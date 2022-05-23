الرئيسيةالهدهدفلاديمير بوتين نجا من محاولة اغتيال فاشلة قبل شهرين
الهدهد

فلاديمير بوتين نجا من محاولة اغتيال فاشلة قبل شهرين

باسل النجار
كتب باسل النجار
محاولة اغتيال بوتين watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وطن- زعمت المخابرات الأوكرانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا من محاولة اغتيال قبل شهرين في بداية غزو أوكرانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار dailystar“، قال رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني، إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها بوتين في بداية غزوه لأوكرانيا لم تنجح وأثبتت أنها ليست أكثر من “محاولة فاشلة” لاغتياله.

وزعم “كيريلو بودانوف” أن بوتين تعرض للهجوم في القوقاز، ضمن مخطط أعد لاغتياله ظلت تفاصيله مخفية منذ وقوعه.

وتقول الصحيفة إنه في مقابلة ستذاع بالكامل، الثلاثاء 24 مايو، قال “بودانوف” لـ”برافدا” الأوكرانية: “تعرض فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، في القوقاز منذ وقت ليس ببعيد.”

أجرى كيريلو بودانوف مقابلة مع التلفزيون الأوكراني
أجرى كيريلو بودانوف مقابلة مع التلفزيون الأوكراني

وأوضح أن هذه معلومات عن المحاولة الفاشلة لاغتيال بوتين تم التكتم عليها، لكنها حدثت بالفعل وكانت قبل حوالي شهرين.

كاسترو حطم الرقم القياسي ولم ينافسه احد.. بوتين نجا من “5” محاولات اغتيال و”يفتخر”

وأكد:”كانت محاولة اغتيال فاشلة ولم ينشر عنها أي شيء في الإعلام الروسي ، لكن الأمر وقع بالفعل”.

ويشار إلى أن القوقاز هي منطقة في أوروبا الشرقية، تضم أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من الجنوب.

ويشاع أن الزعيم الروسي، يعاني من مرض السرطان ومرض “باركنسون” الذي يجعل أطرافه ترتعش لا إراديا، وخرجت تقارير مؤخرا تفيد بأنه سيفقد قبضته على السلطة قريبًا.

ويأتي ذلك بعد ظهور صور صادمة لبوتين مؤخرًا، أظهرته بوجه منتفخ.

أصبحت حالة الرئيس الروسي مدعاة للتكهنات
أصبحت حالة الرئيس الروسي مدعاة للتكهنات

وأثار الجنرال الأوكراني أيضا الجدل حول صحة بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إنه في “حالة سيئة للغاية” مع معاناته من السرطان وأمراض أخرى تعصف بجسده.

وقال آنذاك: “السيد بوتين في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وهو مريض جدا”.

وتحدثت تقارير أيضا عن أن بوتين يعاني من جنون العظمة ويقضي حياته في ملجأ تحت الأرض.

حيث يتم اختبار طعامه خوفا من تسميمه، حتى أنه يقلق بشأن المستويات الكيميائية للمياه في بركة السباحة الصباحية الخاصة به.

بوتين عميل “KGB” السابق بات قلقا للغاية بشأن تعرضه للاغتيال مرة أخرى حتى أنه ابتعد عن دائرته المقربة التي كان يثق بها سابقًا.

واعتبرت الصحيفة أن هذا علامة على أن بوتين، يأخذ التهديدات بشأن انقلاب داخلي محتمل ضده على محمل الجد.

وذلك بعد انتشار تقارير أفادت بأن كبار الضباط الروس كانوا يخططون للانقلاب على زعيمهم بعد غزوه الكارثي لأوكرانيا والذي اعتباره توريطا لموسكو.

وقال المحلل الروسي “كريستو جروزيف” لـ”راديو ليبرتي”، إن المسؤولين العسكريين سيعصون بوتين إذا أمرهم بإطلاق النووي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي كان يستمتع بقضاء الوقت مع دائرته المقربة، إلا أنه يخشى الآن من أنهم يتآمرون ضده.

بوتين قد يواجه نفس مصير هتلر.. يعيش تحت الأرض ويخشى اغتياله بالسم

المصدرصحيفة "ديلي ستار" ،ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الفواكه والخضروات كل يوم؟

بعد خرقها للهدنة.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس سعودية في سماء صنعاء

مشاهدة التلفاز بهذه الطريقة ستقتلك مبكراً

مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

تطبيق إلكتروني يخفف الأرق بطريقة أفضل من الحبوب المنومة.. بريطانيا أوصت باستخدامه رسمياً

5 غيابات مهمة لنجوم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حميمية جويل مردينيان وزوجها في مهرجان “كان” تثير الجدل وفستانها أشبه بقميص النوم! (شاهد)

اعتقال خلية لـ”حماس”خططت لاغتيال المتطرف ايتمار بن غفير واستهداف مرافق بطائرات مسيرة

تحقيق لـ”أسوشييتد برس” يؤكد استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

مصادر: هذا ما حدث مع الأمير حمزة في صلاة العيد ودفع الملك لاتخاذ قراره الصعب ضدّه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا