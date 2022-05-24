الثلاثاء, مايو 24, 2022
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الهدهد

سقوط طائرة تجسس سعودية فوق رؤوس المارة بأحد شوارع صنعاء ووقوع قتلى

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طائرة تجسس سعودية الحوثيون watanserb.com
إسقاط طائرة تجسس سعودية في صنعاء على رؤوس المارة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة تجسس سعودية (بدون طيار) أسقطها الحوثيون في أجواء العاصمة اليمنية، صنعاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تفاجأ المارة في أحد شوارع العاصمة اليمنية، بتساقط قطعة معدنية من السماء أثارت الخوف والجزع بينهم.

وأوضح الفيديو انه ما إن تجمع بعض المارة لرؤية القطعة حتى تفاجأوا مرة أخرى بسقوط جزء أكبر من الطائرة بجانبهم، حيث نجا المتواجدون بأعجوبة، بعد أن سقط باقي جسم الطائرة على بعد سنتميترات منهم.

من زاوية أخرى

وأظهر فيديو آخر التقطه كاميرات المراقبة من زاوية أخرى، ما مثله سقوط الطائرة من خطر على المارة. حيث سقط جسم الطائرة فوق رؤوسهم.

ونقلت قناة “المسيرة” عن متحدث باسم وزارة الصحة سقوط 3 قتلى و3 جرحى، أحدهم في حالة خطرة، في المكان.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، قد أعلنت مساء، الإثنين، إسقاط طائرة تجسس سعودية فوق سماء العاصمة صنعاء.

يحيى سريع يؤكد إسقاط الطائرة

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: “‏دفاعاتنا الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع (سي إتش 4) تابعة لسلاح الجو السعودي”.

وأضاف العميد سريع: “تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء”.

عمل عدواني يؤكد عدم احترام الهدنة

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم لحوثيين، محمد عبد السلام أن ” إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان للهدنة القائمة، ولو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الامم المتحدة وجهات أخرى مغايرة، وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية.”

يشار إلى أنه في بداية أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن سريان هدنة في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط ترحيب من قبل أطراف الصراع، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها منذ إعلانها.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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