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مقتل حارس أمن في سفارة قطر بباريس .. ما الذي حدث!

تم القبض على مشتبه به بعد وقت قصير من الحادثة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سفارة دولة قطر في باريس watanserb.com
سفارة دولة قطر في باريس

وطن – لقي حارس أمن، صباح الاثنين، مصرعه أثناء تواجده في سفارة دولة قطر الواقعة في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن مصدر قريب من التحقيق أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم.

سفارة قطر في باريس
سفارة قطر في باريس

من جهتها، علمت وكالة “فرانس برس” من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس، أن الضحية حارس أمن السفارة.

ولفتت إلى أنه تم القبض على رجل آخر بعد وقت قصير من الحادث.

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية باشرت التحقيق في الحادثة

وبحسب المصدر القريب من التحقيق، فقد وقعت مشادة بين الرجلين أمام السفارة.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنّ “ملابسات وفاة الحارس لم تحدد بعد بدقة”.

واستبعد مصدر قضائي أن يكون الحادث “إرهابياً”.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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