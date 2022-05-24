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إنجي خوري بروب الاستحمام فقط مع عبارات عميقة عن النضج!

بواسطة
رفيف عبدالله
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إنجي خوري بروب الاستحمام فقط مع عبارات عميقة عن النضج! watanserb.com
إنجي خوري

وطن– استأنفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية، إنجي خوري جرأتها بعد أيام فقط على طلبها الزواج من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

الحياة صعبة

وظهرت إنجي في جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي روب استحمام زهري فقط.

وظهرت إنجي خوري بالصور وهي تضع الرتوش الأخيرة على وجهها من مساحيق التجميل، وعلقت: ” الحياة صعبة بس للازم نكون اقوى من الحياة”.

وفي تعليق على صورة أخرى، قالت إنجي: ” ماكنت بعرف أنو الإنسان بس ينضج كل تفكيرو بيتغير”.

واستمرت إنجي في تعليقاتها الغامضة والعميقة، وكتبت أيضاً: ” مش غلط أنك تغلط غلط أنك ما تتعلم من غلطك”.

ما علاقة أدهم نابلسي؟

وسخر متابعو إنجي من عمق عباراتها، ورأوا أنها تحاول إغراء أدهم نابلسي وإقناعه بأنها تغيرت.

وجاء في التعليقات: ” وانتي عساس نضجتي ؟ ولا عشان أدهم”.

وكتب آخر: ” ادهم نابلسي جاي تشوف؟”.

وعقبت متابعة: ” كل هاد عشان ادهم “.

رد أدهم نابلسي على إنجي

هذا وقد انتشرت تصريحات منسوبة لأدهم النابلسي، قيل إنه رد فيها على طلب إنجي الزواج منه مقابل توبتها.

وجاء في نص التصريح: “من يريد أن يتوب ويعود إلى طريق الصواب، لا يجب أن يشترط على الله”.

كما نشرت حسابات فنية منشوراً نسب لأدهم يقول فيه: “وَهُوَ الَّذِي يَقبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ”.

ولكن بالبحث في حسابات أدهم نابلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن هذه التصريحات لم تصدر عنه. ولم يرد حتى الآن على إنجي.

إنجي مُصرة على الزواج بأدهم

وسبق أن ردت إنجي على الساخرين من طلبها الزواج من أدهم مؤكدة أنها لا تمزح، مضيفة بفيديو ظهرت به عبر حسابها على “انستجرام”: “لا أبدا ما كنت عم بتمسخر. وبعدني على حكيي”.

وتابعت إنجي: ” بتكتبوا وبتحكوا إني اتمسخرت على الدين وحكيت على الدين. لكن في حياتي لا عمري فت على الدين ولا السياسة، وبالنسبة لأدهم نابلسي ما كنت بتمسخر ولسة عند كلامي وبدي أتزوجه”.

كما ظهرت إنجي بأحد المقاطع عبر خاصية “الستوري”، وهي تستمتع بأغنية أدهم نابلسي على الرغم من حذفه جميع أغانيه.

مصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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