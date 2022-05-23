فلاديمير بوتين نجا من محاولة اغتيال فاشلة قبل شهرين

وطن- زعمت المخابرات الأوكرانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا من محاولة اغتيال قبل شهرين في بداية غزو أوكرانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار dailystar“، قال رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني، إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها بوتين في بداية غزوه لأوكرانيا لم تنجح وأثبتت أنها ليست أكثر من “محاولة فاشلة” لاغتياله.

وزعم “كيريلو بودانوف” أن بوتين تعرض للهجوم في القوقاز، ضمن مخطط أعد لاغتياله ظلت تفاصيله مخفية منذ وقوعه.

وتقول الصحيفة إنه في مقابلة ستذاع بالكامل، الثلاثاء 24 مايو، قال “بودانوف” لـ”برافدا” الأوكرانية: “تعرض فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، في القوقاز منذ وقت ليس ببعيد.”

وأوضح أن هذه معلومات عن المحاولة الفاشلة لاغتيال بوتين تم التكتم عليها، لكنها حدثت بالفعل وكانت قبل حوالي شهرين.

وأكد:”كانت محاولة اغتيال فاشلة ولم ينشر عنها أي شيء في الإعلام الروسي ، لكن الأمر وقع بالفعل”.

ويشار إلى أن القوقاز هي منطقة في أوروبا الشرقية، تضم أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من الجنوب.

ويشاع أن الزعيم الروسي، يعاني من مرض السرطان ومرض “باركنسون” الذي يجعل أطرافه ترتعش لا إراديا، وخرجت تقارير مؤخرا تفيد بأنه سيفقد قبضته على السلطة قريبًا.

ويأتي ذلك بعد ظهور صور صادمة لبوتين مؤخرًا، أظهرته بوجه منتفخ.

وأثار الجنرال الأوكراني أيضا الجدل حول صحة بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إنه في “حالة سيئة للغاية” مع معاناته من السرطان وأمراض أخرى تعصف بجسده.

وقال آنذاك: “السيد بوتين في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وهو مريض جدا”.

وتحدثت تقارير أيضا عن أن بوتين يعاني من جنون العظمة ويقضي حياته في ملجأ تحت الأرض.

حيث يتم اختبار طعامه خوفا من تسميمه، حتى أنه يقلق بشأن المستويات الكيميائية للمياه في بركة السباحة الصباحية الخاصة به.

بوتين عميل “KGB” السابق بات قلقا للغاية بشأن تعرضه للاغتيال مرة أخرى حتى أنه ابتعد عن دائرته المقربة التي كان يثق بها سابقًا.

واعتبرت الصحيفة أن هذا علامة على أن بوتين، يأخذ التهديدات بشأن انقلاب داخلي محتمل ضده على محمل الجد.

وذلك بعد انتشار تقارير أفادت بأن كبار الضباط الروس كانوا يخططون للانقلاب على زعيمهم بعد غزوه الكارثي لأوكرانيا والذي اعتباره توريطا لموسكو.

وقال المحلل الروسي “كريستو جروزيف” لـ”راديو ليبرتي”، إن المسؤولين العسكريين سيعصون بوتين إذا أمرهم بإطلاق النووي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي كان يستمتع بقضاء الوقت مع دائرته المقربة، إلا أنه يخشى الآن من أنهم يتآمرون ضده.