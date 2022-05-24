سقوط طائرة تجسس سعودية فوق رؤوس المارة بأحد شوارع صنعاء ووقوع قتلى

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة تجسس سعودية (بدون طيار) أسقطها الحوثيون في أجواء العاصمة اليمنية، صنعاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تفاجأ المارة في أحد شوارع العاصمة اليمنية، بتساقط قطعة معدنية من السماء أثارت الخوف والجزع بينهم.

وأوضح الفيديو انه ما إن تجمع بعض المارة لرؤية القطعة حتى تفاجأوا مرة أخرى بسقوط جزء أكبر من الطائرة بجانبهم، حيث نجا المتواجدون بأعجوبة، بعد أن سقط باقي جسم الطائرة على بعد سنتميترات منهم.

لحظة سقوط طائرة تجسس السعودية في العاصمة صنعاء #صنعاء_الان pic.twitter.com/0JZaYj03pw — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) May 23, 2022

من زاوية أخرى

وأظهر فيديو آخر التقطه كاميرات المراقبة من زاوية أخرى، ما مثله سقوط الطائرة من خطر على المارة. حيث سقط جسم الطائرة فوق رؤوسهم.

فيديو اخر لسقوطـ الطائره بدون طيار في جولة الرويشان صنعاء pic.twitter.com/peJD3SiJAO — قاهر (@zz77567771) May 23, 2022

ونقلت قناة “المسيرة” عن متحدث باسم وزارة الصحة سقوط 3 قتلى و3 جرحى، أحدهم في حالة خطرة، في المكان.

#المسيرة_عاجل | مراسلنا نقلا عن متحدث وزارة الصحة: 3 شهداء و3 جرحى في مكان سقوط الطائرة التجسسية التابعة للعدوان في العاصمة صنعاء — المسيرة – عاجل (@alosbou) May 23, 2022

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، قد أعلنت مساء، الإثنين، إسقاط طائرة تجسس سعودية فوق سماء العاصمة صنعاء.

يحيى سريع يؤكد إسقاط الطائرة

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: “‏دفاعاتنا الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع (سي إتش 4) تابعة لسلاح الجو السعودي”.

وأضاف العميد سريع: “تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء”.

دفاعاتنا الجوية تتمكن -بفضل الله- قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 23, 2022

عمل عدواني يؤكد عدم احترام الهدنة

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم لحوثيين، محمد عبد السلام أن ” إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان للهدنة القائمة، ولو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الامم المتحدة وجهات أخرى مغايرة، وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية.”

إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان للهدنة القائمة، ولو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الامم المتحدة وجهات أخرى مغايرة، وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 23, 2022

يشار إلى أنه في بداية أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن سريان هدنة في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط ترحيب من قبل أطراف الصراع، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها منذ إعلانها.

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