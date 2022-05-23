غادة عبدالرازق بالهوت شورت وتجلس بطريقة كأنها لا ترتديه من الأصل (شاهد)

وطن– أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جدلاً واسعاً بإعادة نشر صور قديمة لها بالهوت شورت.

هوت شورت

وظهرت غادة عبدالرازق في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام” وهي ترتدي تيشرت أسود رياضي بدون أكمام، مع هوت شورت بنفس اللون.

وجلست غادة في الصور على أريكة حمراء، وكانت ساقها مكشوفة بالكامل لأعلى الفخذ وكأنها لا ترتد شيئاً.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن تاريخ التقاط الصور يعود إلى صيف 2018.

انتقادات واسعة

وتعرضت غادة لانتقادات واسعة من المتابعين الذين طالبوها باحترام سنها وأنها أصبحت جدة لحفيدتين.

وقبل أيام، نشرت غادة مجموعة صور جديدة بصحبة ابنتها روتانا، وزوجها هيثم زينتا، وحفيدتيها “خديجة” و”جويرية”.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصور أولهم الفنانة نادية الجندي، زينة، والإعلامية السعودية لجين عمران، وآخرون.

نادية الجندي تهاجم غادة

وفي سياق آخر، كانت نادية الجندي قد هاجمت غادة بعد إعادة الأخيرة تقديم شخصيتها في فيلم “الباطنية” بعد تحويله لمسلسل.

وأشارت الجندي إلى أن غادة ظلمت نفسها عندما حاولت تقليد “عمل ناجح”.

وأردفت: “غادة عبد الرازق ظلمت نفسها بتقديم مسلسل “الباطنية”. ده بيظلم الفنان لما يحاول يعيد عمل نجح نجاح ساحق واتعمل بشكل مبهر”.

وتابعت الجندي: “الفيلم كان فيه كل نجوم السينما المصرية. نادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي. بعدين تيجي تعمله مسلسل تليفزيوني؟”.

وأضافت: “خطوة تحويل فيلم “الباطنية” إلى مسلسل لم تكن موفقة. والتقليد مابيبقاش في صالح العمل ولا الفنانين اللي حاولوا يقلد عمل نجح وساب بصمة في التاريخ مش هيتنسي”.

سر غياب غادة عبدالرازق في رمضان 2022

وفي سياق متصل، كشفت غادة عن سبب غيابها عن موسم رمضان 2022. وذلك خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر”.

وقالت الفنانة التي كان آخر أعمالها مسلسل “لحم غزال”: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه. وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف. والحسابات اختلفت”.

وتابعت: ” لدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.

سر غياب غادة عبد الرازق عن رمضان لأول مرة من 14 سنة.. (قاعدة اتفرج عليهم وماحدش يعرف ياخد مكاني)

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WKwQcHXhwC#كلام_الناس#MBCMASR #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/vOYYlZRNS4 — MBC مصر (@mbcmasr) April 7, 2022

وأضافت عبدالرازق: كنت بقول كلمة زمان نسيتها أو بعيدة عن بالي التمثيل مش بيخلص. لا أحد يستطيع أن يأخذ مكاني في التمثيل، أو يحقق ما حققته، كانوا يعرفوا ياخدوا مكاني وأنا موجودة”.

وكشفت غادة أنها رفضت العديد من الأعمال في الفترة السابقة.