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اختطاف طالبين مصريين في جنوب إفريقيا.. وسيط سوري ومهلة 48 ساعة فقط لدفع مبلغ خيالي!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
اختطاف طالبين مصريين في جنوب إفريقيا.. وسيط سوري ومهلة 48 ساعة فقط لدفع مبلغ خيالي! watanserb.com
المصري المختطف مؤمن هيثم

وطن– لا تزال قضية الشاب المصري مؤمن هيثم كامل، المختطف منذ أيام في دولة جنوب إفريقيا، تؤرق عائلته التي وجهت استغاثة لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

9 مليون جنيه

وكانت البداية حين تعرض طالبان مصريان يدعيان مؤمن هيثم وفادي سعيد، للاختطاف من قبل مجهولين أثناء دراستهما بجنوب إفريقيا.

مؤمن هيثم
المصري المختطف مؤمن هيثم

وتواصل المختطفون مع عائلات الطلاب داخل مصر، وطلبوا فدية 7 ملايين فرنك، بما يعادل 9 ملايين جنيه مصري (443 ألف دولار أميركي).

وقال والد الطالب مؤمن، في حديث لصحيفة “القاهرة 24”، إن الأخير طالب بأكاديمية للطيران بالقاهرة، وسافر رفقه زميله فادي سعيد، إلى فرع الأكاديمية بجنوب إفريقيا لاستكمال الدراسة منتصف مارس الماضي.

والد المختطف مؤمن هيثم كامل

وسيط سوري

وأكد والد مؤمن أن الأمور سارت الأمور بشكل جيد في البداية، وقبل أسبوع انقطع الاتصال بهما، وأغلقت هواتفهما وحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

شعرت العائلتان بالقلق،، وحاولوا تفسير اختفاء أبناءهم، حتى تلقوا مكالمة هاتفية من قبل مجهولين بدولة جنوب إفريقيا.

وتواصل مجهول مع والد مؤمن ليخبره بأن ابنه محتجز لدى عصابة ما برفقة زميله، والشرط الوحيد لاستعادة الطلاب، هو دفع مبلغ مالي، بمقدار 7 ملايين فرنك في فترة مقدارها 48 ساعة فقط، قبل حدوث مكروه للطالبين.

الطالبين المصريين المختطفين بجنوب أفريقيا

وأضاف أن أحد الأشخاص تحدث معه بلهجة سورية، وطلب منه جمع المبلغ وإيداعه بأحد الحسابات البنكية. ثم سيخبرونه بتفاصيله في موعد تسليم الأموال، لإطلاق سراح الطالبان.

استغاثة بالسيسي

وأكد والد مؤمن أن الأسرتين عاجزتين تماماً عن جمع هذا المبلغ الضخم، أو حتى التوصل إلى هوية المتهمين بالخطف.

وأشار والد الطالب إلى أن العائلة تواصلت مع السفارة المصرية بدولة بجنوب إفريقيا. مطالباً بسرعة تحرك الأجهزة المعنية ووزارة الهجرة، والأكاديمية لاستعادة الطلاب المخطوفين، وإعادتهم سالمين آمنين إلى مصر.

ويكمل اليوم الطالب مؤمن (17 عاماً)، اليوم الحادي عشر دون أخبار عنه.

واستغاث والده بالسيسي قائلا: “طالب رجاء من حضرتك تساعدنا لرجوع مؤمن لينا. أمه بتموت قدامي، ومش قادرين نعمل حاجة”.

مؤمن هيثم
المصري المختطف مؤمن هيثم

وختم حديثه قائلًا: “أنا عاوز ابني ومعرفش هو فين. وواثق أن الرئيس السيسي في ظل الجمهورية الجديدة مش هيضحي بحد منها. وهيرجع مؤمن لحضننا من تاني”.

وزيرة الهجرة ترد

وردت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على استغاثة أهالي الطلاب.

وقالت مكرم في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”: رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل: إحنا في ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصري في الخارج، لدى الدولة وخاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فتره كورونا، أو في أزمة أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة: “سفارتنا في بريتوريا مع أكاديمية أتيس للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا شغالين مش ساكتين”.

وأردفت: “لكن حفاظا على سلامة مؤمن.. أرجو عدم إثارة الموضوع إعلاميا، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسرة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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