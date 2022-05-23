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وفاة مأساوية لسائحة كندية بالمغرب بعد خضوعها لعملية جراحية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com

وطن – فتح مكتب الطب الشرعي في مقاطع “كيبيك” الكندية تحقيقا في الوفاة المأساوية لامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، توفيت في المغرب هذا الشهر بعد خضوعها لعملية جراحية.

ووفقا لوسائل إعلام كندية، فقد توفيت الشابة فلورنس ماكونيل بشكل مأساوي في المغرب هذا الشهر، في حين قال جيك لاموتا جراناتو المتحدث باسم مكتب الطب الشرعي، أنه “ليس لدينا مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي .

وسيقود التحقيق في الوفاة المأساوية لفلورنس ماكونيل، من سكان بلدة سان لامبرت التي توفيت هذا الشهر في ظروف غامضة، الدكتور جاك رامزي.

كما أوضح المتحدث باسم الطب الشرعي “جراناتو”، أن جثة الشابة قد أعيدت أخيرًا إلى كيبيك هذا الأسبوع، في حين كتبت كاثرين ميليلو ، رئيسة وكالة إعلان وتسويق تمثل أقارب المتوفى ، في رسالة بريد إلكتروني أن أسرة المتوفاة لن تعلق على الحادث المأساوي.

مع ذلك ، وفي رسالة نُشرت على فيسبوك ، كشف والد فلورنس ماكونيل أن ابنته توفيت بسبب “مضاعفة طبية نادرة” بعد إجراء عملية جراحية لها في المغرب.

وقال: “إنها بالتأكيد مأساة. لا توجد كلمات أخرى يمكن أن تصف هذا الموقف”.

وأضاف: “رأيتك تغادرين إلى المغرب قبل 10 أيام فقط ، مع العلم أنك كنت سعيدة ومصممة ، عندما كان كل شيء في حياتك في ذروته.

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المصدرECSAHARAUI
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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