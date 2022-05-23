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كلمة أمير قطر عن شيرين أبو عاقلة تُخرج وفداً إسرائيلياً من قاعة منتدى دافوس (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أمير قطر تميم بن حمد في مؤتمر دافوس watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد في مؤتمر دافوس

وطن- أغضبت كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، عن فلسطين والصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها الاحتلال، خلال خطابه بمنتدى دافوس، وفد الاحتلال الإسرائيلي.

كلمة أمير قطر تغضب الإسرائيليين

وظهر أعضاء الوفد الإسرائيلي وهم يغادرون قاعة المنتدى، بمجرد نطق الشيخ تميم بن حمد، لاسم شيرين أبو عاقلة.

وقال أمير قطر في كلمته التي رصدتها (وطن)، إن شيرين أبوعاقلة قُتلت في فلسطين وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى، حسب وصفه.

وأوضح:”شيرين أبو عاقلة صحفية فلسطينية أمريكية مسيحية قتلت قبل أسبوعين في فلسطين. وكانت تغطي معاناة الفلسطينيين لعقود وقلوبنا محطمة لأجلها.”

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وشدد الشيخ تميم على أن اغتيال “أبو عاقلة” لا يقل رعبًا عن مقتل الصحفيين الـ7 في أوكرانيا والـ18 في فلسطين منذ عام 2000.

أمير قطر في مؤتمر دافوس
أمير قطر في مؤتمر دافوس

وأضاف أنه يجب “ألا نتسامح مع هذا الكم من العدوان والمعايير المزدوجة بشأن قيمة الإنسان على أساس الانتماء.”

كما تطرق أمير قطر إلى القضية الفلسطينية في حديثه، وقال إن “فلسطين ظلت جرحًا مفتوحًا منذ إنشاء الأمم المتحدة.”

اغتيال شيرين أبو عاقلة

ويشار إلى أنه تم اغتيال الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، يوم 11 مايو 2022، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وتسبب حادث اغتيال شيرين بموجة غضب عالمية ضد الاحتلال، وسط مطالبات عربية ودولية بضرورة محاسبة من وقف هذه الجريمة البشعة وتقديمه للمحاكمة.

ورفضت السلطات الفلسطينية إشراك الاحتلال في التحقيقات بقضية الاغتيال. بينما طالب إسرائيل السلطة بتسليمها الرصاصة التي قتلت “أبو عاقلة” بحجة تحليلها ومعرفة من أي بندقية خرجت.

ولم تسلم شيرين أبو عاقلة حتى وهي ميتة من أذى وبطش الاحتلال الغاشم، حيث تم الاعتداء على جنازتها وكاد نعشها يسقط أرضا في مشهد صادم.

وظلت “أبو عاقلة” طيلة سنوات في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وبسبب الضغط الإعلامي الذي حظي به حادث اغتيالها الأليم، اضطرت إسرائيل في النهاية للتلميح بمسؤليتها عن الجريمة. بينما كانت تنفي ذلك في البداية واتهمت عناصر فلسطينية مسلحة بأنها هي من قتلت شيرين أبو عاقلة.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال في تصريحات حديثة له إن وزارة الخارجية رفعت ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

“المالكي” أضاف أيضا في تصريحاته أن إسرائيل تستثمر عدم وجود مساءلة لارتكاب مزيد من الجرائم.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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