الرئيسيةحياتنارسمياً.. عقوبة غير متوقعة ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب رحلة المالديف
حياتنا

رسمياً.. عقوبة غير متوقعة ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب رحلة المالديف

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رسمياً.. عقوبة غير متوقعة ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب رحلة المالديف watanserb.com
رهف القحطاني ومروج الرحيلي

106 آلاف دولار

وذكر حساب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الرسمي على “تويتر”، أنه تم فرض غرامات على رهف ومروج دون ذكر أسماءهما صراحةً.

وجاء في نص العقوبة: “الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول”.

ويعادل المبلغ نحو 106 آلاف دولار أمريكي.

وأشاد سعوديون بخطوة هيئة الإعلام، بينما تساءل بعضهم عن دور النيابة العامة في القضية.

الإساءة إلى صورة السعوديين في الخارج

وفي وقت سابق، لمحت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إلى إمكانية معاقبة رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بسبب تصرفاتهما الصادمة في دولة المالديف.

وعرضت قناة الإخبارية تقريراً تضمن مقاطع فيديو لرهف ومروج، تم تمويهها، تحت عنوان ” سواح برتبة مهرجين”.

وقارن التقرير الذي ذكر أن المشهورتان قد تُعاقبا بتهمة الإساءة إلى صورة السعوديين في الخارج. بينهم وبين الطلاب السعوديين الذين حصدوا جوائز عالمية.

القانون السعودي

وأشار التقرير إلى أن القانون السعودي يردع من يشوه صورة المملكة في الخارج. منوهاً أن “المسألة ليست شخصية، طالما أنك تحمل الهوية السعودية، وتخرج على الملأ بتصرفات تعكس صورة سيئة عن السعودية والسعوديين”.

وجاء في التقرير أيضاً: “من لقي الاحترام والتكريم عند قدومه لأرض الوطن، فهو يمثل السعودية وأخلاق شعبها. أما الفئة الباقية ستجد عاقبة مخالفة الأنظمة المنصوصة عند استقبالها على أرض المطار”.

واستضافت القناة الحكومية، المحامي السعودي حمود الناجم. والذي أوضح أن القانون السعودي يعاقب من يقوم بالإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 أعوام، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي.

وأثارت رهف ومروج جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ وصولهما إلى المالديف، بسبب الإطلالات الجريئة والحركات التي يظهران بها. كما تم اتهامهما بالإساءة إلى الدولة ذاتها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الفواكه والخضروات كل يوم؟

بعد خرقها للهدنة.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس سعودية في سماء صنعاء

مشاهدة التلفاز بهذه الطريقة ستقتلك مبكراً

مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

تطبيق إلكتروني يخفف الأرق بطريقة أفضل من الحبوب المنومة.. بريطانيا أوصت باستخدامه رسمياً

5 غيابات مهمة لنجوم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حميمية جويل مردينيان وزوجها في مهرجان “كان” تثير الجدل وفستانها أشبه بقميص النوم! (شاهد)

اعتقال خلية لـ”حماس”خططت لاغتيال المتطرف ايتمار بن غفير واستهداف مرافق بطائرات مسيرة

تحقيق لـ”أسوشييتد برس” يؤكد استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

مصادر: هذا ما حدث مع الأمير حمزة في صلاة العيد ودفع الملك لاتخاذ قراره الصعب ضدّه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا