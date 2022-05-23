رسمياً.. عقوبة غير متوقعة ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب رحلة المالديف

وطن– أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قراراً رسمياً بفرض غرامة مالية ضد المشهورتين، رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب تصرفاتهما المسيئة دولة المالديف.

106 آلاف دولار

وذكر حساب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الرسمي على “تويتر”، أنه تم فرض غرامات على رهف ومروج دون ذكر أسماءهما صراحةً.

وجاء في نص العقوبة: “الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول”.

ويعادل المبلغ نحو 106 آلاف دولار أمريكي.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول. للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية تواصلوا معنا عبر #منصة_إعلام:https://t.co/U8I9MMVgNx pic.twitter.com/7J8PE61Kks — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 23, 2022

وأشاد سعوديون بخطوة هيئة الإعلام، بينما تساءل بعضهم عن دور النيابة العامة في القضية.

الإساءة إلى صورة السعوديين في الخارج

وفي وقت سابق، لمحت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إلى إمكانية معاقبة رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بسبب تصرفاتهما الصادمة في دولة المالديف.

وعرضت قناة الإخبارية تقريراً تضمن مقاطع فيديو لرهف ومروج، تم تمويهها، تحت عنوان ” سواح برتبة مهرجين”.

فيديو | هوس الأرقام ولفت الانتباه .. سواح برتبة مهرجين يشوهون صورة السائح السعودي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9jomYao9Hf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022

وقارن التقرير الذي ذكر أن المشهورتان قد تُعاقبا بتهمة الإساءة إلى صورة السعوديين في الخارج. بينهم وبين الطلاب السعوديين الذين حصدوا جوائز عالمية.

القانون السعودي

وأشار التقرير إلى أن القانون السعودي يردع من يشوه صورة المملكة في الخارج. منوهاً أن “المسألة ليست شخصية، طالما أنك تحمل الهوية السعودية، وتخرج على الملأ بتصرفات تعكس صورة سيئة عن السعودية والسعوديين”.

وجاء في التقرير أيضاً: “من لقي الاحترام والتكريم عند قدومه لأرض الوطن، فهو يمثل السعودية وأخلاق شعبها. أما الفئة الباقية ستجد عاقبة مخالفة الأنظمة المنصوصة عند استقبالها على أرض المطار”.

واستضافت القناة الحكومية، المحامي السعودي حمود الناجم. والذي أوضح أن القانون السعودي يعاقب من يقوم بالإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 أعوام، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي.

وأثارت رهف ومروج جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ وصولهما إلى المالديف، بسبب الإطلالات الجريئة والحركات التي يظهران بها. كما تم اتهامهما بالإساءة إلى الدولة ذاتها.