وفاة مأساوية لسائحة كندية بالمغرب بعد خضوعها لعملية جراحية

وطن – فتح مكتب الطب الشرعي في مقاطع “كيبيك” الكندية تحقيقا في الوفاة المأساوية لامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، توفيت في المغرب هذا الشهر بعد خضوعها لعملية جراحية.

ووفقا لوسائل إعلام كندية، فقد توفيت الشابة فلورنس ماكونيل بشكل مأساوي في المغرب هذا الشهر، في حين قال جيك لاموتا جراناتو المتحدث باسم مكتب الطب الشرعي، أنه “ليس لدينا مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي .

وسيقود التحقيق في الوفاة المأساوية لفلورنس ماكونيل، من سكان بلدة سان لامبرت التي توفيت هذا الشهر في ظروف غامضة، الدكتور جاك رامزي.

كما أوضح المتحدث باسم الطب الشرعي “جراناتو”، أن جثة الشابة قد أعيدت أخيرًا إلى كيبيك هذا الأسبوع، في حين كتبت كاثرين ميليلو ، رئيسة وكالة إعلان وتسويق تمثل أقارب المتوفى ، في رسالة بريد إلكتروني أن أسرة المتوفاة لن تعلق على الحادث المأساوي.

مع ذلك ، وفي رسالة نُشرت على فيسبوك ، كشف والد فلورنس ماكونيل أن ابنته توفيت بسبب “مضاعفة طبية نادرة” بعد إجراء عملية جراحية لها في المغرب.

وقال: “إنها بالتأكيد مأساة. لا توجد كلمات أخرى يمكن أن تصف هذا الموقف”.

وأضاف: “رأيتك تغادرين إلى المغرب قبل 10 أيام فقط ، مع العلم أنك كنت سعيدة ومصممة ، عندما كان كل شيء في حياتك في ذروته.

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