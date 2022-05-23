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غادة عبدالرازق بالهوت شورت وتجلس بطريقة كأنها لا ترتديه من الأصل (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق بالهوت شورت وتجلس بطريقة كأنها لا ترتديه من الأصل (شاهد) watanserb.com
غادة عبدالرازق

وطن– أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جدلاً واسعاً بإعادة نشر صور قديمة لها بالهوت شورت.

هوت شورت

وظهرت غادة عبدالرازق في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام” وهي ترتدي تيشرت أسود رياضي بدون أكمام، مع هوت شورت بنفس اللون.

غادة عبدالرازق

وجلست غادة في الصور على أريكة حمراء، وكانت ساقها مكشوفة بالكامل لأعلى الفخذ وكأنها لا ترتد شيئاً.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن تاريخ التقاط الصور يعود إلى صيف 2018.

انتقادات واسعة

وتعرضت غادة لانتقادات واسعة من المتابعين الذين طالبوها باحترام سنها وأنها أصبحت جدة لحفيدتين.

وقبل أيام، نشرت غادة مجموعة صور جديدة بصحبة ابنتها روتانا، وزوجها هيثم زينتا، وحفيدتيها “خديجة” و”جويرية”.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصور أولهم الفنانة نادية الجندي، زينة، والإعلامية السعودية لجين عمران، وآخرون.

نادية الجندي تهاجم غادة

وفي سياق آخر، كانت نادية الجندي قد هاجمت غادة بعد إعادة الأخيرة تقديم شخصيتها في فيلم “الباطنية” بعد تحويله لمسلسل.

وأشارت الجندي إلى أن غادة ظلمت نفسها عندما حاولت تقليد “عمل ناجح”.

وأردفت: “غادة عبد الرازق ظلمت نفسها بتقديم مسلسل “الباطنية”. ده بيظلم الفنان لما يحاول يعيد عمل نجح نجاح ساحق واتعمل بشكل مبهر”.

وتابعت الجندي: “الفيلم كان فيه كل نجوم السينما المصرية. نادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي.  بعدين تيجي تعمله مسلسل تليفزيوني؟”.

وأضافت: “خطوة تحويل فيلم “الباطنية” إلى مسلسل لم تكن موفقة. والتقليد مابيبقاش في صالح العمل ولا الفنانين اللي حاولوا يقلد عمل نجح وساب بصمة في التاريخ مش هيتنسي”.

سر غياب غادة عبدالرازق في رمضان 2022

وفي سياق متصل، كشفت غادة عن سبب غيابها عن موسم رمضان 2022. وذلك خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر”.

وقالت الفنانة التي كان آخر أعمالها مسلسل “لحم غزال”: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه. وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف. والحسابات اختلفت”.

وتابعت: ” لدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.

وأضافت عبدالرازق:  كنت بقول كلمة زمان نسيتها أو بعيدة عن بالي التمثيل مش بيخلص. لا أحد يستطيع أن يأخذ مكاني في التمثيل، أو يحقق ما حققته، كانوا يعرفوا ياخدوا مكاني وأنا موجودة”.

وكشفت غادة أنها رفضت العديد من الأعمال في الفترة السابقة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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