانح، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، وفي خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، ميشال ديلغادو.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيغالو.

تشكيلة الاتحاد

ودخل المدرب الروماني كوزمين كونترا المباراة بتشكيلة أساسية أمام الهلال، فقد تواجد في حراسة المرمى مارسيلو غروهي.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: حمدان الشمري، أحمد حجازي، زياد الصحفي، عبد الرحمن العبود، ولكن في خط الوسط آتى في التشكيلة، أندري، برونو كورسيني، إيجور كورونادو، عبد العزيز البيشي.

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وآتى في خط هجوم الفريق ثنائي اللاعبين، روماريو، عبد الرزاق حمد الله.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ورفع فريق الهلال بهذا الفوز رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي الممتاز، كما وجاء منافسه الاتحاد رغم الخسارة في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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