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محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: موكلي يعيش مع شيرين كزوج وزوجة بعد أسبوعين فقط من الطلاق

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: موكلي يعيش مع شيرين كزوج وزوجة بعد أسبوعين فقط من الطلاق watanserb.com
حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

وطن– فجر محامي الفنان المصري حسام حبيب، مفاجأة في الأزمة الأخيرة التي حدثت بين موكله والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

فيلا الزوجية

وقال جميل سعيد، المحامي بالنقض خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، إن الخلاف نشب بين شيرين وحسام في الساعة الـ10 مساء. وذلك أثناء وجوده في فيلا الزوجية.

وأكد محامي حسام إنهما يعيشان معا كزوج وزوجة، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود. من بينهم سارة الطباخ، مديرة اعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتين أخريين.

وأضاف : “هي قالت إن حسام كان عندها في البيت لأعمال فنية مشتركة. ثم نشب بينهما مشادة أسرية تطورت إلى عبارات سباب وتضمنت بعض عبارات التهديد. فالشرطة وجدته في شقتها واصطحبته للقسم”.

ردها بعد أسبوعين من الطلاق

وتابع سعيد: “المشاجرة بدأت في العاشرة مساء، والنيابة واجهت المتهم بما تضمنته الأوراق. وأنكرها كلها وقال إن شيرين زوجتي، وأنا كنت قد انفصلت عنها في نوفمبر 2021 طلاقا على الإبراء. ثم بادر إلى ردها بعد أسبوعين في حضرة شهود”.

وأردف: “النيابة قالت لحسام هذا الرد تم في حضرة من؟ فقال في 4 أشخاص حضروا هذا الرد، إنه ردها إلى عصمته شفويا. وطبعا يستطيع الرجل أن يراجع زوجته بالقول والفعل والإشارة. فقال قدام أستاذ سعيد إمام مدير عام روتانا بالقاهرة، وأمام منصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، وأمام سارة الطباخ مديرة أعمالها، وياسمين رضا”.

وأكد سعيد أن حسام قال في التحقيقات إنه يعيش مع شيرين منذ هذا التاريخ بشكل دائم كزوج في المنزل.

وأشار سعيد إلى أن النيابة أمرت باستدعاء سارة واستدعاء من تحدث عنهم في واقعة الادعاء بالزوجية.

طلب سلاحه الشخصي

واستطرد : “أثناء التواجد معا نشب بينهما خلاف أسري وتوجهت لحجرة نومها وأغلقتها وطلبت منه مغادرة المنزل. فطلب منها أن تعطيه ملابسه، ففتحت وأعطته ملابسه، فطلب منها مفتاح الخزينة لأخذ مسدسه الخاص به سلاحه الشخصي. وأخذ سلاحه الشخصي”.

وتابع: “بعد برهة جاءت سارة وقالت له الأستاذة شيرين أخبرت النجدة، قعد وحضرت النجدة وأخذته. وقال والله بالنسبة لهذا السلاح هو سلاح مرخص، وهو أنكر أنه هددها”.

واستكمل: “شيرين تقدمت ببلاغ بسبب خلاف وجه لها حسام خلاله عبارات تهديد. لكنها لم تتهمه في بلاغها بتهديده لها بالسلاح، لكن النيابة وجهت له تهمة حمل سلاح وعدم تسليمه بالرغم من انتهاء رخصته. بجانب تهمة السب والقذف التي اتهمته بها شيرين”.

شيرين ترد

من جهتها، أًصدرت شيرين بيانا عن طريق مكتبها الإعلامي طالبت خلاله بعد تناول أخبار خلافاتها مع حسام حبيب.

وجاء في نص البيان: “تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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