مقتل حارس أمن في سفارة قطر بباريس .. ما الذي حدث!

وطن – لقي حارس أمن، صباح الاثنين، مصرعه أثناء تواجده في سفارة دولة قطر الواقعة في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن مصدر قريب من التحقيق أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم.

من جهتها، علمت وكالة “فرانس برس” من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس، أن الضحية حارس أمن السفارة.

ولفتت إلى أنه تم القبض على رجل آخر بعد وقت قصير من الحادث.

وبحسب المصدر القريب من التحقيق، فقد وقعت مشادة بين الرجلين أمام السفارة.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنّ “ملابسات وفاة الحارس لم تحدد بعد بدقة”.

واستبعد مصدر قضائي أن يكون الحادث “إرهابياً”.